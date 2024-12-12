Xinhua Silk Road: вырезание пионов из бумаги вызывает интерес российских подростков в китайско-российском облачном классе

ПЕКИН, 12 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Когда Яо Хун (Yao Hong), наследница искусства вырезания узоров на бумаге из уезда Шаньсянь, недавно читала лекцию в облачном классе Альянса китайско-российских средних школ (Alliance of Sino-Russian Middle Schools), ее техника вырезания пионов из бумаги вызвала живой интерес у более чем 20 российских подростков.

Г-жа Яо, которая также является учителем средней школы в уезде Шаньсянь в провинции Шаньдун на востоке Китая, представила в облачном классе происхождение, эволюцию и методы традиционного китайского искусства вырезания узоров на бумаге с помощью онлайн-выставки работ, графических иллюстраций и живых демонстраций.

По словам г-жи Яо, в Китае вырезание узоров на бумаге может похвастаться широкой популярностью и важной ролью в различных народных мероприятиях, поскольку вырезание мотивов на бумаге или гравировка украшает повседневную жизнь людей и добавляет праздничную атмосферу многим народным мероприятиям.

Среди ее работ на тему пионов «Корзина пионов» не только демонстрирует красоту этих цветов, но и обозначает жизненную силу и процветание.

Показывая российским подросткам, как вырезать пионы на бумаге, г-жа Яо объяснила, что пион, часто выбираемый мастерами вырезания узоров на бумаге, в китайской традиции означает богатство, удачу и счастье.

Сложив лист красной бумаги и вырезая от внешних краев, с каждым надрезом ножницы г-жи Яо формировали реалистичный пион, вызывая интерес у российских учеников средней школы, которым захотелось попробовать самим.

Лекция помогла многим подросткам научиться вырезать пионы на бумаге, и г-жа Яо выразила надежду, что они смогут углубиться в китайскую культуру вырезания узоров на бумаге, в частности культуру пионов, чтобы поделиться этим традиционным китайским народным искусством с другими людьми.

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