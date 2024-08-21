Xinhua Silk Road: торгово-экономическая ярмарка продвигает открытость Китая на север

ПЕКИН, 21 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Во вторник в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая стартовала Вторая торгово-экономическая ярмарка, посвященная открытости Китая на севере, и Форум аналитических центров 2024 года, посвященный началу национальной открытости на севере.

Photo taken on August 20, 2024 shows the opening ceremony of the Second Economic and Trade Fair for China's Northward Opening-up and 2024 Think Tank Forum on the Pioneer of National Northward Opening-up held in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by He Xiaodong)

Мероприятие, посвященное теме «Сбор новых движущих сил во Внутренней Монголии», направлено на высвобождение потенциала и импульса открытости Китая для севера и содействие развитию новых качественных производительных сил, помогая автономному региону играть большую роль в сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь», строительстве экономического коридора Китай-Монголия-Россия и двойном обращении внутренних и международных рынков.

Ван Липин (Wang Liping), официальный представитель Министерства торговли, сказал во время выступления, что министерство поможет Внутренней Монголии получить новые преимущества в открытости на севере, поддерживая автономный регион в расширении каналов международного сотрудничества, формировании промышленных кластеров и развитии связей с соседними странами Китая.

В мероприятии приняли участие почти 300 гостей из разных областей в стране и за рубежом. Представители государственных ведомств, компаний и академических организаций из Китая, Монголии, России, Германии и других стран провели углубленные дискуссии о расширении открытости, содействии качественному развитию и достижении взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.

По словам Чжана Хунфу (Zhang Hongfu), директора Департамента торговли автономного района Внутренняя Монголия, число стран и регионов, имеющих торговые обмены с Внутренней Монголией, увеличилось со 164 в 2014 году до 187 на сегодняшний день. По словам Чжана, Внутренняя Монголия стремится развивать восемь крупных промышленных кластеров и 16 крупных промышленных сетей, чтобы пригласить предприятия и инвесторов поделиться возможностями развития.

Всего на мероприятии было подписано 128 проектов, охватывающих различные сферы, включая производство оборудования, новую энергетику, новые материалы, биофармацевтику и так далее. В дополнение к церемонии открытия, мероприятие также включало несколько параллельных мероприятий и конференций, чтобы обеспечить практические платформы для продвижения открытости Китая на север.

Ссылка на оригинал: https://en.imsilkroad.com/p/341685.html

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