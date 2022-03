Fisher Investments vinner erkännande för interna fortbildnings- och utvecklingsprogram

Företaget erhåller priset Training APEX 2022 från tidningen Training

CAMAS, Wash., 15 mars 2022 /PRNewswire/ -- Fisher Investments – det USA-baserade moderbolaget till Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments Norden i Sverige – belönades med tidningen Trainings prestigefyllda pris Training APEX (tidigare kallat T100 och T125) för 2022. Training är den ledande facktidningen för fortbildning och utbildning i arbetslivet. Detta är fjärde året i rad som Training utnämner Fisher Investments till en ledande medarbetarutbildare.

Training APEX-priserna delas ut till organisationerna med de mest framgångsrika interna fortbildnings- och utvecklingsprogrammen i världen, baserat på en rad faktorer och riktmärken, inklusive:

Omfattningen på fortbildningsprogrammen som erbjuds

Detaljerade formella och informella fortbildningsprogram

Fortbildning kopplad till verksamhetens/avdelningens mål

Fortbildningens infrastruktur och genomförande

"Vi är stolta över att få erkännande för våra interna fortbildnings- och utvecklingsprogram för fjärde året i rad", säger Fisher Investments' vd Damian Ornani. "Priset Training APEX är ett kvitto på vårt löpande engagemang i medarbetarna och att bygga livslånga karriärer."

Fisher Investments globala HR-chef Greg Miramontes lägger till: "Våra enastående interna fortbildnings- och utvecklingsprogram är utformade för att stötta och uppmuntra medarbetarna till att bygga givande karriärer. Det här priset bekräftar att vi har en positiv, engagerande arbetsmiljö, där medarbetare kan växa samtidigt som de ger enastående service åt våra kunder. Vi anser att våra interna fortbildningsprogram fortsätter att vara ett viktigt verktyg för vår framgång."

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("Fisher Investments Norden") och är en del av den globala Fisher-koncernen. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Mer information om Fisher Investments Norden finns på https://www.fisherinvestments.com/sv-se.

Om Fisher Investments

Fisher Investments är en oberoende, helt avgiftsbaserad investeringsrådgivare. Per 2021-12-31 förvaltar Fisher Investments och dess dotterbolag tillgångar på över 1 889 miljarder kronor globalt – över 1 479 miljarder kronor för privata investerare, över 387 miljarder kronor för institutionella investerare, och över 21 miljarder kronor för pensionsplaner för små och medelstora företag i USA. Fisher Investments har tre huvudsakliga affärsenheter: Private Client, Institutional och 401(k) Solutions, som betjänar en global kundbas med olika typer av investerare. Ken Fisher, grundare och exekutiv ordförande, skrev krönikan "Portfolio Strategy" i Forbes mellan 1984 och 2016, vilket gör honom till den krönikör som skrivit för tidskriften under längst oavbruten tid under hela dess historia. Under de senaste åren har Ken Fishers krönikor publicerats i tunga medier i nästan alla västeuropeiska länder, samt viktiga länder i Asien, och täcker fler länder och har större volymer än någon annan krönikör av något slag genom historien. Han har även skrivit elva böcker om finans och investering, varav fyra har legat på New York Times bästsäljarlista. Mer information om Fisher Investments finns på www.fisherinvestments.com.

