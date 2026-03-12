Vantage ra mắt tài khoản Premium Unlimited, mở rộng đòn bẩy linh hoạt cho các nhà giao dịch tích cực hoạt động

SINGAPORE, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, sàn giao dịch đa tài sản CFD, hôm nay công bố ra mắt Tài khoản Premium Unlimited, giới thiệu Đòn bẩy không giới hạn*, cho phép các nhà giao dịch tiếp cận đòn bẩy cao hơn trong khi hoạt động trong một hệ thống quản lý rủi ro có cấu trúc.

Sự ra mắt này phản ánh sự tập trung không ngừng của Vantage vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng giao dịch cho các nhà giao dịch tích cực, kết hợp các điều kiện đòn bẩy linh hoạt với tính ổn định trong khớp lệnh và các biện pháp kiểm soát rủi ro tích hợp được thiết kế cho các thị trường hiện đại

“Unlimited leverage* only works when supported by strong margin monitoring and risk controls,” said Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer at Vantage. “Our focus is on building trading products that give clients greater flexibility while maintaining the stability and protection they expect from a trusted broker.” (PRNewsfoto/Vantage)

Đòn bẩy không giới hạn* trước đây chỉ khả dụng trên một số nền tảng giao dịch hạn chế do sự phức tạp của các hệ thống cần thiết. Khi các chiến lược giao dịch trở nên tinh vi hơn và các nhà giao dịch ngày càng quản lý các vị thế trên nhiều loại tài sản, nhu cầu về các điều kiện ký quỹ thích ứng hơn đã tăng lên.

Cách tiếp cận giao dịch ký quỹ linh hoạt hơn

Hầu hết các sàn giao dịch hoạt động với giới hạn đòn bẩy cố định, thường nằm trong khoảng từ 1:500 đến 1:1000, để kiểm soát rủi ro ký quỹ. Mặc dù các giới hạn này mang lại sự ổn định, nhưng chúng cũng có thể hạn chế cách các nhà giao dịch phân bổ vốn trên các giao dịch khác nhau.

Tài khoản Premium Unlimited giới thiệu một cách tiếp cận linh hoạt hơn. Bằng cách giảm yêu cầu ký quỹ cho mỗi vị thế trong khi vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát rủi ro tích hợp, các nhà giao dịch có thể quản lý các vị thế trên các công cụ như ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và các thị trường CFD khác. Hệ thống tiếp tục theo dõi mức độ rủi ro trong các giai đoạn biến động của thị trường, chịu sự kiểm soát rủi ro và hạn chế đòn bẩy.

Tài khoản này cũng giới thiệu tính năng ngừng giao dịch 0% ở một số thị trường nhất định, cho phép các vị thế vẫn mở trong khi hệ thống tiếp tục theo dõi mức ký quỹ và rủi ro tài khoản.

Kiểm soát rủi ro được tích hợp vào nền tảng

Việc cung cấp đòn bẩy không giới hạn* đòi hỏi các hệ thống có khả năng giám sát rủi ro theo thời gian thực. Tài khoản Premium Unlimited hoạt động với các điều khiển tự động được thiết kế để duy trì các điều kiện giao dịch ổn định.

Các điểm nổi bật gồm:

Hệ thống đòn bẩy động – Đòn bẩy tự động điều chỉnh dựa trên vốn chủ sở hữu tài khoản và rủi ro tổng thể

Giám sát ký quỹ tự động – Nền tảng liên tục theo dõi mức ký quỹ và ngưỡng rủi ro

Theo dõi vốn chủ sở hữu theo thời gian thực – Giới hạn rủi ro tự động điều chỉnh khi số dư tài khoản thay đổi

Bảo vệ số dư âm – Nhà giao dịch không thể mất nhiều hơn số tiền đã gửi vào tài khoản của họ

"Đòn bẩy không giới hạn* chỉ hoạt động khi được hỗ trợ bởi giám sát ký quỹ mạnh và kiểm soát rủi ro", Marc Despallieres, Giám đốc Chiến lược & Giao dịch tại Vantage cho biết. "Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng các sản phẩm giao dịch giúp khách hàng linh hoạt hơn trong khi vẫn duy trì sự ổn định và bảo vệ mà họ mong đợi từ một sàn giao dịch đáng tin cậy".

Sự ra mắt này phản ánh sự đầu tư liên tục của Vantage vào cơ sở hạ tầng giao dịch và các công cụ được thiết kế để hỗ trợ các nhà giao dịch trong các thị trường ngày càng năng động.

Giới thiệu về Vantage Markets

Vantage Markets là nhà môi giới đa tài sản cung cấp cho khách hàng khả năng tiếp cận một loạt các sản phẩm CFD về ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và tài sản số. Với trọng tâm là cơ sở hạ tầng giao dịch dựa trên công nghệ, Vantage cung cấp khả năng khớp lệnh nhanh, thanh khoản cấp tổ chức và các giải pháp nền tảng sáng tạo được thiết kế để hỗ trợ các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.

*Đòn bẩy không giới hạn tuân theo điều kiện thị trường, loại tài khoản và tính đủ điều kiện. Đòn bẩy có thể bị hạn chế, giảm hoặc loại bỏ bất cứ lúc nào.

Cảnh báo rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trước khi giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành tư vấn tài chính hoặc đầu tư. Nó không dành cho cư dân của các khu vực pháp lý nơi giao dịch CFD bị hạn chế hoặc bị cấm.

SOURCE Vantage