Воспользуйтесь новым зимним предложением для удаленной работы в Дубае в атмосфере комфорта и роскоши от компании Jumeirah Group.

В гостиничном комплексе Jumeirah Emirates Towers, расположенном в центре города, созданы все условия для комфортного проживания, включая стильные роскошные номера и общие зоны, ресторан под открытым небом, а также бассейн, спа-салон и фитнес-зал, посетив которые вы сразу почувствуете себя моложе. Рабочее место в частном бизнес-зале с высокоскоростным Wi-Fi выходом в Интернет и собственной службой ИТ-поддержки, бесплатная распечатка документов и возможность использования оборудованных по последнему слову техники переговорных комнат значительно повышают эффективность удаленной работы. Отель также заботится о быте гостей и создании уютной домашней атмосферы. В номерах установлены современные телевизоры с технологией LED SMART TV, обеспечивающие доступ к стриминговым сервисам Netflix и Chromecast. В стоимость проживания входит профессиональная стирка до 20 предметов одежды еженедельно.

После работы город предлагает массу вариантов проведения досуга. Можно расслабиться в шезлонге с бокалом любимого напитка на частном пляже отеля, восстановить силы в спа-салоне или босиком поужинать на пляже в одном из фирменных ресторанов Jumeirah. Отель Jumeirah Emirates Towers удобно расположен недалеко от станции метро на пересечении нескольких транспортных маршрутов и является идеальной отправной точкой для знакомства с городом.

31-дневный пакет для удаленной работы Jumeirah Discover Remote Work стоимостью 3600 ЕВРО на человека или 4900 ЕВРО на пару включает завтрак, услуги прачечной, возможность дважды в неделю посещать двухкилометровый частный пляж отеля, а также неограниченное посещение бассейна с регулируемой температурой и оборудованного по последнему слову техники фитнес-зала Talise Fitness. Гостям также предлагаются номера более высокого класса Premier Deluxe (при наличии возможности). Любители вкусно поесть смогут перепробовать массу аппетитных блюд, начиная с обычных повседневных и заканчивая самыми изысканными, при этом многие рестораны предлагают гостям отеля скидку в размере 20 %. Кроме того, компания Jumeirah проводит бесплатный анализ ПЦР на коронавирус при каждом проживании, а также организует трансфер из аэропорта и в аэропорт.

Для получения более подробной информации о 31-дневном пакете для удаленной работы Jumeirah Remote Work в Дубае, стоимость которого составляет всего 3600 ЕВРО на человека или 4900 ЕВРО на пару, посетите сайт http://www.jumeirah.com/JETRemoteWork

Информация о компании Jumeirah Group:

Компания Jumeirah Group, которая входит в корпорацию Dubai Holding, является транснациональной гостиничной компанией и управляет основным портфелем из 26 отелей класса люкс более чем на 6500 номеров на Ближнем Востоке (включая флагманский гостиничный комплекс Burj Al Arab Jumeirah), в Европе и Азии. Еще несколько объектов находятся в процессе строительства.

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http://www.jumeirah.com



SOURCE Jumeirah Group