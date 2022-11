Darling Ingredients` administrerende visedirektør ved Rousselot, Jos Vervoort, går av med pensjon; Jeroen Colpaert skal ta over etter Vervoort.

IRVING, Texas, 23. november 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ) verdens ledende selskap som skaper bærekraftige produkter av matavfall, og produsent av fornybar energi, kunngjorde i dag at Jos Vervoort, administrerende visedirektør ved Rousselot (Darling Ingredients` kollagenmerke), vil gå av med pensjon med virkning fra 30. juni 2023 etter mer enn 16 års tjeneste. Jeroen Colpaert er utnevnt til å ta over etter Vervoort fra og med 2. januar 2023.

Vervoort har vært administrerende direktør ved Rousselot siden 2017. Han har vært essensiell i utviklingen av Rousselot som verdensledende på kollagenpeptider. Han har tjent i flere forskjellige stillinger hos Darling Ingredients og dets forgjenger VION Ingredients siden mars 2006, inkludert som visedirektør ved Rousselot og administrerende direktør ved Rousselot EMEA.

«På vegne av styret vil jeg takke Jos for hans engasjement og betydelige bidrag til selskapet vårt gjennom mange år,» sa Randall C. Stuewe, styreformann og konsernsjef. «Jos har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av kollagenvirksomheten vår, og i å sette Darling Ingredients på kartet som ledende i verden på kollagenbaserte løsninger for mat, helse og ernæring, i både biomedisinsk og farmasøytisk sektor.»

Med rapportering til Stuewe vil Colpaert være ansvarlig for Darling Ingredients` kollagenmerke Rousselot. Rousselot består av 11 kollageanlegg rundt om i verden, et ekspertsenter i Gent, Belgia, samt salgskontorer i Frankrike, Japan og Malaysia. Colpaert vil også være ansvarlig for å føre tilsyn med integrasjonen av Gelnex virksomheten etter regulatorisk godkjenning.

Som nåværende administrerende direktør for Darling Ingredients` virksomheter for gjengivelse og spesialavfall i Belgia, samt for Global Food Grade Casings, har Colpaert mer enn 25 års erfaring innen drift, strategi og lederskap. Han begynte i Darling Ingredients i 2014 og har hatt tilsyn med kritiske oppkjøp og integrasjoner i selskapets forretningslinje for gjengivelse og spesialavfall Før han begynte hos Darling Ingredients ledet Colpaerts flere virksomheter hos en forgjenger til Linde Gas. Colpaert har en grad i kjemiteknikk fra Universitet i Ghent, Belgia, og han har en internasjonal mastergrad i bedriftsadministrasjon fra Vlerick Bedriftshøyskole i Ghent, Belgia. Han snakker flytende nederlandsk, engelsk, fransk, tysk og spansk.

«Jeroen bringer med seg den perfekte blandingen av operasjonell fortreffelighet, salgs-og markedserfaring og integrasjonsutførelse i denne viktige rollen,» sa Stuewe. «Han kommer med et hav av erfaring som er godt egnet til å drive den fremtidige veksten av kollagenvirksomheten vår.»

