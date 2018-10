Event med Chengdu Tianfu Talent Recruitment (2018) har hållits i USA för rekrytering och utbyte

CHENGDU, Kina, 8 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Efter Chengdu Tianfu Talent Recruitments event i Storbritannien och Irland i juli, begav sig sex företag med bas i Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone (CDHT) − ANZ Global Service and Operations (Chengdu) Company Limited; Ygomi Information Services (Chengdu) Co., Ltd.; Sichuan Changhong Electric Co., Ltd.; ThoughtWorks Software Technology (Chengdu) Co., Ltd.; Chengdu Winnersoft Co., Ltd. och Chengdu Corntree Technology Co., Ltd) − till New York och Boston den 13 september, för att hålla mässor för att rekrytera högkvalificerad arbetskraft. Under en femdagarsresa har de här företagen sökt högkvalificerad arbetskraft inom områdena för deep learning och dataanalys, och har även knutit kontakter med kända amerikanska företag och institutioner.

Chengdu Tianfu Talent Recruitment är ett stort grupprekryteringsprojekt som arrangerats av CDHT Management Committee och gemensamt genomförts av CDHT Party-masses Work Department och Chengdu Tianfu Software Park. Mässan har med framgång hållits i tre år. Under de två första åren har event med Chengdu Tianfu Talent Recruitment hållits i Silicon Valley i USA, Seoul i Sydkorea, Frankfurt i Tyskland, Stockholm i Sverige och Toronto i Kanada, där fler än 770 högkvalificerade personer har deltagit, av vilka 160 har tecknat preliminära anställningsavtal. Projektet har redan blivit en viktig plattform för företag i CDHT, som söker högkvalificerad arbetskraft utomlands, och som vill öka ett företags märkesinflytande.