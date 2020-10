YellowScan lance sa nouvelle gamme de produits Mapper

Contrairement aux autres solutions YellowScan, le système YellowScan Mapper est une solution LiDAR purement aérienne qui se pilote idéalement à 70 m au-dessus du sol. Ce système est conçu pour s'adapter à tous les drones professionnels DJI (M200, M210, M300, M600) et est livré avec un module caméra intégré. YellowScan Mapper est idéal pour les projets de topographie générale et convient particulièrement aux missions d'archéologie, de sylviculture et post-catastrophe. YellowScan Mapper s'intègre sans problème aux solutions logicielles YellowScan existantes, LiveStation et CloudStation, permettant ainsi de vérifier facilement les données à distance pendant que le système est en vol, et de post-traiter, visualiser et exporter les données de levés de façon complète.

« Nous voulions améliorer notre système Mapper en appliquant l'apprentissage et l'expérience que nous avons acquis au fil des ans. Le scanner Livox Horizon a montré des performances impressionnantes, et nous a permis de proposer un système de qualité à un prix qui le rend plus accessible à une plus large base d'utilisateurs. Que vous achetiez le système Mapper ou une autre de nos solutions, vous bénéficierez du même niveau de formation et d'assistance que celui qui a fait la réputation de YellowScan à travers le monde », a déclaré Tristan Allouis, directeur technique de YellowScan.

YellowScan organisera des journées de démonstration le 26 novembre 2020 et le 20 janvier 2021. Inscrivez-vous sur notre site pour en savoir plus sur le système YellowScan Mapper, ainsi que sur notre offre de matériel et de logiciels.

Chez YellowScan, nous concevons, développons et construisons nos solutions de drones LiDAR de façon à dépasser les attentes des professionnels qui exigent performance, robustesse et précision. Notre gamme complète de solutions matérielles et logicielles sont des outils de collecte de données compacts et faciles à utiliser, avec un niveau de formation et d'assistance inégalé de la part de nos experts.

Fondée en 2012, YellowScan a des clients dans le monde entier qui utilisent sa technologie dans les secteurs de l'arpentage, de la sylviculture, de la recherche environnementale, de l'archéologie, de l'inspection industrielle, du génie civil et des mines. Le siège social de YellowScan est en France , avec des bureaux aux États-Unis et au Japon, ainsi que des équipes de vente et de service client partout dans le monde.

