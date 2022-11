Darling Ingredients Jos Vervoort, Executive Vice President på Rousselot, går i pension; Jeroen Colpaert tar över efter Vervoort

IRVING, Texas, 22 november 2022 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), världens ledande företag som omvandlar matavfall till hållbara produkter och producent av förnybar energi, meddelade idag att Jos Vervoort, Executive Vice President, Rousselot (Darling Ingredients kollagenvarumärke), går i pension den 30 juni 2023, efter mer än 16 års tjänst. Jeroen Colpaert har utsetts till att efterträda Vervoort från och med den 2 januari 2023.

Vervoort har varit Executive Vice President på Rousselot sedan 2017. Han har varit avgörande för att utveckla Rousselot till världsledande inom kollagenpeptider. Han har tjänstgjort i ett antal olika befattningar för Darling Ingredients och dess föregångare VION Ingredients sedan mars 2006, däribland Vice President, Rousselot och Managing Director, Rousselot EMEA.

"På styrelsens vägnar vill jag tacka Jos för hans engagerade arbete och betydande bidrag till vårt företag genom åren", säger Randall C. Stuewe, ordförande och Chief Executive Officer. "Jos har spelat en avgörande roll för att utöka vår kollagenverksamhet och positionera Darling Ingredients som en global ledare inom kollagenbaserade lösningar för sektorerna livsmedel, hälsa och kost samt de biomedicinska och farmaceutiska sektorerna."

Colpaert rapporterar till Stuewe och kommer att ansvara för Darling Ingredients kollagenvarumärke Rousselot, som består av elva kollagenanläggningar runt om i världen, ett expertcenter i Gent, Belgien och försäljningskontor i Frankrike, Japan och Malaysia. Colpaert kommer också att ansvara för att övervaka integrationen av Gelnex-verksamheten efter myndighetsgodkännande.

Colpaert, som för närvarande är Managing Director, Rendering and Specialties på Darling Ingredients i Belgien och Global Food Grade Casings-verksamheten, har mer än 25 års erfarenhet av verksamhet, strategi och ledarskap. Han började på Darling Ingredients 2014 och har övervakat viktiga förvärv och integrationer inom företagets affärsområde Rendering and Specialties. Innan han började på Darling Ingredients drev Colpaert flera verksamheter hos en föregångare till Linde Gas. Colpaert har en examen i kemiteknik från University of Ghent i Belgien och en internationell magisterexamen i företagsekonomi från Vlerick Business School i Ghent, Belgien. Han talar flytande holländska, engelska, franska, tyska och spanska.

"Jeroen tar med den perfekta blandningen av operativ förträfflighet samt erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och integration till denna viktiga roll", säger Stuewe. "Han har mycket stor erfarenhet som är väl lämpad för att driva den framtida tillväxten av vår kollagenverksamhet."

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är ledande producent av förnybar energi och det största börsnoterade företaget som omvandlar ätbara restprodukter och matavfall till hållbara produkter. Företaget är en erkänd ledare inom hållbarhet med över 270 anläggningar i 17 länder och omvandlar cirka 15 procent av avfallet från världens köttindustri till förädlade produkter, däribland grön energi, förnybar diesel, kollagen, gödningsmedel, animaliskt protein och mjöl samt ingredienser för husdjursfoder. Mer information finns på darlingii.com. Följ oss på LinkedIn.

Darling Ingredients kontaktpersoner

Investerare: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202; [email protected] Media: Jillian Fleming

Director, Global Communications

(972) 541-7115; [email protected]

Logotyp – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.