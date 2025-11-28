Smart City Expo Doha завершает формирование видения городской жизни на Ближнем Востоке

БАРСЕЛОНА, Испания, 28 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Выставка Smart City Expo Doha завершилась 26 ноября после двух дней интенсивных дискуссий о том, как технологии могут превратить города на Ближнем Востоке в устойчивую и пригодную для жизни среду. Ведущее мероприятие по городскому будущему на Ближнем Востоке и в Северной Африке готовится к своему пятому появлению, запланированному на 28–29 апреля 2026 года.

Next Smart City Doha will be held from April 28 to 29, 2026.

Четвертая выставка Smart City Expo Doha, организованная Fira de Barcelona и Министерством связи и информационных технологий (MCIT) Катара, была посвящена влиянию ИИ в таких областях, как мобильность, дизайн и городское управление. Под лозунгом «Не только связь: пути внедрения цифровых решений для более интеллектуального и процветающего будущего» мероприятие собрало более 30 международных экспертов и представило четыре выдающихся ключевых доклада: Кент Ларсон (Kent Larson) (MIT) о технологическом городском дизайне, Хесус Серрано (Jesús Serrano) об инновациях в области ИИ, Его Превосходительство Рим Аль-Мансури о стратегии трансформации городов Катара, а посол ФИФА Ганим Аль-Муфтах - о вдохновляющей идее устойчивости и инклюзивности.

Проведение этого местного мероприятия SCE подчеркивает лидерство Катара в умном и устойчивом городском развитии в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Эта заметная роль уже проявляется в крупных национальных проектах, которые воплощают цифровое видение страны в реальность. Lusail City, одна из самых передовых интеллектуальных городских разработок в регионе, объединяет системы данных в реальном времени, интеллектуальные решения для мобильности и подключенные городские услуги, которые повышают качество жизни и операционную эффективность. Аналогичным образом, Msheireb Downtown Doha является первым полностью построенным умным и устойчивым городским районом в Катаре, сочетающим цифровые инновации, энергоэффективность и ориентированный на человека городской дизайн. Вместе эти живые примеры демонстрируют, как Катар формирует городскую среду, готовую к будущему, и продвигается к целям, изложенным в Национальном видении Катара до 2030 года и Повестке дня страны в области цифровых технологий до 2030 года.

В этом году выставка Smart City Expo Doha была представлена на MWC25 Doha. Организованное GSMA в сотрудничестве с MCIT, первое мероприятие MWC в регионе Ближнего Востока и Северной Африки собрало в течение двух дней около 300 лидеров мнений и более 250 экспонентов и спонсоров.

Smart City Expo в мире

Мировой конгресс Smart City Expo World Congress — ведущее мировое событие в сфере умных городов, которое ежегодно проходит в Барселоне. Конгресс SCE Doha является одной из местных площадок мероприятия, организованных за пределами Испании в 2025 году, в том числе в Нью-Йорке, Куритибе, Пуэбле, Сантьяго-дель-Эстеро, Сантьяго-де-Чили, Куала-Лумпуре, Картахене-де-Индиас и Tomorrow.City в Шанхае.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2833694/Smart_City_Doha.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2826383/Logo.jpg