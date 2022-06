Fisher Investments belönade på 2022 BEST Awards av Association of Talent Development

BEST Awards uppmärksammar enastående kompetensutveckling

CAMAS, WA, USA, 2 juni 2022 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, en av världens största oberoende, helt avgiftsbaserade investeringsrådgivare, belönades med en BEST Awards från Association for Talent Development (ATD) för fjärde året i rad 2022. ATD, världens största professionella kompetensutvecklingsorganisation, representerar privata och offentliga organisationer och chefer i över 120 länder inom alla branscher. Fisher Investments var den enda helt avgiftsbaserade investeringsrådgivaren som fick pris av ATD.

"Vi är hedrade över att ATD har uppmärksammat vårt arbete med kompetensutveckling igen i år", säger Fisher Investments vd Damian Ornani. "När vi hjälper våra anställda att maximera sin potential stärker det varje aspekt av vår verksamhet och gör det möjligt för oss att bygga upp förtroendefulla, långsiktiga kundrelationer."

ATD BEST Awards uppmärksammar organisationer som prioriterar viktiga aspekter av kompetensutveckling, bland annat:

Driva talangutveckling i hela organisationen

Främja lärande som ett centralt inslag i organisationskulturen

Koppla lärandet till individuella och företagsövergripande resultat

Inkludera högsta ledningen i kompetensutvecklingsinitiativ.

"Vi har alltid ansett att våra medarbetare är vår värdefullaste tillgång, och vi är otroligt stolta över att ha fått pris på ATD BEST Awards", säger Greg Miramontes, global HR-chef på Fisher Investments. "Att ge medarbetarna verktyg, utveckling och resurser för att lyckas är avgörande för vårt uppdrag."

Mer information om ATD BEST Awards och hela listan över 2022 års vinnare finns på: https://www.td.org/best-award-winners.

Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

Om Fisher Investments

Fisher Investments är en oberoende, helt avgiftsbaserad investeringsrådgivare. Per 2022–03–31 förvaltar Fisher Investments och dess dotterbolag tillgångar på över 197 miljarder dollar globalt – över 156 miljarder dollar för privata investerare, 39 miljarder dollar för institutionella investerare och 2 miljarder dollar för pensionsplaner för små och medelstora företag i USA. Fisher Investments har fyra huvudsakliga affärsenheter: US Private Client, Institutional, Private Client International och 401(k) Solutions, som betjänar en global kundbas med olika typer av investerare. Alla strategier erbjuds eller säljs inte i alla länder. Ken Fisher, grundare och exekutiv ordförande, skrev krönikan "Portfolio Strategy" i Forbes mellan 1984 och 2016, vilket gör honom till den krönikör som skrivit för tidskriften under längst oavbruten tid under hela dess historia. Under de senaste åren har Ken Fishers krönikor publicerats i tunga medier i nästan alla västeuropeiska länder, samt viktiga länder i Asien, och täcker fler länder och har större volymer än någon annan krönikör av något slag genom historien. Han har även skrivit elva böcker om finans och investering, varav fyra har legat på New York Times bästsäljarlista. Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

