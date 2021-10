XCMG Machinery и Vale будут вместе внедрять экологически чистые методы добычи

«Новый проект будет реализован в соответствии с целями компании Vale по сокращению выбросов углерода в рамках 1-го и 2-го уровней на 33% к 2030 году и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Кроме того, он отражает наше стремление стать лидером в области декарбонизации процесса добычи полезных ископаемых, — исполнительный вице-президент компании Vale по глобальным бизнес-решениям Александр Перейра (Alexandre Pereira) отметил в своей поздравительной речи. — Помимо этого, Vale рассматривает партнерство с XCMG Machinery как еще один важный шаг на пути развития своего долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с Китаем, которое началось в 1973 году, когда Vale отправила первую партию железной руды в Китай».

Меморандум о взаимопонимании был подписан заместителем генерального директора компании XCMG Import and Export Co., Ltd Сэмом Шан (Sam Shang) и главой отдела закупок в Китае компании Vale Антонио Кардозу (Antonio Cardoso) во время празднования 25-летия побратимства бразильского штата Минас-Жерайс и китайской провинции Цзянсу.

После подписания меморандума о взаимопонимании компания XCMG приступит к созданию рабочей группы для развития сотрудничества с компанией Vale в сфере защиты окружающей среды и стимулирования экологичного и устойчивого экономического развития.

Информация о компании XCMG

XCMG — транснациональная компания-производитель тяжелого машинного оборудования с 78-летней историей. В настоящее время она занимает третье место в мировой индустрии строительной техники.

