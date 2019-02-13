Valmont и Barcelona Bridal Fashion Week будут совместно продвигать креативность, инновации и дизайн в мире свадебной моды

Сотрудничая с Неделей свадебной и вечерней моды в Барселоне, престижная компания и один из крупнейших брендов в сфере косметологии расширит свои контакты с миром моды. Партнеры будут работать над совместными проектами, укрепляя связи между креативностью, искусством и красотой, чтобы обеспечить дизайнерам и их лучшим творениям сиять в полную силу и привлекать агентов международной фэшн-индустрии.

Комментируя сотрудничество, генеральный директор Valmont South Middle Europe Жюльен Мишу (Julien Michoud) отметила, что «этот альянс представляет собой важный шаг в нашем стремлении завоевать себе репутацию новатора сферы здоровья и красоты. Семейство Valmont Group гордится быть частью столь важного события, как Valmont Barcelona Fashion Week, в котором женщины будут играть центральную роль».

Директор VBBFW Эстермария Ларуччия (Estermaria Laruccia) подчеркнула: «Мы очень рады приветствовать Valmont и превосходную команду специалистов бренда. Нас объединяет любовь к художественному творчеству во всех его формах и стремление к инновациям в сочетании с традициями».

В центре внимания - лучшие бренды мира

Неделя свадебной и вечерней моды Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, организуемая Fira de Barcelona, будет проходить 23-28 апреля 2019 года в районе Монтжуик. В течение первых четырех дней будут проходить показы 2 020 коллекций 30 ведущих брендов мира, а 26-28 апреля состоится отраслевая выставка с участием законодателей мод в сфере свадебной одежды и аксессуаров. Свои новинки на выставке представят около 400 торговых марок, 70% из которых являются флагманами международного рынка. Особое место среди них занимает Marchesa - одно из самых гламурных и почитаемых имен в мире моды. Бренд выбрал это ведущее событие фэшн-индустрии для эксклюзивной презентации своей свадебной коллекции Marchesa Bridal Couture Весна-2020, а также впечатляющего ассортимента вечерних нарядов. Показ состоится 24 апреля в главный вечер недели - Barcelona Bridal Night.

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Видеоматериалы см. здесь

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http://www.barcelonabridalweek.com



SOURCE Fira de Barcelona