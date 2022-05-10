Власти Абу-Даби и Miral представили стратегию туристического развития острова Саадият

Новая стратегия, созданная в рамках программы Saadiyat Vision 2025, направлена на привлечение туристов, предпочитающих инновационный и премиальный отдых, а также развитие туристической отрасли Абу-Даби среди местных и иностранных путешественников. Ожидается, что к 2025 году остров Саадият посетят 19 миллионов отдыхающих, что обеспечит прямой доход от туризма в размере 4,2 млрд дирхам ОАЭ.

Его Превосходительство Салех Мохамед Салех Аль-Гезири, генеральный директор Департамента культуры и туризма Абу-Даби, заявил: «Остров Саадият, несомненно, является одним из главных сокровищ Абу-Даби. Он не имеет аналогов в мире благодаря потрясающим натуральным пляжам, искусству мирового класса, а также многочисленным культурным, образовательным, оздоровительным, спортивным и гастрономическим мероприятиям. Остров сочетает первозданную дикую природу и роскошные отели —здесь каждый найдет для себя нечто по-настоящему близкое. В этом и заключается наша глобальная цель — сделать Абу-Даби желанным направлением для различных групп туристов со всего мира.

Мы с удовольствием расскажем о невероятных возможностях острова Саадият в рамках более широкой стратегии развития туризма в Абу-Даби. Культура и развлечения, потрясающие достопримечательности и природные ландшафты в Абу-Даби находятся в непосредственной близости друг от друга, делая столицу обязательным местом для посещения».

Согласно заявлению Департамента культуры и туризма Абу-Даби, осуществлением контроля над реализацией стратегии туристического развития на острове Саадият займется компания Miral. Эти две организации имеют благоприятный опыт взаимодействия в области развития туристического сектора Абу-Даби, что и повлияло на решение о новом сотрудничестве.

Благодаря разнообразию культурных мероприятий, организованных на самом высоком уровне, Саадият стал своеобразным центром притяжения в отрасли культурного туризма, на дальнейшее развитие которого также направлена новая стратегия.

Генеральный директор компании Miral Мохамед Абдалла Аль-Зааби заявил: «Мы невероятно горды и взволнованы возможностью представить новую стратегию развития острова, способную сделать Саадият наиболее желанным направлением для туристов и подарить им совершенно новые, роскошные впечатления. Многообразие возможностей: от культурных достояний на подобии Лувра Абу-Даби до чистейших белых пляжей с нетронутой дикой природой, — обеспечивают острову Саадият исключительные преимущества для развития туристического сектора Абу-Даби.»

Кампания «Один остров, множество направлений» будет посвящена широкому спектру возможностей острова Саадият — от одного из крупнейших в мире культурных кварталов и курортов класса люкс до первозданной дикой природы.

На острове находится первое международное представительство легендарного французского музея Лувр. Еще три музея мирового класса откроются в ближайшие годы, что наряду с открытием «Дома семьи Авраама» сделает Саадият одним из ведущих культурных центров мира. Кампус престижного университета Нью-Йорка в Абу-Даби и международное представительство известной музыкальной школы Беркли также находятся на острове Саадият.

Соседство с островом Нурай, располагающим пятью роскошными пляжными курортным комплексами и бутик-отелем также делает остров Саадият идеальным направлением для наиболее искушенных туристов. Путешественники, предпочитающие экологичный и созидательный туризм, получат незабываемый опыт от знакомства с охраняемой дикой природой острова, включающей исчезающий вид черепах бисса и более чем 300 видов птиц.

Помимо этого, остров Саадият предлагает круглогодичную программу культурных, развлекательных, гольф-, оздоровительных и гастрономических мероприятий — все это и многое другое в одном, уникальном и уединенном месте.

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SOURCE Saadiyat Island