Smart City Expo Doha завершает формирование видения городской жизни на Ближнем Востоке
28 нояб, 2025, 07:00 GMT
БАРСЕЛОНА, Испания, 28 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Выставка Smart City Expo Doha завершилась 26 ноября после двух дней интенсивных дискуссий о том, как технологии могут превратить города на Ближнем Востоке в устойчивую и пригодную для жизни среду. Ведущее мероприятие по городскому будущему на Ближнем Востоке и в Северной Африке готовится к своему пятому появлению, запланированному на 28–29 апреля 2026 года.
Четвертая выставка Smart City Expo Doha, организованная Fira de Barcelona и Министерством связи и информационных технологий (MCIT) Катара, была посвящена влиянию ИИ в таких областях, как мобильность, дизайн и городское управление. Под лозунгом «Не только связь: пути внедрения цифровых решений для более интеллектуального и процветающего будущего» мероприятие собрало более 30 международных экспертов и представило четыре выдающихся ключевых доклада: Кент Ларсон (Kent Larson) (MIT) о технологическом городском дизайне, Хесус Серрано (Jesús Serrano) об инновациях в области ИИ, Его Превосходительство Рим Аль-Мансури о стратегии трансформации городов Катара, а посол ФИФА Ганим Аль-Муфтах - о вдохновляющей идее устойчивости и инклюзивности.
Проведение этого местного мероприятия SCE подчеркивает лидерство Катара в умном и устойчивом городском развитии в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Эта заметная роль уже проявляется в крупных национальных проектах, которые воплощают цифровое видение страны в реальность. Lusail City, одна из самых передовых интеллектуальных городских разработок в регионе, объединяет системы данных в реальном времени, интеллектуальные решения для мобильности и подключенные городские услуги, которые повышают качество жизни и операционную эффективность. Аналогичным образом, Msheireb Downtown Doha является первым полностью построенным умным и устойчивым городским районом в Катаре, сочетающим цифровые инновации, энергоэффективность и ориентированный на человека городской дизайн. Вместе эти живые примеры демонстрируют, как Катар формирует городскую среду, готовую к будущему, и продвигается к целям, изложенным в Национальном видении Катара до 2030 года и Повестке дня страны в области цифровых технологий до 2030 года.
В этом году выставка Smart City Expo Doha была представлена на MWC25 Doha. Организованное GSMA в сотрудничестве с MCIT, первое мероприятие MWC в регионе Ближнего Востока и Северной Африки собрало в течение двух дней около 300 лидеров мнений и более 250 экспонентов и спонсоров.
Smart City Expo в мире
Мировой конгресс Smart City Expo World Congress — ведущее мировое событие в сфере умных городов, которое ежегодно проходит в Барселоне. Конгресс SCE Doha является одной из местных площадок мероприятия, организованных за пределами Испании в 2025 году, в том числе в Нью-Йорке, Куритибе, Пуэбле, Сантьяго-дель-Эстеро, Сантьяго-де-Чили, Куала-Лумпуре, Картахене-де-Индиас и Tomorrow.City в Шанхае.
