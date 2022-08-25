Xinhua Silk Road: В порту Лункоу в Восточном Китае разгрузили контейнеры-цистерны с СПГ

Xinhua Silk Road: В порту Лункоу в Восточном Китае разгрузили грузовое судно, рассчитанное на перевозку 700 контейнеров-цистерн с СПГ

ПЕКИН, 25 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- В порту Лункоу города Яньтай провинции Шаньдун на востоке Китая на днях разгрузили крупное грузовое судно, впервые доставившее контейнеры-цистерны со сжиженным природным газом (СПГ) по маршруту импорта СПГ Лункоу-Малайзия.

Судно под названием Tiger Buntulu длиной 192 метра и шириной 37,6 метров вмещает до 700 контейнеров-цистерн с СПГ, содержащих в общей сложности около 15 тысяч тонн СПГ.

Photo shows an LNG tank container being unloaded from the deck cargo ship.

Таможенная служба порта Лункоу приняла меры по координации между всеми сторонами для обеспечения беспрепятственной разгрузки судна. Благодаря многочисленным мерам поддержки и индивидуальным решениям по управлению процессом 402 контейнера-цистерны с СПГ были успешно выгружены с судна в течение 20 часов.

Порт Лункоу, расположенный в центральной части экономической зоны Бохайского кольца, использует свои географические преимущества для реализации модели импорта контейнеров-цистерн с СПГ с фиксированным маршрутом и расписанием. С начала этого года таможня порта Лункоу приняла восемь партий импортных контейнеров-цистерн с СПГ общим объемом 1327 контейнерных единиц.

По сравнению с традиционными методами перевозки СПГ, контейнеры-цистерны с СПГ отличаются низкой стоимостью, широкими возможностями применения, безопасностью, устойчивостью и другими преимуществами.

Ссылка на оригинальную статью: https://en.imsilkroad.com/p/329647.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1885176/Longkou.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road