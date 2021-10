Hibob försäkrar sig om 150 mn USD i C-rundan ledd av General Atlantic för att hjälpa medelstora företag att modernisera personalfunktionen på den föränderliga arbetsmarknaden

HR-plattformsleverantören växer fortfarande tresiffrigt medan moderna, medelstora, multinationella företag försöker öka sin produktivitet och medarbetarnas engagemang, samt bygga upp andan på företaget

NEW YORK OCH LONDON, 13 oktober, 2021 /PRNewswire/ -- Hibob – företaget bakom "bob", HR-plattformen som förändrar arbetet för snabbväxande, medelstora företag och deras medarbetare – meddelade i dag att man har erhållit 150 miljoner USD i C-rundan, som General Atlantic har gått i spetsen för. General Atlantic är ett ledande globalt företag för tillväxtkapital. Befintliga investerare som Bessemer Venture Partners, Battery Ventures, Eight Roads, Entrée Capital och andra har också deltagit. Under denna runda ökar företagets totala investeringar till 274 miljoner USD sedan Hibob grundades mot slutet av 2015. Den nya finansieringen kommer att användas för fortsatt global expansion och för att utveckla innovativa tekniska arbetsmoduler som är konstruerade för att stödja kundernas tillväxt.