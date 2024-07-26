Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi набирает высоту с партнерством с Etihad Airways

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 26 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi, крупнейший крытый тематический парк в регионе, с радостью объявляет о новаторском расширении своего партнерства с Etihad Airways, что знаменует собой монументальную веху в его истории. Это захватывающее сотрудничество было представлено публике 25 июля на зрелищном мероприятии по запуску. Развлечения Warner Bros. World™ набирают высоту с запуском первого в мире фирменного самолета Warner Bros. World™, поднимая впечатления гостей тематического парка на новую высоту.

Warner Bros. World™ brings the park experience directly to travelers with its first-ever branded aircraft in partnership with Etihad Airways Taghrid Al Saeed (Executive Director of Group Comms & Destination Marketing - Miral Destinations), Liam Findlay (CEO of Miral Destinations), Daniel Hoffman (CEO of Engineering - Etihad Airways), Mohamed Abdalla Al Zaabi (Group CEO - Miral), Antonoaldo Neves (Chief Executive Officer - Etihad Airways), Turky Al Hammadi (Director of Product and Hospitality - Etihad Airways) and Akhil Anumolu (Senior Vice President E-commerce, Digital, Marketing and Loyalty - Etihad Airways)

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Партнерство между Warner Bros. World™ и Etihad Airways представляют собой крупнейшее сотрудничество среди тематических парков. В рамках этой увлекательной инициативы самолет Etihad Airways – Boeing 787-10 Dreamliner – был творчески украшен культовыми персонажами Warner Bros. С одной стороны гостей встретят озорные выходки культовых персонажей классических мультфильмов, таких как Looney Tunes и «Том и Джерри», а с другой стороны — героические подвиги любимых супергероев DC.

Все молодые гости в возрасте до 10 лет, летающие длительными рейсами Etihad Airways, получат новые детские наборы Warner Bros. World™, которые появляются по всей сети этим летом. Эти наборы, наполненные творчеством, предназначены для того, чтобы развлекать юных путешественников рисованием своих любимых супергероев и различными веселыми задачами на протяжении всего полета, наполняя каждый момент приключениями. Младенцы получат тематическое мягкое одеяло DC Super Hero, а дети постарше — фирменный рюкзак, накидку Super Hero, бутылку для воды и спортивный комплект.

Warner Bros. World™ также дебютирует с эксклюзивным фирменным залом ожидания для детей Etihad Airways в Международном аэропорту Заид в Абу-Даби. Этот причудливый зал перенесет путешественников в невероятную вселенную Warner Bros. World™, предлагая уникальную атмосферу парка в аэропорту, делая каждое путешествие таким же восхитительным, как посещение самого тематического парка.

Выражая энтузиазм по поводу партнерства, Мохамед Абдалла аль-Зааби (Mohamed Abdalla Al Zaabi), генеральный директор группы Miral, сказал: «Мы очень рады сотрудничать с Etihad Airways, чтобы создать первый в истории фирменый самолет Warner Bros. World™ для поклонников. Это сотрудничество не только расширяет опыт работы с клиентами, но и увеличивает возможности Warner Bros. World™ за стенами нашего парка, создавая суперотпуск с долгими незабываемыми воспоминаниями для пассажиров всех возрастов».

В дополнение к этому, Антоноальдо Невес (Antonoaldo Neves), главный исполнительный директор Etihad Airways, сказал: «Основываясь на прочной репутации, которую мы создали как семейная авиакомпания, мы рады перенести наше партнерство с Warner Bros. World™ на новый уровень. Наши тематические самолеты Looney Tunes и DC Super Hero доставят наши бренды в пункты назначения по всему миру, продвигая одну из многочисленных достопримечательностей Абу-Даби. Мы с нетерпением ждем, когда все больше и больше гостей захотят посетить наш дом, Абу-Даби и порадовать наших маленьких VIP-гостей во время путешествия с нами».

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2469981/Warner_Bros_Etihad_Airways.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2469303/Warner_Bros_Unveiling.mp4

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2469302/Warner_Bros_World_Logo.jpg