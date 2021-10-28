XCMG Machinery и Vale будут вместе внедрять экологически чистые методы добычи

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XCMG

28 окт, 2021, 18:07 BST

XCMG Machinery и Vale будут вместе внедрять экологически чистые методы добычи

НАНКИН (Китай), 28 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- XCMG Machinery, дочерняя компания корпорации XCMG (000425.SZ), подписала меморандум о взаимопонимании с ведущей мировой горнодобывающей компанией Vale SA Brazil. Стороны договорились о поставках строительной и горной техники, включая оборудование с нулевым уровнем выбросов парниковых газов и автономным управлением, для ускорения внедрения экологически чистых методов добычи полезных ископаемых. В рамках меморандума о взаимопонимании компания Vale получит первые два 72-тонных грузовика с электродвигателями, которые будут введены в эксплуатацию в первой половине 2022 года. Также раньше согласованной даты будет поставлен карьерный самосвал грузоподъемностью 240 тонн с электродвигателем и нулевым уровнем выбросов.

XCMG Machinery Signs Memorandum of Understanding with Vale to Accelerate Green Mining Practices
XCMG Machinery Signs Memorandum of Understanding with Vale to Accelerate Green Mining Practices

«От защиты окружающей среды зависит благополучие человека. Это движущая сила устойчивого развития бизнеса. Компания XCMG, являющаяся всемирно известным разработчиком и производителем тяжелой строительной и горной техники, считает создание безопасного для экологии оборудования, работающего на чистой энергии, основным направлением своего развития. Мы рады отметить, что компания Vale придерживается принципов «зеленого» развития бизнеса, включая добычу с минимальным углеродным следом и нулевым количеством выбросов парниковых газов, сделав такие принципы частью своей стратегии», — заявил вице-президент компании XCMG XCMG Machinery Хансон Лю (Hanson Liu).

«Новый проект будет реализован в соответствии с целями компании Vale по сокращению выбросов углерода в рамках 1-го и 2-го уровней на 33% к 2030 году и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Кроме того, он отражает наше стремление стать лидером в области декарбонизации процесса добычи полезных ископаемых, — исполнительный вице-президент компании Vale по глобальным бизнес-решениям Александр Перейра (Alexandre Pereira) отметил в своей поздравительной речи. — Помимо этого, Vale рассматривает партнерство с XCMG Machinery как еще один важный шаг на пути развития своего долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с Китаем, которое началось в 1973 году, когда Vale отправила первую партию железной руды в Китай».

Меморандум о взаимопонимании был подписан заместителем генерального директора компании XCMG Import and Export Co., Ltd Сэмом Шан (Sam Shang) и главой отдела закупок в Китае компании Vale Антонио Кардозу (Antonio Cardoso) во время празднования 25-летия побратимства бразильского штата Минас-Жерайс и китайской провинции Цзянсу.

После подписания меморандума о взаимопонимании компания XCMG приступит к созданию рабочей группы для развития сотрудничества с компанией Vale в сфере защиты окружающей среды и стимулирования экологичного и устойчивого экономического развития.

Информация о компании XCMG
XCMG — транснациональная компания-производитель тяжелого машинного оборудования с 78-летней историей. В настоящее время она занимает третье место в мировой индустрии строительной техники.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1671477/1.jpg

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www.xcmg.com

SOURCE XCMG

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