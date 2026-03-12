Vantage запускает безлимитный счет премиум-класса, расширяя возможности гибкого кредитного плеча для активных трейдеров

СИНГАПУР, 12 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Vantage Markets, мультиактивный брокер CFD, сегодня объявила о запуске своего нового безлимитного счета премиум-класса (Premium Unlimited Account), который вводит функцию неограниченного кредитного плеча (Unlimited Leverage*), позволяющую трейдерам задействовать более высокий уровень кредитного плеча, работая в рамках структурированной системы управления рисками.

“Unlimited leverage* only works when supported by strong margin monitoring and risk controls,” said Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer at Vantage. “Our focus is on building trading products that give clients greater flexibility while maintaining the stability and protection they expect from a trusted broker.”

Запуск отражает постоянное внимание Vantage к укреплению торговой инфраструктуры для активных трейдеров, сочетая гибкие условия кредитного плеча, стабильность исполнения ордеров и встроенные механизмы контроля рисков, адаптированные к современным рынкам.

Исторически неограниченное кредитное плечо* было доступно лишь на ограниченном количестве торговых платформ из-за сложности необходимых систем. По мере того, как торговые стратегии становятся все более изощренными, а трейдеры все чаще управляют позициями по нескольким классам активов, растет спрос на более гибкие условия маржинальной торговли.

Более гибкий подход к торговой марже

Большинство брокеров работают с фиксированными лимитами кредитного плеча, обычно в диапазоне от 1:500 до 1:1000, для контроля маржинальной нагрузки. Хотя такие ограничения обеспечивают стабильность, они также могут ограничивать распределение капитала между различными сделками.

Безлимитный аккаунт премиум-класса (Premium Unlimited Account) предлагает более гибкий подход. За счет снижения маржинальных требований по отдельным позициям при сохранении встроенных механизмов контроля рисков, трейдеры могут управлять позициями по таким инструментам, как валютный рынок, сырьевые товары, фондовые индексы и другие рынки CFD. Система продолжает отслеживать уровень риска и рыночную экспозицию в периоды волатильности, применяя соответствующие ограничения кредитного плеча и механизмы управления рисками.

Кроме того, счет предусматривает функцию стоп-аута 0% на отдельных рынках, позволяя позициям оставаться открытыми, пока система продолжает мониторинг уровня маржи и общей экспозиции счета.

Средства управления рисками, встроенные в платформу

Предоставление неограниченного кредитного плеча* требует наличия систем, способных отслеживать риски в режиме реального времени. Счет Premium Unlimited Account использует автоматические механизмы контроля, предназначенные для поддержания стабильных условий торговли.

Ключевые функции:

Динамическая система кредитного плеча – уровень кредитного плеча автоматически корректируется в зависимости от собственного капитала по счету и общего уровня риска.

Автоматический мониторинг маржи – платформа непрерывно отслеживает уровни маржи и установленные пороги риска.

Отслеживание капитала в режиме реального времени – ограничения риска корректируются автоматически по мере изменения баланса счета.

Защита от отрицательного баланса – трейдер не может потерять сумму, превышающую средства, внесенные на его счет.

«Неограниченное кредитное плечо* может эффективно работать только при наличии надежной системы мониторинга маржи и контроля рисков, — отметил Марк Деспальер (Marc Despallieres), директор по стратегиям и трейдингу компании Vantage. — Нашей целью является создание торговых продуктов, которые обеспечивают клиентам большую гибкость, сохраняя при этом стабильность и уровень защиты, ожидаемый от надежного брокера».

Запуск счет отражает продолжающиеся инвестиции Vantage в развитие торговой инфраструктуры и инструментов, предназначенных для поддержки трейдеров на все более динамичных рынках.

О компании Vantage Markets

Vantage Markets — это мультиактивный брокер, предоставляющий клиентам доступ к широкому спектру CFD-инструментов на различных рынках, включая валютный рынок, сырьевые товары, фондовые индексы, акции и цифровые активы. Опираясь на технологически развитую торговую инфраструктуру, Vantage обеспечивает быстрое исполнение ордеров, ликвидность институционального уровня и инновационные платформенные решения, предназначенные для поддержки трейдеров с любым уровнем опыта.

*Неограниченное кредитное плечо предоставляется при соблюдении определенных условий, включая требования к типу счета, соответствие критериям и рыночные условия. Кредитное плечо может быть ограничено, снижено или полностью отменено в любой момент времени.

Предупреждение о рисках: CFD (контракты на разницу) — это сложные финансовые инструменты, сопряженные с высоким уровнем риска быстрой потери средств в связи с использованием кредитного плеча. Перед заключением сделок убедитесь, что вы осознаете все риски.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен только для информационных целей и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Он не предназначен для жителей юрисдикций, где торговля CFD ограничена или запрещена.

