Fisher Investments lanserar privatkundsverksamhet i Irland

Firman fortsätter växa och utvidgar verksamheten till irländska privatinvesterare

DUBLIN, 20 juli, 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Ireland Limited – det irländska dotterbolaget till Fisher Investments och en del av Fisher Investments-koncernen, där bland annat Fisher Investments Norden ingår – kommer börja erbjuda investeringsförvaltningstjänster till förmögna investerare och familjer i Irland. Meddelandet följer på firmans expansion tidigare i år till att börja betjäna förmögna privatkunder i Australien.

"Utvidgningen till Irland är ett logiskt steg med tanke på framgångarna vi har haft i andra delar av Europa med vår modell där vi sätter kunden främst", säger Damian Ornani, vd för Fisher Investments. Han fortsätter: "Detta är ännu en milstolpe på vår resa mot att skapa en bättre investeringsvärld och hjälpa fler kunder världen över."

Carrianne Coffey, Fisher Investments senior vice vd för privatkundsverksamheten utanför USA, säger: "Vi är stolta över att kunna hjälpa förmögna privatkunder i Irland att nå sina finansiella mål. Vi ser fram emot att visa irländska investerare hur vår skräddarsydda portföljförvaltning, personliga kundservice och vårt upplägg som alltid sätter kundernas intressen främst kan hjälpa dem att planera för en ljusare finansiell framtid."

Firman rekryterar för närvarande medarbetare inom försäljning, kundtjänst och drift i Irland. Fisher Investments Ireland erbjuder generösa belöningssystem, goda förmåner och flexibla karriärvägar. Kandidater med alla slags professionella och akademiska bakgrunder är välkomna att ansöka. Är du intresserad? Gå in på FisherCareers.com för att se lediga tjänster, läsa mer om förmånerna, och ansöka.

Om Fisher Investments Ireland

Fisher Investments Ireland Limited är ett privat aktiebolag, bildat i Irland (bolagsnummer: 623847) som står under tillsyn av Irlands centralbank. Fisher Investments Ireland har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 3 George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 X5X0 Irland. Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet "Fisher Investments", är moderbolag för Fisher Investments Ireland Limited. Fisher Investments är bildat i USA (Delaware Secretary of State-nummer: 3936233) och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA (SEC-nummer: 801-29362). Mer information om Fisher Investments Ireland Limited finns på https://www.fisherinvestments.com/ie.

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Norden") och är en del av den globala Fisher-koncernen. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Mer information om Fisher Investments Norden finns på https://www.fisherinvestments.com/sv-se.

Om Fisher Investments

Fisher Investments är en oberoende, helt avgiftsbaserad investeringsrådgivare. Per 2021-06-30 förvaltar Fisher Investments och dess dotterbolag tillgångar på över 1 610 miljarder kronor globalt – över 1 234 miljarder kronor för privata investerare, över 358 miljarder kronor för institutionella investerare, och över 16 miljarder kronor för pensionsplaner för små och medelstora företag i USA. Fisher Investments har tre huvudsakliga affärsenheter: Private Client, Institutional och 401(k) Solutions, som betjänar en global kundbas med olika typer av investerare. Ken Fisher, grundare och exekutiv ordförande, skrev krönikan "Portfolio Strategy" i Forbes mellan 1984 och 2016, vilket gör honom till den krönikör som skrivit för tidskriften under längst oavbruten tid under hela dess historia. Under de senaste åren har Ken Fishers krönikor publicerats i tunga medier i nästan alla västeuropeiska länder, samt viktiga länder i Asien, och täcker fler länder och har större volymer än någon annan krönikör av något slag genom historien. Han har även skrivit elva böcker om finans och investering, varav fyra har legat på New York Times bästsäljarlista. Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

