Воспользуйтесь новым зимним предложением для удаленной работы в Дубае в атмосфере комфорта и роскоши от компании Jumeirah Group.
07 дек, 2020, 08:00 GMT
Этой зимой, цифровые кочевники, спасающиеся от тропической жары, найдут уютное пристанище в Дубае, воспользовавшись новым пакетом предложений от сети отелей Jumeirah. Он позволяет сочетать работу с роскошным образом жизни и проводить много времени на открытом воздухе на зависть оставшимся дома коллегам.
ДУБАЙ (ОАЭ), 7 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Проведите эту зиму в Дубае, воспользовавшись доступным по цене пакетом для удаленной работы, который предлагает максимально комфортные условия жизни в современном городе в сочетании с инновационными рабочими пространствами и эксклюзивным доступом к одному из лучших частных пляжей Дубая. Новый пакет для удаленной работы Discover Remote Work от сети отелей премиум-класса Jumeirah Hotels & Resorts перевернет ваше представление о домашнем офисе и подарит массу возможностей для близкого знакомства с динамичным Дубаем и активного зимнего отдыха на свежем воздухе.
В гостиничном комплексе Jumeirah Emirates Towers, расположенном в центре города, созданы все условия для комфортного проживания, включая стильные роскошные номера и общие зоны, ресторан под открытым небом, а также бассейн, спа-салон и фитнес-зал, посетив которые вы сразу почувствуете себя моложе. Рабочее место в частном бизнес-зале с высокоскоростным Wi-Fi выходом в Интернет и собственной службой ИТ-поддержки, бесплатная распечатка документов и возможность использования оборудованных по последнему слову техники переговорных комнат значительно повышают эффективность удаленной работы. Отель также заботится о быте гостей и создании уютной домашней атмосферы. В номерах установлены современные телевизоры с технологией LED SMART TV, обеспечивающие доступ к стриминговым сервисам Netflix и Chromecast. В стоимость проживания входит профессиональная стирка до 20 предметов одежды еженедельно.
После работы город предлагает массу вариантов проведения досуга. Можно расслабиться в шезлонге с бокалом любимого напитка на частном пляже отеля, восстановить силы в спа-салоне или босиком поужинать на пляже в одном из фирменных ресторанов Jumeirah. Отель Jumeirah Emirates Towers удобно расположен недалеко от станции метро на пересечении нескольких транспортных маршрутов и является идеальной отправной точкой для знакомства с городом.
31-дневный пакет для удаленной работы Jumeirah Discover Remote Work стоимостью 3600 ЕВРО на человека или 4900 ЕВРО на пару включает завтрак, услуги прачечной, возможность дважды в неделю посещать двухкилометровый частный пляж отеля, а также неограниченное посещение бассейна с регулируемой температурой и оборудованного по последнему слову техники фитнес-зала Talise Fitness. Гостям также предлагаются номера более высокого класса Premier Deluxe (при наличии возможности). Любители вкусно поесть смогут перепробовать массу аппетитных блюд, начиная с обычных повседневных и заканчивая самыми изысканными, при этом многие рестораны предлагают гостям отеля скидку в размере 20 %. Кроме того, компания Jumeirah проводит бесплатный анализ ПЦР на коронавирус при каждом проживании, а также организует трансфер из аэропорта и в аэропорт.
Для получения более подробной информации о 31-дневном пакете для удаленной работы Jumeirah Remote Work в Дубае, стоимость которого составляет всего 3600 ЕВРО на человека или 4900 ЕВРО на пару, посетите сайт http://www.jumeirah.com/JETRemoteWork
Информация о компании Jumeirah Group:
Компания Jumeirah Group, которая входит в корпорацию Dubai Holding, является транснациональной гостиничной компанией и управляет основным портфелем из 26 отелей класса люкс более чем на 6500 номеров на Ближнем Востоке (включая флагманский гостиничный комплекс Burj Al Arab Jumeirah), в Европе и Азии. Еще несколько объектов находятся в процессе строительства.
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