Видео: 4 новых грузовика Volvo выстроены в виде башни с президентом компании на вершине

В отрасли коммерческого транспорта выпуск даже одного грузового автомобиля считается огромным проектом. А премьера сразу четырех одновременно — крайне незаурядное событие. Но при обновлении всей линейки тяжелых грузовых автомобилей в Volvo Trucks решили пойти именно этим путем. Но при этом крайне нестандартно.

Этот необычный фильм снят в глубокой ночи, и начинается с показа в отдалении автомобильной башни. По мере приближения мы видим волков на переднем плане и мельком замечаем женщину-водителя. Когда видео достигает своей кульминации, сквозь дым и световые эффекты мы узнаем в человеке, стоящем на вершине башни из грузовиков, президента Volvo Trucks Рогера Альма.

Смотреть фильм «Volvo Trucks: Башня» с Рогером Альмом



Выход видео запланирован за день до официальной европейской Премьеры новой гаммы грузовых автомобилей Volvo Trucks моделей Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX для тяжелых условий эксплуатации. Эти четыре модели составляют около двух третей всех продаж Volvo Trucks своим конечным клиентам.

«Это наша крупнейшая Премьера в истории Volvo Trucks. Новые грузовые автомобили сыграют значительную роль в повышении прибыльности и конкурентоспособности бизнеса наших клиентов и улучшении их потенциала в привлечении и удержании самых профессиональных водителей в отрасли.

Что касается ощущений от съемок, то по долгу службы я конечно привык стремиться к новым высотам, но эти съемки на вершине башни из грузовиков для меня стали чем-то совершенно новым, ведь подобное происходит далеко не каждый день. И, скажем так, у меня теперь есть определенное уважение к высоте. Особенно если учесть, что в повседневной жизни я довольно простой и даже приземленный человек», — поделился своими ощущениями президент компании Volvo Trucks Рогер Альм.

Фильм был снят в конце 2019 года на испытательном полигоне на родине Volvo в шведском городе Гетеборге. И сама башня из грузовиков, и большинство визуальных эффектов реальны, о чем можно узнать из «фильма о создании фильма».

«Потребовалось около месяца, чтобы спроектировать и построить эту башню и убедиться в ее безопасности. Это стало возможным благодаря прочному и надежному грузовику Volvo FMX и его новой 38-тонной задней тележке, способной выдержать вес остальных автомобилей. Но, помимо этого, во время съемок нам также требовалось поддержание постоянной скорости и четкого направления движения, с чем помогли справиться система динамического рулевого управления Volvo и опытный водитель», — говорит инженер Volvo Trucks Маркус Викстрём, также участвовавший в создании башни.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть «Фильм о создании фильма».

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O Volvo Trucks

Volvo Trucks является поставщиком комплексных транспортных решений для профессиональных и требовательных клиентов, предлагая широкий ассортимент среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей. Поддержка клиентов осуществляется за счет широкой сети торговых представителей и 2100 сервисных станций в более чем 130 странах мира. В 14 странах располагаются заводы по сборке грузовиков Volvo. В 2019 году во всем мире было продано более 131 000 грузовиков Volvo.

Компания Volvo Trucks является частью группы компаний Volvo, одного из ведущих мировых производителей грузовых автомобилей, автобусов, строительного оборудования, а также систем приводов для промышленного применения и морского транспорта.

Группа компаний Volvo также предлагает решения в области финансовых услуг и технического обслуживания. Главные ценности Volvo Trucks, которые определяют ее деятельность — это качество, безопасность и защита окружающей среды.

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За более подробной информацией обращайтесь к руководителю пресс-службы Volvo Trucks в России Олегу Васильченко по телефону +7-495-9611030 или электронной почте oleg.vasilchenko@volvo.com

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