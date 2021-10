Lancement du programme mondial d'attraction des talents du port de libre-échange de Hainan en 2021

HAIKOU, Chine, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le 24 octobre, dans le but de recruter des talents dans plus de 1000 établissements d'enseignement supérieur, associations d'étudiants et de chercheurs, groupes sociaux et organisations, en Chine et à l'étranger, le salaire annuel le plus élevé pour le premier lot de plus de 36 000 postes qui ont été libérés est de plus de $350 000, selon le département de la publicité du Comité du Parti de Hainan.