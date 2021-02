Dubai: Destination de reve pour le travail a distance avec Jumeirah Hotels & Resorts qui a developpe une offre speciale pour les nomades du digital

Pour cette offre, l'hotel Jumeirah Emirates Tower met a disposition de ces clients des salons prives et salles de reunion ultra modernes pour travailler dans les meilleures conditions, comme la wifi haut debit, le support informatique et les impressions gratuits. Le travail à distance n'a jamais été aussi facile. Le confort de la maison est également assuré dans les chambres grâce à la toute dernière technologie LED SMART TV avec une connectivité Netflix et Chromecast intégrée. Dans l'offre est egalement inclus le pressing de des affaires personnelles -voir detail de l'offre.

Cote détente, il sera facile de partir a la decouverte de cette ville exhaltante ainsi que de s'aventurer dans une escapade dans le desert, se promener dans les montagnes de Ras el Kaimah, profiter des sorties en bateau....

Toujours dans le cadre de cette offre, Jumeirah Hotels and Resorts offre aussi acces en exclusivite a ses 2 km de plage privee ou se trouvent les autres resorts du groupe, Jumeirah Hotels and Resorts et ce a 15 minutes de voiture ou taxi de l'hotel. Cette plage privee et ces resorts regorgent d'un choix exceptionnel de 65 restaurants, de nombreuses piscines etc... pour passer un moment inoubliable.

Pour seulement 3 600 euros par personne ou 4 900 euros par couple, pour un séjour de 31 jours, l'offre de travail à distance de Jumeirah Emirates Tower comprend le petit déjeuner, les services de blanchisserie, l'accès deux fois par semaine à la plage privée de Jumeirah, longue de deux kilomètres, ainsi que l'accès à la piscine à température contrôlée et aux installations de pointe de Talise Fitness de l'hotel Jumeirah Emirates Tower. Les clients peuvent également bénéficier d'un surclassement en chambre Premier Deluxe (selon disponibilités). Les amateurs de gastronomie seront combles par la diversite des offres de restaurants et profiteront d'une réduction de 20 % dans certaines adresses. Jumeirah prendra en charge un test PCR par séjour, ainsi que le transfer aeroport aller / retour.

Pour en savoir plus sur l'offre de travail à distance de Jumeirah Emirates Tower à Dubaï a 3 600 euros par personne ou 4 900 euros par couple pour un séjour de 31 jours, veuillez consulter le site https://www.jumeirah.com/en/offers/category-offers/stay/jumeirah-emirates-towers/remote-work-package

À propos du groupe Jumeirah:

Le groupe Jumeirah, membre de Dubai Holding et société mondiale d'hôtellerie de luxe, gère un portefeuille de classe mondiale de plus de 6 500 clés de 26 propriétés au Moyen-Orient (dont le fleuron Burj Al Arab Jumeirah), en Europe et en Asie, et d'autres propriétés sont actuellement en construction dans le monde entier.





Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1347208/Jumeirah_Group_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1347209/Jumeirah_Group_2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1347210/Jumeirah_Group_3.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1347211/Jumeirah_Group_4.jpg

Related Links

http://www.jumeirah.com



SOURCE Jumeirah Group