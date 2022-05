Le DCT Abu Dhabi et Miral lancent une nouvelle vision et une nouvelle stratégie de destination pour l'île de Saadiyat

Cette nouvelle stratégie est destinée à attirer les voyageurs à la recherche d'expériences transformatrices et luxueuses et à soutenir la Vision 2025 de Saadiyat, qui vise à accroître le nombre de visiteurs nationaux et internationaux et à soutenir le développement de l'écosystème touristique d'Abu Dhabi. L'île de Saadiyat devrait attirer 19 millions de visiteurs et générer 4,2 milliards d'AED de recettes touristiques directes d'ici 2025.

S.E. Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, directeur général du tourisme au DCT Abu Dhabi, a déclaré : « L'île de Saadiyat est sans aucun doute l'un des plus beaux trésors d'Abu Dhabi. Elle n'a pas son pareil dans le monde pour ses plages naturelles époustouflantes et ses expériences artistiques, culturelles, éducatives, de bien-être, sportives et de restauration de classe mondiale. Cette île naturelle abrite une faune étonnante et des hôtels de luxe. Il y a vraiment quelque chose à apprécier pour tout le monde, et elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie plus large d'Abu Dhabi en tant que destination de choix pour les voyageurs du monde entier.

Nous sommes impatients de faire connaître les expériences enrichissantes de Saadiyat dans le cadre de l'offre élargie d'Abu Dhabi. Qu'il s'agisse de culture et de divertissement, de sites étonnants ou de paysages naturels - tous à proximité les uns des autres - Abu Dhabi est une destination incontournable. »

Le DCT Abu Dhabi a récemment nommé Miral pour superviser la stratégie de gestion des destinations de l'île de Saadiyat. Les deux entités ont continuellement collaboré à la croissance du secteur du tourisme à Abu Dhabi, dont le succès a conduit à ce partenariat renouvelé.

En présentant un large éventail d'expériences culturelles qui plaisent au niveau mondial, Saadiyat est devenu un phare dans l'écosystème du tourisme culturel, que ce nouveau partenariat vise à faire progresser.

Mohamed Abdalla Al Zaabi, PDG de Miral, a déclaré : « Nous sommes honorés et enthousiastes à l'idée d'être le fer de lance de la nouvelle stratégie de l'île de Saadiyat visant à positionner Saadiyat comme une destination de choix, offrant aux visiteurs des expériences de luxe enrichissantes. Avec une offre aussi unique, allant d'institutions culturelles diverses, dont l'emblématique musée du Louvre, à des plages d'un blanc immaculé et à une faune sauvage intacte, l'île de Saadiyat est bien placée pour dynamiser le secteur du tourisme d'Abu Dhabi. »

La campagne « One Island. Many Journeys. » (Une île. De nombreux voyages) de l'île mettra en évidence l'éventail d'offres de Saadiyat, depuis un district culturel de premier plan, jusqu'à des hôtels et centres de villégiature de luxe, en passant par un écosystème faunique diversifié.

Saadiyat abrite la première antenne internationale de l'emblématique musée du Louvre. Trois autres musées de classe mondiale devraient ouvrir leurs portes dans les années à venir, ainsi que la future Abrahamic House, qui, ensemble, feront de l'île l'un des principaux centres culturels du monde. La prestigieuse New York University Abu Dhabi et une antenne internationale de la célèbre Berklee School of Music sont également situées à Saadiyat.

Avec cinq luxueux complexes en front de mer et une villa de charme située sur l'île de Nurai, l'île de Saadiyat sera la destination de choix pour les voyageurs exigeants. Les visiteurs qui s'intéressent de près à la durabilité et au tourisme responsable peuvent découvrir l'écosystème diversifié de Saadiyat et sa faune protégée, des tortues imbriquées en voie de disparition à plus de 300 espèces d'oiseaux.

Saadiyat accueille également tout au long de l'année un programme d'événements et d'activités culturels, de golf, de bien-être et culinaires, le tout dans un lieu unique et isolé.

