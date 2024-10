EveryMatrix fullföljer det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Fantasma och blir ägare till 95,19 procent av samtliga aktier i bolaget

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV ERBJUDANDEHANDLINGEN.

SLIEMA, Malta, 11 oktober, 2024 /PRNewswire/ -- Den 18 september 2024 offentliggjorde EveryMatrix Software Limited ("EveryMatrix") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Fantasma Games AB (publ) ("Fantasma") för 59 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet accepterades av aktieägare till 85,65 procent av samtliga aktier i Fantasma under acceptfristen som slutade den 10 oktober 2024. EveryMatrix har beslutat att fullfölja Erbjudandet och förvärva de aktier som lämnats in i Erbjudandet. Detta betyder att EveryMatrix, tillsammans med aktier som EveryMatrix har förvärvat utanför Erbjudandet samt ett oåterkalleligt och ovillkorat säljåtagande, kommer att bli ägare till 95,19 procent av samtliga aktier i Fantasma. Utbetalningen av vederlaget för de aktier som lämnats in i Erbjudandet förväntas ske omkring den 18 oktober 2024. EveryMatrix har beslutat att inte förlänga acceptfristen och Erbjudandet är därmed avslutat.

Aktier som har lämnats in och förvärvats utanför Erbjudandet samt säljåtaganden

3 046 040 aktier, motsvarande 85,65 procent av samtliga aktier och röster i Fantasma, lämnades in i Erbjudandet under acceptfristen som slutade den 10 oktober 2024. Efter offentliggörandet av Erbjudandet har EveryMatrix förvärvat 150 000 aktier, motsvarande 4,22 procent av samtliga aktier och röster i Fantasma, utanför Erbjudandet till priser som inte överstiger vederlaget i Erbjudandet om 59 kronor per aktie. Därutöver har en aktieägare som innehar 189 483 aktier, motsvarande 5,33 procent av samtliga aktier och röster i Fantasma, oåterkalleligt och ovillkorat åtagit sig att sälja sina aktier till EveryMatrix till ett pris per aktie motsvarande vederlaget i Erbjudande om 59 kronor. Sammantaget innebär detta att EveryMatrix kommer att bli ägare till 3 385 523 aktier, motsvarande 95,19 procent av samtliga aktier och röster i Fantasma.[1]

Varken EveryMatrix eller dess närstående ägde några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Fantasma vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet och utöver det ovanstående har de inte heller förvärvat, eller ingått avtal om att förvärva, sådana aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.

Fullföljande och utbetalning av vederlaget i Erbjudandet

Samtliga villkor för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts. EveryMatrix har därför beslutat att fullfölja Erbjudandet och förvärva de aktier som lämnats in i Erbjudandet.

EveryMatrix beräknar att kunna påbörja utbetalningen av vederlaget för de aktier som lämnats in i Erbjudandet omkring den 18 oktober 2024.

EveryMatrix har beslutat att inte förlänga acceptfristen och Erbjudandet är därmed avslutat.

Tvångsinlösen och avnotering

EveryMatrix avser att påkalla ett tvångsinlösenförfarande i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) beträffande återstående aktier som inte ägs av EveryMatrix samt verka för att aktierna i Fantasma avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

EveryMatrix

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 14.00 den 11 oktober 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

E-post: [email protected]

För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen besök:

https://everymatrix.com/offer-validation/

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-regler för vissa handelsplattformar som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté), förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika) där distribution av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande eller erbjudandehandlingen (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagar eller regler i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar eller regler i sådana jurisdiktioner. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler friskriver sig EveryMatrix från ansvar för överträdelser av sådan begränsning gjord av någon person och EveryMatrix förbehåller sig rätten att bortse från alla anmälningssedlar vars inlämning utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa begränsningar.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser och andra följder av Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas", "eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av flera faktorer, vilka flera ligger utom EveryMatrix kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i dessa framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och EveryMatrix har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden förutom i de fall det krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

[1] Ägarandelarna i detta stycke är beräknade baserat på 3 556 535 aktier i Fantasma.