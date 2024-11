Åsa Manelius utnämnd till verkställande direktör för Novavax AB:s anläggning

GAITHERSBURG, Md., 4 november 2024 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ett globalt företag som utvecklar proteinbaserade vacciner med sin Matrix-MTM-adjuvans, meddelade idag att Åsa Manelius kommer att ansluta sig till företaget i februari 2025 som verkställande direktör för Novavax AB:s anläggning i Uppsala, Sverige, den primära tillverkningsplatsen för Matrix-M.

Åsa Manelius har mer än 25 års erfarenhet av att leda globala verksamheter och arbetade senast på AstraZeneca i Södertälje, där hon ledde den globala leveranskedjan för terapiområdet inom respiratoriska och immunologiska sjukdomar. Före denna roll var hon General Manager för AstraZenecas Sweden Biologic Center, en global kommersiell och strategisk lanseringsplats för biologiska läkemedel.

"Åsa ger Novavax djup global verksamhetskunskap under en kritisk övergångsperiod för företaget", säger Rick Crowley, Chief Operations Officer, Novavax. "När vi fokuserar på att skapa värde genom vår beprövade teknologiplattform via partnerskap och FoU, kommer Åsa och vår Novavax AB-anläggning i Sverige att vara avgörande för att säkerställa en robust leverans av vårt förstklassiga Matrix-M™-adjuvans för både vår pipeline och potentiella partners."

"Jag är glad över att få ansluta mig till Novavax och ser fram emot att bidra med min djupa expertis inom utveckling, CMC-aktiviteter och tillverkning inom adjuvansverksamheten", säger Åsa Manelius. "Det finns en enorm potential i Novavax Matrix-M™-teknologi, och jag ser fram emot att arbeta med teamet för att skapa ett verkligt kompetenscentrum i Uppsala."

Åsa Manelius har tidigare varit verkställande direktör på Biora AB och har haft ledande roller på Pfizer Health AB. Hon har en civilingenjörsexamen i kemiteknik och en doktorsexamen i bioteknik/biokemiteknik från Lunds universitet.

Om Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) främjar förbättrad hälsa genom att upptäcka, utveckla och kommersialisera innovativa vacciner för att skydda mot allvarliga infektionssjukdomar. Novavax, ett globalt företag baserat i Gaithersburg, Md., USA, erbjuder en differentierad vaccinplattform som kombinerar en rekombinant proteinmetod, innovativ nanopartikelteknik och Novavax patenterade Matrix-M-adjuvans för att förbättra immunsvaret. Bolagets portfölj omfattar dess COVID-19-vaccin och dess pipeline omfattar kandidater för ett kombinerat COVID-19- och influensavaccin samt fristående influensavacciner. Dessutom ingår Novavax adjuvans i University of Oxford och Serum Institute of Indias R21/Matrix-M-malariavaccin. Besök gärna novavax.com och LinkedIn för mer information.

Framåtblickande uttalanden

Uttalanden i detta dokument om Novavax framtid, dess verksamhetsplaner och utsikter, dess förväntningar avseende dess kliniska pipeline och forsknings- och utvecklingsinsatser är framåtblickande uttalanden. Novavax vill uppmärksamma på att dessa framåtblickande uttalanden är föremål för många risker och osäkerheter som kan leda till att de faktiska resultaten väsentligt avviker från de som uttrycks eller antyds i sådana uttalanden. Dessa risker och osäkerheter inkluderar, utan begränsning, utmaningar att antingen ensamma eller tillsammans med partners uppfylla olika krav på säkerhet, effekt och produktkarakterisering, inklusive de som rör processkvalificering och validering av analyser, som är nödvändiga för att tillfredsställa tillämpliga tillsynsmyndigheter; svårigheter att erhålla knappa råvaror och leveranser; resursbegränsningar, inklusive personal och tillverkningskapacitet, som påverkar Novavax förmåga att följa planerade regulatoriska vägar; utmaningar eller förseningar i kliniska prövningar; förseningar eller utmaningar i tillverkning, distribution eller export; Novavax exklusiva beroende av Serum Institute of India Pvt. Ltd. för samformulering och fyllning och påverkan av eventuella förseningar eller störningar i deras verksamhet på leveransen av kundorder; och de andra riskfaktorer som identifierats i avsnitten "Riskfaktorer" och "Ledningens diskussion och analys av finansiell ställning och resultat av verksamheten" i Novavax årsrapport på formulär 10-K för det år som avslutades den 31 december 2023 och efterföljande kvartalsrapporter på formulär 10-Q, som lämnats in till Securities and Exchange Commission (SEC). Vi uppmanar investerare att inte i alltför hög utsträckning förlita sig på framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande. Du uppmanas att läsa våra dokument hos SEC, tillgängliga på www.sec.gov och www.novavax.com, för en diskussion av dessa och andra risker och osäkerheter. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande gäller endast från och med datumet för detta dokument, och vi tar inte på oss någon skyldighet att uppdatera eller revidera något av uttalandena. Vår verksamhet är föremål för betydande risker och osäkerheter, inklusive de som nämns ovan. Investerare, potentiella investerare och andra bör noggrant överväga dessa risker och osäkerheter.

