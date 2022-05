Tela otimizada e melhor experiência - série M550 de TVs Toshiba

Vale a pena destacar de maneira especial os recursos de alta faixa dinâmica (HRD) da série M550, que aqui incluem a tecnologia 4K de alta qualidade impulsionada por IA dos televisores Toshiba. Eles contam com algoritmos de IA bem treinados, projetados para aproximá-lo cada vez mais do realismo matizado em cores naturais.

Dentro do painel, as zonas de escurecimento locais precisamente posicionadas da TV ostentam um extraordinário recurso de restauração de textura fina, que também trabalha em tempo real para detectar e reconstruir qualquer imagem potencialmente imperfeita, protegendo sua experiência de visualização contra imperfeições indesejáveis na qualidade da imagem.

Como toque final ao requinte da série M550, juntamente com os muitos recursos da tecnologia de alta qualidade 4K do televisor, destaca-se a presença palpável do Dolby Vision. Projetado com o mais rigoroso conjunto de medições de desempenho, o Dolby Vision realiza uma otimização espontânea e automática de conteúdo, verificando cada cena para garantir que as imagens que chegam a sua tela estejam de acordo com os recursos oferecidos pela TV e nos mínimos detalhes, durante cada segundo da sua experiência, mantendo-se fiel ao estado mais natural das imagens.

Mais do que complementar a qualidade da imagem, o áudio merece também destaque. Equipado com o novo sistema REGZA Power Audio, cada tom é otimizado para reproduzir sua realidade natural; juntamente com o refinamento acústico do Dolby Atmos, este sistema de som visceralmente imersivo proporcionará deleite acústico.

Com a tecnologia de ponta e alta qualidade 4K que lidera a busca de qualidade de imagem perfeita do Dolby Vision e o sistema de som surround totalmente imersivo da REGZA Power Audio, o televisor M550 demonstra o compromisso da TV Toshiba em oferecer uma experiência de visualização mais acessível que seja, ao mesmo tempo, nada menos que incrível com relação aos recursos mais extremos quando comparada com a série de ponta da marca.

Para obter mais informações sobre a série M550 ou sobre os mais recentes produtos da marca que oferecem as experiências cinematográficas mais brilhantes, permaneça atento às novidades dos televisores Toshiba nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

(Observação: o sistema REGZA não está disponível no Brasil)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1817609/image_5022994_38168180.jpg

