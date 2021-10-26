Всемирная программа привлечения кадров порта свободной торговли Хайнань 2021

Руководитель министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая Чжан Цзиньань (Zhang Jinan) говорит, что целью Всемирной программы привлечения кадров порта свободной торговли Хайнань 2021, осуществляемой совместно Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая и Народным правительством провинции Хайнань, является привлечение специалистов из всех областей по всему миру для удовлетворения неотложных потребностей порта свободной торговли Хайнань. Прием на работу проводится с октября 2021 года по июнь 2022 года с уделением особого внимания основным отраслям с локальными особенностями, стратегическим и формирующимся отраслям, а также высокотехнологичным и передовым отраслям, особенно трем основным: туризм, современный сервис и высокие технологии.

С момента опубликования и начала осуществления в 2020 году Генерального плана строительства порта свободной торговли Хайнань основные экономические показатели провинции Хайнань, включая ВВП провинции Хайнань, свидетельствуют о быстром росте инвестиций в основные фонды, а также общего объема розничных продаж потребительских товаров. Сюй Цифан (Xu Qifang), глава организационного Департамента комитета партии провинции Хайнань, говорит, что с июня 2020 года в Хайнань принято 260 тысяч специалистов, что на 391% больше по сравнению с периодом до опубликования Генерального плана.

Сюй Цифан добавляет, что с 2018 года в Хайнане разработан ряд благоприятных политик в области налогообложения, регистрации домашних хозяйств, покупки жилья и автомобилей, школьного образования детей и здравоохранения для привлечения специалистов. Чтобы помочь зарубежным специалистам работать в Хайнане проведено 38 видов профессиональных квалификационных экзаменов для зарубежных специалистов, включая получение квалификации регистрируемых архитекторов и лицензированных фармацевтов, а также признано 219 профессиональных квалификаций, приобретенных за рубежом. В сфере налогообложения были внесены изменения, благодаря которым высококвалифицированные профессионалы и специалисты, столь необходимые для работы в Хайнане, будут облагаться налогом только по ставке до 15% от фактической налоговой ставки индивидуального подоходного налога, если такая ставка будет выше 15%.

В сфере здравоохранения Хайнань расходует от трех до десяти тысяч юаней на приобретение коммерческого медицинского страхования для групп на каждого высококлассного специалиста, работающего полный рабочий день в Хайнане. Кроме того, Хайнань реализует множество привлекательных программ формирования кадрового резерва. Таким командам, получившим статус «команды высококвалифицированных специалистов Хайнань», будет предоставлено от 10 до 30 миллионов юаней в качестве фонда на строительство.

Секретарь комитета партии провинции Хайнань Шэнь Сяоминь (Shen Xiaoming) отмечает особую важность текущего периода для провинции: программа расширяется, осуществляется полномасштабная деятельность и строительство порта свободной торговли. Хайнань предлагает благоприятные условия для развития кадрового потенциала и с нетерпением ожидает возможности привлечь талантливых специалистов со всего мира для максимально эффективного использования их профессиональных умений и навыков.

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Подпись: Отдел пропаганды партийного комитета провинции Хайнань

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SOURCE Publicity Department of Hainan Party Committee