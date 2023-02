MANDALAY RESOURCES CORPORATION TILLHANDAHÅLLER MINERALRESERVER OCH MINERALRESURSER FÖR ÅRSSLUTET 2022 FÖR BJÖRKDAL

TORONTO, 23 februari 2023 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "bolaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) har glädjen att tillkännage en uppdaterad uppskattning av mineralresurser och mineralreserver (MRMR) för Björkdals guldgruva i Skellefteå, Sverige, per den 31 december 2022. Alla dollarbelopp i detta pressmeddelande avser amerikanska dollar om inget annat anges.

Viktiga punkter:

Mineralreserverna ökade med 32 000 uns netto efter årlig minskning;

Guldhalten i mineralreserverna ökade med 11 % till 1,54 g/t, främst genom prospektering av den höghaltiga östra förlängningen; och

De uppmätta och indikerade mineralresurserna ökade med 72 000 uns netto efter årlig minskning med en ökning av guldhalten på 10 % till 2,27 g/t.

Dominic Duffy, Mandalays VD och koncernchef, kommenterade:

"Mandalays prospekteringsinsatser nära gruvan i Björkdal har utformats där målet är att få in högre halter i gruvplanen på kortsiktig och medellång sikt. Detta mål uppnåddes 2021 genom borrning i ådringar i den östra förlängningen av huvudzonen och den centrala zonen i den underjordiska gruvan i Björkdal. Imponerande halter har noterats genom denna borrning, bland annat 47,7 g/t guld över 11,7 m (se pressmeddelande från den 24 januari 2022), inom vad som anses vara en geologiskt gynnsam miljö för ytterligare guldutvinning längs gruvans östra flank.

"Under 2022 borrades det ytterligare i detta område med fortsatt framgång, vilket förbättrade vårt förtroende för våra uppskattningar av halter i ådern och de stödde en ökning av indikerade mineralresurser och mineralreserver. Guldhalterna i våra kombinerade mineralresurser och mineralreserver ökade därav med 10 % respektive 11 %. Även om det finns många faktorer i de utvecklande reserverna som påverkar, är den östra förlängningen den främsta orsaken till denna ökning. De högre halterna resulterade i högre totala mineralreserver på 32 000 uns guld och mineraltillgångar på 72 000 uns guld, vilket motsvarar en ökning på 48 400 uns netto efter minskning av gruvtillgångarna under 2022. Dessa ytterligare mineralreserver tillkom dessutom till en kostnadseffektiv prospekteringskostnad på 31,47 dollar per uns guld.

"Sedan slutet på data i september 2022 har borrningen fortsatt framgångsrikt på den östra flanken (se pressmeddelande från den 21 juni 2022), och detsamma gäller i andra viktiga områden där vi ser tillväxtpotential, t.ex. i förlängningen av Aurora-systemet och avgränsningen av den norra zonen. Vi förväntar oss att se ytterligare reservökningar i dessa områden i framtiden.

"Vid Costerfield har mineraltillgångar och mineralreserver inte uppdaterats för årsslutet 2022. Prospekteringsprogrammen under 2022 fokuserade mer på borrprovningar av regionala mål och stora stegutgångar från det centrala korridorsystemet. Denna förändring i riktning berodde på en stor ökning av mineralreserverna i årsslutet 2021, där mineralreserverna ökade med 24 % där gruvans livslängd förlängdes med två år (se pressmeddelande från den 16 februari 2022)."

Tabell 1: Jämförelse av Bj ö rkdals mineralreserver och mineralresurser från den 31 december 2021, till den 31 december 2022



Bevisad och sannolik

reserv Uppmätta och indikerade

resurser Uppskattade resurser Årsslut Behållen

Au (koz) Au-halt

(g/t) Behållen

Au (koz) Au-halt

(g/t) Behållen

Au (koz) Au-halt

(g/t) 2021 542 1,39 1146 2,07 359 1,64 2022 574 1,54 1218 2,27 265 1,70

Anteckningar: 1. Mineralreserver och mineralresurser behålls endast på Björkdals egendom. 2. Se fotnoter i tabellerna 2 och 3 för detaljer om ton och halter av bevisade och sannolika reserver, inklusive brytgränser och behöriga personer.





Detaljer om uppskattningarna av mineraltillgångar och mineralreserver vid Björkdal relateras nedan. Uppskattningarna har utarbetats eller kontrollerats av SLR Consulting Ltd. ("SLR").

Uppskattningarna av mineraltillgångar och mineralreserver på Björkdal för årsslutet 2022 kommer att dokumenteras fullständigt i en oberoende teknisk rapport som utarbetas i enlighet med National Instrument 43-101 ("NI 43-101") och som kommer att publiceras på www.sedar.com och på Mandalays webbplats www.mandalayresources.com inom 45 dagar efter detta pressmeddelande.

Sammanfattning av Björkdals mineralresurser och mineraltillgångar

Sedan slutdatumet för data den 30 september 2022 för MRMR-utlåtandet i årsslutet 2022 har Björkdal, fram till den 30 september 2022, genomfört 54 borrhål med en sammanlagd längd på cirka 25 239 m. Slutdatumet för data om Norrberget förblir detsamma, 30 september 2017. Dessutom omfattade den underjordiska verksamheten 5 495 m av utveckling av ådror, som kartlades och provtogs i detalj i enlighet med protokollen för kvalitetskontroll.

Förutom den normala uppdateringen av mineraliseringens trådramar för att ta hänsyn till ny borrnings- och provtagningsinformation, var arbetsflödet och uppskattningsparametrarna som användes för att förbereda den långsiktiga blockmodellen för Björkdal vid årsslutet 2022 i stort sett oförändrade.

En av ändringarna var att lägga till en klippyta som fungerar som en fysisk gräns för guldkvaliteter. Denna yta betraktas för närvarande som en felyta och skapades för att ta hänsyn till den förbättrade förståelsen av dess inverkan på guldfördelningen i ådrorna.

En andra förändring innebar att man använde rapporteringspaneler som begränsningar för att förbereda mineralresursredovisningen för Aurora Zone-ådran (trådram LZA1). Målet med detta nya tillvägagångssätt är att få fram en mer exakt redogörelse för ton och halt på Aurora som tar hänsyn till den rumsliga kontinuiteten hos materialet ovanför gränsen samt materialet under gränsen som finns som intern utspädning.

En tredje förändring som genomfördes för mineralresursrapporteringen vid årsslutet 2022 var beaktandet av mineralresurser som kan finnas kvar som restmaterial som inte längre kan uppfylla RPEEE-kravet (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction) i CIM-definitionsstandarder (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) för mineralresurser och mineralreserver (CIM-definitioner (2014)). Mineralresurser rapporteras inte för block med volymer som är mindre än minimistorleken för en stross, och inte heller för block som ligger inom ett område med begränsad eller ingen tillgång för gruvdrift.

Kriterierna för klassificering av den uppmätta resursen ändrades till att endast inkludera material från Aurora-ådringarna i närheten av de provtagna utvecklingsborrningarna på ådern.

Mineralresursredovisningen i årsslutet 2022 för Norrbergets fyndighet har utarbetats med hjälp av en reviderad gruvyta som skapats med hjälp av ett uppdaterat metallpris.

Förutom den normala uppdateringen av de underjordiska långsiktiga trådramarna och återoptimeringen av de öppna gruvorna i Björkdal och Norrberget för att ta hänsyn till den uppdaterade långsiktiga resursmodellen, var det arbetsflöde och de modifierande faktorer som användes för att förbereda Björkdals mineralreserver vid årsslutet 2022 i stort sett oförändrade jämfört med dem som användes under föregående år.

De rapporterande sluthalterna för mineralresurserna och mineralreserverna ändrades något för att återspegla de högre guldpriserna som användes för att förbereda uppskattningen. Uppdaterade driftskostnader och inparametrar baserade på de faktiska siffrorna för Q4, 2021 till Q3, 2022 och budgeten för 2023 användes i uppskattningen av mineralreserven.

Uppskattningarna av mineralresurserna presenteras i tabell 2. Uppskattningarna av mineralreserverna presenteras i tabell 3.

Tabell 2: Mineralresurser vid Björkdal, inklusive mineralreserver, per den 31 december 2022

Kategori Areal Ton

(kt) Au-halt

(g/t) Behållen Au

(koz) Uppmätt









Björkdals underjordiska 526 2,39 40 Indikerad









Björkdals underjordiska 11084 2,60 926

Björkdals dagbrott 2533 2,31 188

Norrbergets dagbrott 191 2,93 18

Lagervolymer 2357 0,60 45 Totalt uppmätta och indikerade 16691 2,27 1218 Uppskattade









Björkdals underjordiska 1815 2,10 123

Björkdals dagbrott 3032 1,46 142

Norrbergets dagbrott 8 3,21 1 Totalt uppskattade 4847 1,70 265

Anteckningar: 1. Björkdals mineraltillgångar uppskattas med hjälp av data från borrhål och provtagningar per den 30 september 2022 och är uttömda för produktion till och med den 31 december 2022. Norrbergets mineraltillgångar är baserade på ett slutdatum för data den 30 september 2017. 2. CIM-definitioner (2014) och CIM-riktlinjer för bästa praxis för uppskattning av mineraltillgångar och mineralreserver från 2019 följdes för mineraltillgångar. 3. Mineralresurser omfattar mineralreserver. 4. Mineraltillgångarna uppskattas med ett genomsnittligt guldpris på 1750 dollar/uns och en växelkurs på 9,3 SEK/USD. 5. Bulkdensiteten är 2,74 t/m3 för ådrorna och värdberget. Bulkdensiteten är 2,92 t/m3 för skarnmalm. 6. De höga guldhalterna begränsades till 30 g/t Au för Björkdals dagbrottsgruva. 7. De höga guldhalterna för den underjordiska gruvan begränsades till 60 g/t Au för den första grävningen och 40 g/t Au för efterföljande grävningar. 8. De höga guldhalterna i Norrberget begränsades till 24 g/t Au. 9. Interpolation skedde med metoden inverse distance cubed och med diamantborr, omvänd cirkulation och fliskanalprover. 10. Mineralresurserna i Björkdals dagbrott uppskattas till en brytgräns på 0,36 g/t Au och begränsas av ett tillgångsgruvhål. 11. Mineralresurserna i Norrbergets dagbrott uppskattas till en brytgräns på 0,42 g/t Au och begränsas av ett tillgångsgruvhål. 12. Underjordiska mineraltillgångar uppskattas till en brytgräns på block på 0,82 g/t Au för alla ådror utom Aurora-ådran. Mineralresurserna för Aurora-ådran begränsades av rapporteringspaneler. 13. En nominell minsta brytningsbredd på 2,5 meter användes för att tolka ådrorna. 14. De rapporterade mineraltillgångarna är minskade på grund av tidigare utvunna underjordiska gruvor och strossar och utesluter kvarvarande material. 15. Mineralresursernas lagervolymer bygger på undersökta volymer kompletterade med produktionsdata. 16. Mineraltillgångar som inte är mineralreserver har inte visat sig vara ekonomiskt lönsamma. 17. Det är möjligt att totalen inte stämmer på grund av avrundning. 18. Den oberoende behöriga personen för uppskattningen av Björkdals och Norrbergets mineralreserv är Reno Pressacco, M.Sc.(A)., P.Geo., biträdande chefsgeolog på SLR, som är en behörig person enligt definitionen i NI 43-101.

Tabell 3: Mineralreserver på Björkdal, per den 31 december 2022

Kategori Areal Ton

(kt) Au-halt

(g/t) Behållen Au

(koz) Bevisade









Björkdals underjordiska 661 1,61 34 Totalt bevisade 661 1,61 34 Sannolika









Björkdals underjordiska 5617 2,10 379

Björkdals dagbrott 2816 1,12 101

Norrbergets dagbrott 170 2,74 15

Lagervolymer 2357 0,60 45 Totalt sannolika

10960 1,53 540 Totalt bevisade och sannolika 11622 1,54 574

Anteckningar: 1. Björkdals mineralreserver uppskattas med hjälp av data från borrhål och provtagningar per den 30 september 2022 och är minskade för produktion till och med den 31 december 2022. 2. Norrbergets mineralreserver är baserade på ett slutdatum för data den 30 september 2017. 3. CIM-definitioner (2014) följdes för mineralreserver. 4. Mineralreserverna vid Björkdals dagbrott är baserade på gruvkonstruktioner som utförts på en uppdaterad resursmodell, där man tillämpar en blockutspädning på 100 % med 0,0 g/t Au för block över 1,0 g/t och 100 % med in-situ-halt för block under 1,0 g/t, men över en sluthalt på 0,39 g/t Au. Tillämpningen av dessa faktorer för blockutspädning baseras på historiska avstämningsdata från 2018 och 2019. En marginell brytgräns på 0,39 g/t Au tillämpades för att uppskatta mineralreserverna i dagbrottet. 5. Mineralreserverna vid dagbrottet i Norrberget är baserade på en utspädning på 15 % vid 0,0 g/t Au och en brytgräns på 0,46 g/t Au. 6. Mineralreserver under jord baseras på gruvkonstruktioner som utförts med hjälp av en uppdaterad resursmodell. Man använde en minsta brytningsbredd på 4,07 meter för strossar (efter utspädning) och 4,75 meter för exploatering (efter utspädning). Utspädning av strossar tillämpades genom att lägga till 0,6 m på vardera sidan av strossarna samt ytterligare 10 % utspädning av sidoväggen över brytningen. En övergripande utspädningsfaktor på 25 % lades till för att utveckla de konstruktionsmässiga bredderna. Gruvutvinningen bedömdes till 95 % för innehållna uns inom strossar och 100 % för exploatering. En brytgräns på 1,00 g/t Au tillämpades på material som utvanns i strossar. Ett inkrementell brytgräns på 0,46 g/t Au användes för utvecklingsmaterial. 7. Mineralreservernas lagervolymer bygger på undersökta volymer kompletterade med produktionsdata per 31 december 2022. 8. Mineralreserver uppskattas med ett genomsnittligt långsiktigt Au-pris på 1600 USD/uns för Björkdal och Norrberget, och en växelkurs på 9,3 SEK/USD. 9. Ton och behållning avseende guld avrundas till närmaste tusental. 10. Det är möjligt att totalen inte stämmer på grund av avrundning. 11. Den oberoende behöriga personen för uppskattningen av Björkdals mineralreserv är Rick Taylor, MAusIMM (CP), huvudgruvingenjör på SLR, som är en behörig person enligt definitionen i NI 43-101.





Totalt 80 400 uns guld har lagts till i mineralreserverna till en prospekteringskostnad på 2,53 miljoner dollar 2022, exklusive regionala prospekteringsutgifter. Nettoökningen på 32 000 uns guld i bevisade och sannolika mineralreserver vid årsslutet 2022, i förhållande till årsslut 2021, inkluderade minskning av gruvtillgångarna på 48 400 uns guld under 2022. Prospekteringskostnad för att lägga till dessa ytterligare mineralreserver var 31,47 dollar per uns guld.

Behöriga personer:

Alla behöriga personer som återges nedan har läst och godkänt innehållet i detta pressmeddelande angående uppskattningar av mineralresurser och mineralreserver i detta pressmeddelande.

Uppskattningen av mineraltillgångarna för Björkdal och Norrberget utfördes under överinseende av Reno Pressacco, P.Geo., huvudgeolog, anställd hos SLR och oberoende av Mandalay. Han är behörig person enligt NI 43-101.

QP känner inte till några miljö-, tillstånds-, juridiska, äganderättsliga, skattemässiga, socioekonomiska, marknadsföringsmässiga, politiska eller andra relevanta faktorer som väsentligt skulle kunna påverka uppskattningen av mineralresursen.

Uppskattningen av mineralreserverna utfördes under överinseende av Rick Taylor , CP, MAusIMM, Principal Mining Engineer, anställd hos SLR och oberoende av Mandalay. Han är behörig person enligt NI 43-101.

, CP, MAusIMM, Principal Mining Engineer, anställd hos SLR och oberoende av Mandalay. Han är behörig person enligt NI 43-101. QP är inte medveten om några gruv-, metallurgiska, infrastruktur-, tillstånds- eller andra relevanta faktorer som väsentligt skulle kunna påverka uppskattningen av mineralreserven.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt baserat naturresursföretag med producerande tillgångar i Australien (Costerfield guld-anmongruva) och Sverige (Björkdal-guldgruva). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av samhällsengagemang och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa aktieägarvärde genom lönsam drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram, både vid gruvorna i Costerfield och också i Björkdal. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" enligt definitionen i gällande värdepapperslagar. Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från dem som avses i dessa uttalanden, beroende på bland annat förändringar i råvarupriserna och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig från dem som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär daterat den 31 mars 2022, som finns tillgängligt under Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det inte garanteras att eventuella nedlagda resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det kan inte garanteras att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Läsarna bör därför inte förlita sig på framåtblickande uttalanden i onödan.

Dominic Duffy, VD och koncernchef; Edison Nguyen, direktör för företagsvärderingar och IR; Kontakt: 647.260.1566

