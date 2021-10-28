XCMG Machinery и Vale будут вместе внедрять экологически чистые методы добычи
28 окт, 2021, 18:07 BST
XCMG Machinery и Vale будут вместе внедрять экологически чистые методы добычи
НАНКИН (Китай), 28 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- XCMG Machinery, дочерняя компания корпорации XCMG (000425.SZ), подписала меморандум о взаимопонимании с ведущей мировой горнодобывающей компанией Vale SA Brazil. Стороны договорились о поставках строительной и горной техники, включая оборудование с нулевым уровнем выбросов парниковых газов и автономным управлением, для ускорения внедрения экологически чистых методов добычи полезных ископаемых. В рамках меморандума о взаимопонимании компания Vale получит первые два 72-тонных грузовика с электродвигателями, которые будут введены в эксплуатацию в первой половине 2022 года. Также раньше согласованной даты будет поставлен карьерный самосвал грузоподъемностью 240 тонн с электродвигателем и нулевым уровнем выбросов.
«От защиты окружающей среды зависит благополучие человека. Это движущая сила устойчивого развития бизнеса. Компания XCMG, являющаяся всемирно известным разработчиком и производителем тяжелой строительной и горной техники, считает создание безопасного для экологии оборудования, работающего на чистой энергии, основным направлением своего развития. Мы рады отметить, что компания Vale придерживается принципов «зеленого» развития бизнеса, включая добычу с минимальным углеродным следом и нулевым количеством выбросов парниковых газов, сделав такие принципы частью своей стратегии», — заявил вице-президент компании XCMG XCMG Machinery Хансон Лю (Hanson Liu).
«Новый проект будет реализован в соответствии с целями компании Vale по сокращению выбросов углерода в рамках 1-го и 2-го уровней на 33% к 2030 году и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Кроме того, он отражает наше стремление стать лидером в области декарбонизации процесса добычи полезных ископаемых, — исполнительный вице-президент компании Vale по глобальным бизнес-решениям Александр Перейра (Alexandre Pereira) отметил в своей поздравительной речи. — Помимо этого, Vale рассматривает партнерство с XCMG Machinery как еще один важный шаг на пути развития своего долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с Китаем, которое началось в 1973 году, когда Vale отправила первую партию железной руды в Китай».
Меморандум о взаимопонимании был подписан заместителем генерального директора компании XCMG Import and Export Co., Ltd Сэмом Шан (Sam Shang) и главой отдела закупок в Китае компании Vale Антонио Кардозу (Antonio Cardoso) во время празднования 25-летия побратимства бразильского штата Минас-Жерайс и китайской провинции Цзянсу.
После подписания меморандума о взаимопонимании компания XCMG приступит к созданию рабочей группы для развития сотрудничества с компанией Vale в сфере защиты окружающей среды и стимулирования экологичного и устойчивого экономического развития.
Информация о компании XCMG
XCMG — транснациональная компания-производитель тяжелого машинного оборудования с 78-летней историей. В настоящее время она занимает третье место в мировой индустрии строительной техники.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1671477/1.jpg
Сопутствующие ссылки
SOURCE XCMG
Share this article