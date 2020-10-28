YellowScan объявляет о запуске обновленной серии Mapper

В отличие от других систем YellowScan, Mapper предназначен исключительно для LiDAR-решений, применяемых в БПЛА, и демонстрирует оптимальные результаты на высоте 70 м над уровнем земли. Он совместим со всеми профессиональными дронами DJI (M200, M210, M300, M600) и включает в себя встроенный модуль камеры. YellowScan Mapper идеально подходит для решения общих топографических задач, и в частности может применяться в археологии и лесоводстве, а также при ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. YellowScan Mapper полностью совместим с программным обеспечением YellowScan, LiveStation и CloudStation, позволяя без труда получать исследовательские данные от находящегося в воздухе устройства в дистанционном режиме, а затем всесторонне их обрабатывать, визуализировать и экспортировать.

"В обновленной системе Mapper мы стремились отразить тот опыт и знания, которые мы накопили за последние годы. Сканер Horizon от Livox показал отличные результаты, что позволило нам выпустить качественный продукт по той цене, которая сделает его более доступным для широкого круга пользователей. Вне зависимости от того, приобретете ли вы Mapper или другой наш продукт, мы обеспечим вам тот уровень обучения и поддержки, благодаря которому YellowScan стала известна во всем мире", – отмечает Тристан Аллоуис, технический директор YellowScan.

YellowScan планирует провести Демонстрационный день 26 ноября 2020 г. и 20 января 2021 г. Зарегистрируйтесь на нашем сайте для того, чтобы узнать больше о YellowScan Mapper и другом нашем аппаратном и программном обеспечении.

О компании YellowScan

YellowScan разрабатывает и производит LiDAR-системы для БПЛА, стремясь превосходить ожидания профессиональных пользователей, для которых особенно важны эффективность, надежность и точность. Весь наш комплекс аппаратного и программного обеспечения отличается компактностью, простотой сбора данных и непревзойденным уровнем обучения и поддержки со стороны наших экспертов.

Компания YellowScan основана в 2012-м году и уже заслужила признание пользователей по всему миру благодаря своим технологиям, применяемым в исследовательских проектах, лесоводстве, экологических изысканиях, археологии, промышленном инспектировании, гражданском строительстве и горнодобывающих работах. Главный офис YellowScan расположен во Франции. Компания имеет филиалы в США и Японии, а торговые и технические представительства – по всему миру.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.yellowscan-lidar.com

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Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1321301/YELLOWSCAN_official_Logo.jpg

Контакты:

Морган Селв

Руководитель отдела по внешним связям

Прямая линия: Тел.: +33 (0)4 11 93 14 23

[email protected]

SOURCE YellowScan S.A.S.