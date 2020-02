Volvo lance quatre nouveaux véhicules en les empilant les uns sur les autres dans une vidéo spectaculaire, le président trônant au sommet

Dans l'industrie des véhicules lourds, le lancement d'un nouveau véhicule constitue un énorme projet. Mais en lancer quatre en même temps est presque inédit. Lors du renouvellement de toute la gamme de ses véhicules lourds à cabines, Volvo Trucks a opté pour une approche différente.

Cette vidéo inhabituelle se déroule en pleine nuit et commence par montrer la tour de véhicules, tel un énorme monolithe brillant au loin. Alors que cette tour avance, nous voyons des loups au premier plan et apercevons une conductrice. Alors que le film atteint son apogée, avec des effets de fumée et d'éclairage, nous voyons que l'homme debout au sommet de la tour de véhicules est en fait le président de Volvo Trucks, Roger Alm.

Voir le film « Volvo Trucks : la tour, avec Roger Alm »



La sortie de la vidéo intervient un jour avant le lancement officiel de la gamme de véhicules lourds avec cabine en Europe, qui comprend les Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM et Volvo FMX. Les quatre véhicules représentent environ les deux tiers des livraisons de Volvo Trucks.

« Il s'agit de notre plus grand lancement jamais réalisé chez Volvo Trucks. Ils auront un impact énorme sur la rentabilité et la capacité de nos clients à être compétitifs, à la fois vis-à-vis des concurrents et pour disposer des meilleurs conducteurs. J'ai l'habitude d'être au sommet, mais pour moi, le tournage de la tour de véhicules était clairement une journée de travail hors du commun. Et disons simplement que j'ai un certain respect pour la hauteur. Je suis un homme qui a les pieds sur terre », a déclaré Roger Alm, président de Volvo Trucks.

Le film a été tourné fin 2019 sur un terrain d'essai à l'extérieur de la ville natale de Volvo à Göteborg, en Suède. La tour de véhicules et la majorité des effets visuels sont réels, y compris la fumée et les lumières, comme le montre la vidéo sur les coulisses du tournage.

« Cela nous a pris environ un mois pour concevoir et construire la tour et s'assurer que sa conduite était sûre. Cela a été principalement rendu possible grâce au Volvo FMX, un véhicule de construction robuste, et à son nouveau tandem de 38 tonnes pouvant supporter le poids des autres véhicules. Mais cela exigeait également une vitesse et une trajectoire stables, obtenues grâce à la technologie Volvo Dynamic Steering et à une conductrice chevronnée », a déclaré Markus Wikström, ingénieur chez Volvo Trucks et membre de l'équipe d'ingénierie en charge de la tour.

À propos de Volvo

Volvo Trucks propose des solutions complètes aux professionnels et aux clients ayant des exigences spécifiques. Volvo Trucks offre une gamme complète de camions mi-lourds à lourds. Le support client est sécurisé via un réseau mondial de concessionnaires avec 2 100 points de service dans plus de 130 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 14 pays. En 2019, environ 131 000 camions Volvo ont été livrés dans le monde entier. Volvo Trucks fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants de camions, d'autobus et d'équipements de construction au monde ainsi que des moteurs marins et industriels. Le Groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs fondamentales de Volvo Trucks sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

