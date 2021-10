XCMG Machinery assina memorando de entendimento com a Vale para acelerar práticas de mineração ecológica

"A proteção ambiental é vital para a felicidade humana e a força que impulsiona as empresas a empreender o desenvolvimento sustentável. Como uma empresa de renome mundial que desenvolve e fabrica conjuntos completos de maquinários de larga escala para mineração a céu aberto, a XCMG considera que os maquinários movidos por novas energias e por energia verde são o principal caminho para o progresso. Também estamos felizes em ver que a Vale considera o desenvolvimento ecológico, incluindo a mineração com baixo carbono e emissões líquidas zero, como um objetivo estratégico crítico para seu próprio desenvolvimento", afirmou Hanson Liu, vice-presidente da XCMG Machinery.

"Isso está alinhado com a meta da Vale de reduzir suas emissões de carbono do escopo 1 e 2 em 33% até 2030 e alcançar emissões líquidas zero até 2050 e confirma nossa ambição de assumir a liderança no setor de mineração com baixas emissões de carbono", disse Alexandre Pereira, vice-presidente executivo de soluções de negócios globais da Vale, ao parabenizar a iniciativa. "A Vale também vê essa parceria com a XCMG Machinery como mais um passo importante para ampliar sua parceria de longo prazo e de benefícios mútuos com a China, que remonta a 1973, quando a Vale enviou sua primeira remessa de minério de ferro para o país."

O MoU foi assinado por Sam Shang, vice-gerente geral da XCMG Import and Export Co., Ltd e por Antonio Cardoso, diretor de compras da Vale na China, durante as comemorações do 25º aniversário da relação fraterna estado-província entre o estado brasileiro de Minas Gerais e a província chinesa de Jiangsu.

Após assinar esse MoU, a XCMG criará uma equipe especial para uma cooperação e comunicação mais profundas com a Vale, a fim de colaborar na promoção da proteção ambiental global e impulsionar o desenvolvimento econômico ecológico e sustentável.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de maquinários pesados com uma história de 78 anos. Atualmente ocupa o terceiro lugar no setor mundial de maquinários de construção.

