Всемирная программа привлечения кадров порта свободной торговли Хайнань 2021
26 окт, 2021, 19:58 BST
ХАЙКОУ (Китай), 26 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Программа стартовала 24 октября с целью привлечения специалистов из более чем 1000 высших учебных заведений, студенческих и научных ассоциаций, общественных групп и организаций, в Китае и за рубежом. По данным отдела пропаганды партийного комитета провинции Хайнань, самая высокая годовая заработная плата первой группы из более чем 36 000 вакантных должностей составляет более 350 тысяч долл. США.
Руководитель министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая Чжан Цзиньань (Zhang Jinan) говорит, что целью Всемирной программы привлечения кадров порта свободной торговли Хайнань 2021, осуществляемой совместно Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая и Народным правительством провинции Хайнань, является привлечение специалистов из всех областей по всему миру для удовлетворения неотложных потребностей порта свободной торговли Хайнань. Прием на работу проводится с октября 2021 года по июнь 2022 года с уделением особого внимания основным отраслям с локальными особенностями, стратегическим и формирующимся отраслям, а также высокотехнологичным и передовым отраслям, особенно трем основным: туризм, современный сервис и высокие технологии.
С момента опубликования и начала осуществления в 2020 году Генерального плана строительства порта свободной торговли Хайнань основные экономические показатели провинции Хайнань, включая ВВП провинции Хайнань, свидетельствуют о быстром росте инвестиций в основные фонды, а также общего объема розничных продаж потребительских товаров. Сюй Цифан (Xu Qifang), глава организационного Департамента комитета партии провинции Хайнань, говорит, что с июня 2020 года в Хайнань принято 260 тысяч специалистов, что на 391% больше по сравнению с периодом до опубликования Генерального плана.
Сюй Цифан добавляет, что с 2018 года в Хайнане разработан ряд благоприятных политик в области налогообложения, регистрации домашних хозяйств, покупки жилья и автомобилей, школьного образования детей и здравоохранения для привлечения специалистов. Чтобы помочь зарубежным специалистам работать в Хайнане проведено 38 видов профессиональных квалификационных экзаменов для зарубежных специалистов, включая получение квалификации регистрируемых архитекторов и лицензированных фармацевтов, а также признано 219 профессиональных квалификаций, приобретенных за рубежом. В сфере налогообложения были внесены изменения, благодаря которым высококвалифицированные профессионалы и специалисты, столь необходимые для работы в Хайнане, будут облагаться налогом только по ставке до 15% от фактической налоговой ставки индивидуального подоходного налога, если такая ставка будет выше 15%.
В сфере здравоохранения Хайнань расходует от трех до десяти тысяч юаней на приобретение коммерческого медицинского страхования для групп на каждого высококлассного специалиста, работающего полный рабочий день в Хайнане. Кроме того, Хайнань реализует множество привлекательных программ формирования кадрового резерва. Таким командам, получившим статус «команды высококвалифицированных специалистов Хайнань», будет предоставлено от 10 до 30 миллионов юаней в качестве фонда на строительство.
Секретарь комитета партии провинции Хайнань Шэнь Сяоминь (Shen Xiaoming) отмечает особую важность текущего периода для провинции: программа расширяется, осуществляется полномасштабная деятельность и строительство порта свободной торговли. Хайнань предлагает благоприятные условия для развития кадрового потенциала и с нетерпением ожидает возможности привлечь талантливых специалистов со всего мира для максимально эффективного использования их профессиональных умений и навыков.
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Подпись: Отдел пропаганды партийного комитета провинции Хайнань
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SOURCE Publicity Department of Hainan Party Committee
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