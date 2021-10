Fisher Investments utsedd till Årets Arbetsgivare på Women in Asset Management USA-galan av DiversityQ

Priset är ett erkännande av arbetet med att skapa en mer inkluderande arbetsplats

CAMAS, Washington, 4 oktober, 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments – det USA-baserade moderbolaget till Fisher Investments Norden – fick pris som Årets Arbetsgivare av DiversityQ under deras tredje årliga Women in Asset Management USA-gala. Bonhill Group PLC:s DiversityQ främjar mångfald och inkludering på arbetsplatsen för att skapa företagskulturer där alla hörs och respekteras. Vid utdelningen av priset till Fisher Investments nämnde DiversityQ firmans mål om att "vägleda och ge möjligheter till karriärutveckling samt ett starkt fokus på att investera i framtiden för sina talanger."

"Det är en otrolig ära att utses till Årets Arbetsgivare på årets Women in Asset Management USA-gala", säger Damian Ornani, vd för Fisher Investments. "Det är ett fint erkännande av vårt löpande arbete med att främja en sund, givande arbetsplatskultur som stöttar alla medarbetare och deras fortsatta framgångar."

Jill Hitchcock, senior vice vd för Fisher Investments privatkundsverksamhet, tillägger: "Vi har alltid ansett att en inkluderande personalstyrka med mångfald är en av våra mest värdefulla tillgångar. Den gör det möjligt för oss att tillhandahålla kundtjänst i världsklass och hjälpa fler och fler kunder globalt."

Priset Årets Arbetsgivare – Women in Asset Management USA är ett erkännande av firmor som lägger stor vikt på att rekrytera och behålla en personalstyrka med mångfald. Fjorton oberoende domare från branschen utvärderade flera olika faktorer, inklusive:

Möjligheter till kompetensutveckling och avancemang

Program för att höja medarbetarnas välbefinnande

Insatser för att skapa en arbetsmiljö med mer mångfald och inkludering

Fisher Investments chef för Corporate Communications och chef för Diversity & Inclusion, Naj Srinivas, säger: "Det har länge varit en del av vår företagskultur att utveckla personalen internt genom att investera i och bygga upp bredd och djup i individer. Vi kommer alltid verka för att främja en miljö där varje medarbetare kan känna att de hör hemma och bygga en givande, livslång karriär."

Fisher Investments har lediga tjänster inom en rad olika roller världen över. Besök FisherCareers.com för att läsa mer om de olika karriärmöjligheterna.

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Norden") och är en del av den globala Fisher-koncernen. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Mer information om Fisher Investments Norden finns på https://www.fisherinvestments.com/sv-se.

Om Fisher Investments

Fisher Investments är en oberoende, helt avgiftsbaserad investeringsrådgivare. Per 2021-06-30 förvaltar Fisher Investments och dess dotterbolag tillgångar på över 1 610 miljarder kronor globalt – över 1 234 miljarder kronor för privata investerare, över 358 miljarder kronor för institutionella investerare, och över 16 miljarder kronor för pensionsplaner för små och medelstora företag i USA. Fisher Investments har tre huvudsakliga affärsenheter: Private Client, Institutional och 401(k) Solutions, som betjänar en global kundbas med olika typer av investerare. Ken Fisher, grundare och exekutiv ordförande, skrev krönikan "Portfolio Strategy" i Forbes mellan 1984 och 2016, vilket gör honom till den krönikör som skrivit för tidskriften under längst oavbruten tid under hela dess historia. Under de senaste åren har Ken Fishers krönikor publicerats i tunga medier i nästan alla västeuropeiska länder, samt viktiga länder i Asien, och täcker fler länder och har större volymer än någon annan krönikör av något slag genom historien. Han har även skrivit elva böcker om finans och investering, varav fyra har legat på New York Times bästsäljarlista. Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

