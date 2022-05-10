Власти Абу-Даби и Miral представили стратегию туристического развития острова Саадият

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Saadiyat Island

10 мая, 2022, 14:47 BST

  • Остров Саадият станет одной из движущих сил развития туристического сектора в Абу-Даби, обеспечивая прямой доход от туризма в размере 4,2 млрд дирхам ОАЭ к 2025 году
  • Новая концепция и стратегия туристического развития «Один остров, множество направлений» подчеркнут многогранность возможностей для туризма

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 10 мая, 2022 /PRNewswire/ -- Сегодня Департамент культуры и туризма Абу-Даби и Miral, ведущий создатель культурно-развлекательных объектов в Абу-Даби, представили новую концепцию и стратегию туристического развития острова Саадият, позиционирующегося как одно из ведущих направлений пляжного и культурного отдыха, а также природного туризма. Целью данной программы является развитие туристического сектора и диверсификация экономики Абу-Даби.

DCT Abu Dhabi and Miral launch new destination vision and strategy for Saadiyat Island
DCT Abu Dhabi and Miral launch new destination vision and strategy for Saadiyat Island
DCT Abu Dhabi and Miral launch new destination vision and strategy for Saadiyat Island
DCT Abu Dhabi and Miral launch new destination vision and strategy for Saadiyat Island
Saadiyat Island New Vision
Saadiyat Island New Vision
DCT Abu Dhabi and Miral launch new destination vision and strategy for Saadiyat Island
DCT Abu Dhabi and Miral launch new destination vision and strategy for Saadiyat Island Saadiyat Island New Vision

Новая стратегия, созданная в рамках программы Saadiyat Vision 2025, направлена на привлечение туристов, предпочитающих инновационный и премиальный отдых, а также развитие туристической отрасли Абу-Даби среди местных и иностранных путешественников. Ожидается, что к 2025 году остров Саадият посетят 19 миллионов отдыхающих, что обеспечит прямой доход от туризма в размере 4,2 млрд дирхам ОАЭ.

Его Превосходительство Салех Мохамед Салех Аль-Гезири, генеральный директор Департамента культуры и туризма Абу-Даби, заявил: «Остров Саадият, несомненно, является одним из главных сокровищ Абу-Даби. Он не имеет аналогов в мире благодаря потрясающим натуральным пляжам, искусству мирового класса, а также многочисленным культурным, образовательным, оздоровительным, спортивным и гастрономическим мероприятиям. Остров сочетает первозданную дикую природу и роскошные отели —здесь каждый найдет для себя нечто по-настоящему близкое. В этом и заключается наша глобальная цель — сделать Абу-Даби желанным направлением для различных групп туристов со всего мира.

Мы с удовольствием расскажем о невероятных возможностях острова Саадият в рамках более широкой стратегии развития туризма в Абу-Даби. Культура и развлечения, потрясающие достопримечательности и природные ландшафты в Абу-Даби находятся в непосредственной близости друг от друга, делая столицу обязательным местом для посещения».

Согласно заявлению Департамента культуры и туризма Абу-Даби, осуществлением контроля над реализацией стратегии туристического развития на острове Саадият займется компания Miral. Эти две организации имеют благоприятный опыт взаимодействия в области развития туристического сектора Абу-Даби, что и повлияло на решение о новом сотрудничестве.

Благодаря разнообразию культурных мероприятий, организованных на самом высоком уровне, Саадият стал своеобразным центром притяжения в отрасли культурного туризма, на дальнейшее развитие которого также направлена новая стратегия.

Генеральный директор компании Miral Мохамед Абдалла Аль-Зааби заявил: «Мы невероятно горды и взволнованы возможностью представить новую стратегию развития острова, способную сделать Саадият наиболее желанным направлением для туристов и подарить им совершенно новые, роскошные впечатления. Многообразие возможностей: от культурных достояний на подобии Лувра Абу-Даби до чистейших белых пляжей с нетронутой дикой природой, — обеспечивают острову Саадият исключительные преимущества для развития туристического сектора Абу-Даби.»

Кампания «Один остров, множество направлений» будет посвящена широкому спектру возможностей острова Саадият — от одного из крупнейших в мире культурных кварталов и курортов класса люкс до первозданной дикой природы.

На острове находится первое международное представительство легендарного французского музея Лувр. Еще три музея мирового класса откроются в ближайшие годы, что наряду с открытием «Дома семьи Авраама» сделает Саадият одним из ведущих культурных центров мира. Кампус престижного университета Нью-Йорка в Абу-Даби и международное представительство известной музыкальной школы Беркли также находятся на острове Саадият.

Соседство с островом Нурай, располагающим пятью роскошными пляжными курортным комплексами и бутик-отелем также делает остров Саадият идеальным направлением для наиболее искушенных туристов. Путешественники, предпочитающие экологичный и созидательный туризм, получат незабываемый опыт от знакомства с охраняемой дикой природой острова, включающей исчезающий вид черепах бисса и более чем 300 видов птиц. 

Помимо этого, остров Саадият предлагает круглогодичную программу культурных, развлекательных, гольф-, оздоровительных и гастрономических мероприятий — все это и многое другое в одном, уникальном и уединенном месте.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1813657/Saadiyat_Island.mp4
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1813628/Saadiyat_Island_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1813646/Saadiyat_Island_2.jpg

   

SOURCE Saadiyat Island

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