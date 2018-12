High 5 Games lanserar 15 spel i Sverige med början 1 januari

Sedan augusti 2018 har High 5 Games släppt en strid ström av spel av Vegas-typ, till flera speloperatörer med riktig valuta. Spel med de största bruttointäkterna, t.ex. All That Cash™ och Secrets of the Forest™, har stigit på listorna hos flera av de främsta operatörerna de senaste månaderna.

High5 VAULT erbjuder nu High 5 Games främsta innehåll för spelautomater, till fler spelare på fler ställen än någonsin tidigare. High 5 Games utvecklar kontinuerligt och aktivt nya möjligheter. Företaget samarbetar med myndigheter i hela Europa och USA, för att expandera under 2019, i t.ex. Pennsylvania, Danmark, Spanien och Italien. H5G siktar på att distribuera innehåll för alla reglerade territorier från företagets globala huvudkontor på 1 World Trade Center i New York.

Ytterligare information om High 5 Games B2B-produkter finns på BD@H5G.com.

Om High 5 Games

High 5 Games utvecklar produkter åt marknader för fast anslutning, internet, sociala medier och mobiltelefoni. High 5 Games har skapat hundratals spel som spelas på sex kontinenter i fler än 150 länder. High 5 Games driver High 5 Casino, en huvuddestination för den robustaste innehållskatalogen för spelautomater i kasinokategorin, med närmare 17 miljoner spelare runt om i världen, samt flera kasinoappar med sociala medier för en viss nisch. Företagets främsta fjärrspelserver, High 5 VAULT, är integrerad med onlinekasinos runt om i världen. Produkten innehåller företagets främsta varumärken för spel med riktig valuta. High 5 Games har som mål att bli världsledande inom produktion och distribution av kasinoinnehåll. Företaget har kontor i New York City, New Jersey, Kansas City och London.

Varumärken och copyright för Double Da Vinci Diamonds™, Secrets of the Forest™, Hoot Loot™ och Thundering Buffalo™ ägs och/eller har registrerats av IGT i USA och/eller andra länder och används på licens från IGT.

All That Cash™ och Silver Enchantress™ är videospelautomater som skapats av High 5 Games.

