Darling Ingredientsin varatoimitusjohtaja, Rousselot Jos Vervoort jää eläkkeelle; Jeroen Colpaert on Vervoortin seuraaja

IRVING, Texas, 23. marraskuuta, 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ), maailman johtava yritys, joka muuntaa ruokajätettä kestäviksi tuotteiksi ja tuottaa uusiutuvaa energiaa, ilmoitti tänään, että Rousselot-yksikön (Darling Ingredientsin kollageenibrändi) varatoimitusjohtaja Jos Vervoort jää eläkkeelle 30. kesäkuuta 2023 alkaen yli 16 vuoden työskentelyn jälkeen. Jeroen Colpaert on nimitetty Vervoortin seuraajaksi 2. tammikuuta 2023 alkaen.

Vervoort on toiminut Rousselotin varatoimitusjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Hän on ollut keskeisessä asemassa Rousselotin kehittämisessä maailman johtavaksi kollageenipeptidien valmistajaksi. Hän on toiminut Darling Ingredientsin ja sen edeltäjän VION Ingredientsin palveluksessa useissa eri tehtävissä maaliskuusta 2006 lähtien, muun muassa Rousselotin varatoimitusjohtajana ja Rousselot EMEA:n toimitusjohtajana.

"Hallituksen puolesta haluan kiittää Josia omistautuneesta palvelusta ja merkittävästä panoksesta yhtiömme eteen vuosien ajan", sanoi Randall C. Stuewe, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Jos on ollut ratkaisevassa asemassa kollageeniliiketoimintamme kasvattamisessa ja Darling Ingredientsin asemoimisessa globaaliksi johtavaksi kollageenipohjaisten ratkaisujen toimittajaksi elintarvike-, terveys- ja ravitsemusalan, biolääketieteen ja lääketeollisuuden aloille."

Colpaert toimii Stuewen alaisena ja vastaa Darling Ingredientsin kollageenituotemerkistä Rousselot, johon kuuluu 11 kollageenitehdasta eri puolilla maailmaa, asiantuntemuskeskus Gentissä, Belgiassa, ja myyntitoimistot Ranskassa, Japanissa ja Malesiassa. Colpaert vastaa myös Gelnex liiketoiminnan integroinnista sen jälkeen, kun lupa on saatu sääntelyviranomaisilta.

Tällä hetkellä Darling Ingredientsin Rendering and Specialties, Belgium and Global Food Grade Casings -liiketoimintojen toimitusjohtajana Colpaertilla on yli 25 vuoden kokemus operaatioista, strategiasta ja johtamisesta. Hän aloitti Darling Ingredientsin palveluksessa vuonna 2014 ja on valvonut kriittisiä yritysostoja ja integraatioita yhtiön renderointi- ja erikoisliiketoimintalinjalla. Ennen Darling Ingredientsissa työskentelyään Colpaert johti useita liiketoimintoja Linde Gasin edeltäjällä. Colpaert on suorittanut kemiantekniikan tutkinnon Gentin yliopistossa Belgiassa ja kansainvälisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vlerickin kauppakorkeakoulussa Gentissä Belgiassa. Hän puhuu sujuvasti hollantia, englantia, ranskaa, saksaa ja espanjaa.

"Jeroen tuo tähän kriittiseen tehtävään täydellisen yhdistelmän operatiivista huippuosaamista, myynti- ja markkinointikokemusta sekä integraation toteuttamista", Stuewe sanoi. "Hän tuo mukanaan runsaasti kokemusta, joka sopii hyvin kollageeniliiketoimintamme tulevan kasvun edistämiseen."

