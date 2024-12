Mandalay Resources rapporterar om upptäckt av en ny gulddomän vid Björkdal Sverige - Svenska USA - English Sverige - English Mandalay Resources Corporation 21 dec, 2024, 03:57 GMT Dela den här artikeln Dela den här artikeln TORONTO, 21 december 2024 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "företaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) är glada att kunna ge en uppdatering om framgången med utforskning i närheten av gruvor vid sin Björkdal-verksamhet i Sverige, och framhäver upptäckten av North Zone Below Marble, ett nytt underjordiskt mineralområde 200 meter norr om den nuvarande verksamheten. Detta pressmeddelande är det fjärde i en serie uppdateringar om vår 2024-års regionala prospektering i Björkdal. Höjdpunkter för nya borrningar: Continue Reading

Figure 1. Perspective view of the Björkdal Mine looking towards the SW highlighting the interaction of the veining (Red), marble (Blue) and Björkdal fault (Yellow). Drilling from the 2024 near mine programs are displayed. Figure 2. Plan section of North Zone below marble showing 2024 drilling and newly located veining. Intercepts above 0.5 g/t Au when diluted to 1 m are denoted by dots. Drillholes are annotated with composites over 2.0 g/t Au when diluted to 1 m. Figure 3. Photograph of core from MU24-010 (178.9 g/t gold over 1.15 m (ETW 0.94 m) with insert showing close-up of visible gold and Tsumoite at 518.75m down hole. Figure 4. Plan section of the Main Zone infill drilling. Intercepts above 0.5 g/t Au when diluted to 1 m are denoted by dots. Drillholes are annotated with composites over 2.0 g/t Au when diluted to 1 m. Figure 5. Photograph of core from MU24-018 (16.8 g/t gold over 3.10 m (ETW 0.80 m). Figure 6. Plan section of the Aurora Deeps Extension drilling. Intercepts above 0.5 g/t Au when diluted to 1 m are denoted by dots. Drillholes are annotated with composites over 2.0 g/t Au when diluted to 1 m. Figure 7. Photograph of core from MU24-004 (3.4 g/t gold over 7.40 m (ETW 3.70 m). Mandalay Resources Corporation logo

Zon under North Marble Discovery: Identifierade 18 tolkade ådror över en sträcklängd på 400 m och en höjd på 250 m , belägna cirka 200 m från den nuvarande utvecklingen. En första mineralresursuppskattning som förväntas i Mandalays uppdatering i slutet av året (som kommer att släppas i februari 2025) har potential att lägga till flera års gruvdrift. Viktiga intercept omfattar: 178,9 g/t guld över 1,15 m (beräknad sann bredd "ETW" 0,94 m ) och; 39,6 g/t guld över 3,90 m (ETW 2,76 m ) i MU24-010 och; 69,4 g/t guld över 0,80 m (ETW 0,69 m ) i MU24-024.

Huvudzonens infill-borrning: Fortsatt framgång i Eastern Extension med intercepts: 115,8 g/t guld över 1,85 m (ETW 1,60 m ) i MU24-018 och; 43,0 g/t guld över 1,55 m (ETW 1,34 m ) i MU24-020.

Aurora-zonens förlängning: Framgångsrik testning av en 200 m förlängning identifierade: 3,4 g/t guld över 7,40 m (ETW 3,70 m ) i MU24-004 och; 3,9 g/t guld över 2,70 m (ETW 1,70 m ) i MU24-001.



Observera: Ytterligare information om intercept, inklusive betydande intercepts inom sammansatta intervall, finns i bilagan till detta dokument.

Chris Davis, vice VD för prospektering och operativ geologi, kommenterade:

"Björkdals prospektering nära gruvan riktar sig främst mot högre marginalresurser. Den nyligen upptäckta North Zone Below Marble uppvisar konsekvent, högkvalitativ ådring cirka 200 m norr om den nuvarande underjordiska gruvan. Ådringsarkitekturen liknar huvudzonen, som är känd för sin konsekvent högre malmkvalitet. Den här upptäckten fortsätter på djupet och längs med sträcket.

Dessutom har infillborrning i den östra förlängningen av huvudzonen fortsatt att visa konsekvent ådring och guldinnehåll genom zonen. Huvudzonen förblir obunden och ytterligare utvidgning förväntas när lämpliga borrplattformar blir tillgängliga när gruvdriften fortskrider in i området.

Slutligen har utforskning i den större Aurora-zonen framgångsrikt identifierat breda guldbärande ådror på djupet och österut, cirka 180 m längs med nuvarande gruvdrift. Dessa intercepts stärker Auroras potential för utökad leverans av bulktonnage."

2024 Fokus nära Björkdalsgruvan-gruvan

Utforskningen i närheten av gruvan fram till 2024 har fokuserat på tre förlängningsområden av Björkdalfyndigheten. Utforskningen 2023 fokuserade på ådringarna norr om Aurora ovanför marmorhorisonten, men med några värdefulla insikter från Björkdals geologer flyttades fokus ner under marmor, och med framgång i målsättningen har en betydande del av borrningen fortsatt under 2024.

Längre söderut och längs den östra flanken av gruvan har den östra förlängningen av huvudzonen varit en viktig källa till prospekteringsframgång och reservtillväxt under de senaste åren. År 2024 fortsatte borrningen i detta område med ett infillprogram som riktade sig till tidigare identifierade antagna resurser.

Dessutom, och när lämpliga borrhorisonter blev tillgängliga, fortsatte borrningen att testa Aurora-förlängningarna österut och på djupet. (se figur 1).

Norra zonen under marmor

Sedan slutet av 2023 har totalt 14 hål borrats från underjordiska arbeten till nordväst, där en serie kvartsådror har skurits. Vi är mycket glada över att dessa ådror tolkas som i stor utsträckning kontinuerliga genom de testade områdena och i många fall visar synligt guld. Över marmorhorisonten, söder om denna upptäckt, var Aurora-systemet den dominerande egenskapen och ådringen direkt under Aurora var sparsam. Genom analytiskt arbete och framåtriktad modellering av kinematiska indikatorer kom Mandalays geologer fram till att det längre norrut borde finnas en gynnsam miljö för guldinnehåll inom Björkdal-fyndigheten. Detta arbete förutsätter också att det finns fler felstrukturer på djupet som efterliknar den viktiga roll i mineraliseringen som Björkdalskärningen spelar genom stora delar av fyndigheten. Detta innebär att ådringen i North Zone Below Marble-domänen sannolikt kommer att uppvisa större vertikala utsträckningar.

Inom de 14 hål som borrats har totalt 193 signifikanta provkompositer testats över 18 ådror som för närvarande utvärderas. Förutom dessa angivna höjdpunkter har detta program också producerat 43,9 gram per ton guld över en längd av 1,10 m (ETW 0,71 m i MU24-006), 6,1 gram per ton guld över en längd av 3,85 m (ETW 3,62 m i MU24-008) och 42,9 gram per ton guld över en längd av 0,80 m (ETW 0,69 m i MU24-024). (Figur 2.)

Kärnan som borrats under programmet har orienterats så att ytterligare strukturanalyser kan genomföras. Ådringen är till stor del vertikal mot nordväst och består till stor del av kvarts med varierande mängder scheelite, tsumoit och naturligtvis synligt guld (figur 3).

Tyvärr var de borrplattformar som användes för denna kampanj begränsade i sin borrkapacitet och många av borrhålen slutade inom mineraldomänen, varför domänen fortfarande är öppen längre mot nordväst, sydväst och på djupet. När vi gräver djupare ner i Aurora kommer vi att få bättre borrplattformar som gör att vi kan borra mer effektivt och i de bästa vinklarna. Borrning för att testa gränserna för denna nya domän förväntas börja år 2025.

Huvudzonens kompletterande borrning (del av östra förlängningen)

Björkdalfyndigheten är uppdelad i ett antal områden baserat på mineraliseringsegenskaper. Huvudzonen har varit en konsekvent källa till malm av högre kvalitet sedan den underjordiska produktionen inleddes 2008. Ådringen inom området slutar i sin övre del vid Björkdalskärningen, men den är öppen neråt mot öst. Sedan 2021 har Main Zone utforskats och utökats österut genom en serie borrkampanjer. År 2024 genomfördes ett infillborrningsprogram som riktade sig mot den härledda resursen som upptäcktes 2023. Borrningen bekräftade guldbärande ådror som är typiska för huvudzonen med uppmuntrande analysresultat. Några höjdpunkter, utöver de tidigare angivna, är 16,8 gram per ton guld över en längd av 3,1 m (ETW 0,8 m i MU24-018) och 59,3 gram per ton guld över en längd av 0,40 m (ETW 0,35 m i MU24-022). (Figur 4)

Ådringen i infill-borrningen visar upp de typiska subvertikala skikten med några korsande ådringar synliga. Mineralisering ser också typisk ut för huvudzonen med synligt guld beläget i ett antal avskärmningar tillsammans med sulfidmineraler som pyrit och pyrrotit med scheelite och bismut telluridföreningar också närvarande.

På grund av huvudzonens lutning österut och hur gruvutvecklingen är placerad, blir det svårare att testa ådrorna med mindre önskvärda intercept-vinklar när vi siktar på över 250 meter från utbyggnaden. Därför får vi vänta med ytterligare borrning tills gruvutvecklingen går framåt och vi har dedikerade borrpositioner. Depositionen visar dock inte tecken på minskad kvalitet och den är fortfarande öppen nedåt i öster.

Aurora Deeps

Sedan produktionen började från Aurora 2018, har Aurora-domänen varit en betydande källa till bulktonnage för Björkdal med några stopp som sträcker sig till över 10 meter i bredd. I hjärtat av området ligger Aurora-malmkroppen, som finns i en redan existerande skjuvzon och har en massa olika mineraliseringsegenskaper med guldbärande guldhaltiga småådror som går över till stora kvartsådror. Den här malmkroppen åtföljs både i hängväggen och fotväggen av kvartsådror som lutar mot nordväst och som också innehåller guld.

2024-borrkampanjen såg ut att utvidga Aurora-mineraliseringen österut. Detta program lyckades hitta en fortsättning österut ungefär 200 meter från den nuvarande utvecklingen. Två intercepts sticker ut som viktiga fynd inom det här området och är troligtvis en fortsättning på Aurora-mineraliseringen. Dessa är 3,4 gram per ton guld över 7,40 m (ETW 3,70 m) i MU24-004 och 3,9 gram per ton guld över 2,70 m (ETW 1,70 m) i MU24-001. (Figur 6.)

I överensstämmelse med Aurora är ådringen bredare än andra domäner inom Björkdal och uppvisar fritt guld inom kvarts (figur 7). I allmänhet finns det dock en lägre mängd ådring som omger Aurora-avlyssningarna vid denna tidpunkt. Fortsatt borrning kommer att fylla i och ytterligare utvidga Aurora österut.

Under 2025 kommer Mandalay att fortsätta att utforska både de underjordiska norra och östra utbyggnaderna av Björkdalfyndigheten i dessa områden med hög potential när lämpliga borrhorisonter blir tillgängliga. Denna utforskning i närheten av gruvan kommer att åtföljas av ytterligare ytborrningar när Mandalay bygger sin kunskap kring de spännande och expanderande Storheden- och Norrberget-fyndigheterna (rapporterade i april och maj 2024) som har potential att vara betydande tillägg till Björkdals framtid.

Borrning och analys

Vid Björkdalsgruvan loggades och provtogs alla diamantborrkärnor av Björkdals geologer. Prover från prospekteringsborrhålen skickades till CRS Laboratories Oy ("CRS") i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analyserna utfördes med hjälp av Pal1000-cyanidutlakningsprocesser. Mandalays rigorösa QA/QC-program omfattade användning av standardreferensprover, blankprov, dubbletter, upprepningar och interna kvalitetssäkringsprocedurer för laboratoriet. (se den tekniska rapporten från den 30 mars 2023 med titeln "Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden", tillgänglig på SEDAR ( www.sedar.com ), som innehåller en fullständig beskrivning av borrnings-, provtagnings- och analysförfaranden).

Kvalificerad person:

Chris Davis, vice vd för operativ geologi och prospektering på Mandalay Resources, är Chartered Professional of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen i detta pressmeddelande.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt-baserat naturresursföretag med producerande tillgångar i Australien (Costerfield-guld-antimongruvan) och Sverige (Björkdal-guldgruvan), med projekt i Chile och Kanada som är under nedläggning eller utveckling. Företaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland dess anställda.

Mandalays mål är att skapa värde för sina aktieägare genom lönsam drift och fortsatta regionala prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal kommer bolaget att sträva efter att öka produktionen från Aurora-zonen och andra områden med högre halter under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna i gruvan.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotentialen i de prospekteringsresultat som presenteras. Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingar kan skilja sig väsentligt från de som avses i dessa uttalanden, bland annat beroende på förändringar i råvarupriserna och allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2024. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com.Dessutom finns det ingen garanti för att eventuella resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare utgrävningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Betydande intercepts från borrprogrammet Norra zonen under marmor.

ID FÖR BORRHÅL FRÅN (M) TILL (M) INTERVALL (M) UPPSKATTAD

VERKLIG BREDD (M) AU HALT (G/T) AU (G/T) OVER MIN. 1M WIDTH MU23-042 10,90 11,85 0,95 0,48 3,1 1,5 MU23-042 30,30 33,40 3,10 1,06 1,7 1,7 MU23-042 36,00 36,75 0,75 0,61 3,5 2,1 MU23-042 109,60 110,15 0,55 0,28 2,6 0,7 MU23-042 418,40 419,50 1,10 0,55 2,5 1,4 MU23-042 451,20 452,40 1,20 0,60 0,8 0,5 MU23-043 15,35 15,85 0,50 0,38 1,6 0,6 MU23-043 18,00 18,35 0,35 0,35 7,6 2,6 MU23-043 21,15 22,10 0,95 0,54 1,2 0,7 MU23-043 204,15 205,30 1,15 0,39 2,8 1,1 MU23-044 12,60 13,10 0,50 0,38 8,5 3,2 MU23-044 17,40 18,05 0,65 0,65 2,2 1,4 MU23-044 31,90 33,80 1,90 1,22 13,7 13,7 MU23-044 168,00 169,20 1,20 0,41 5,8 2,4 MU23-044 201,00 201,50 0,50 0,35 4,4 1,5 MU23-044 250,75 251,30 0,55 0,35 2,8 1,0 MU23-044 253,45 256,15 2,70 0,70 4,4 3,1 MU23-044 262,70 263,10 0,40 0,28 4,8 1,3 MU23-044 309,60 310,20 0,60 0,39 2,7 1,0 MU23-044 380,10 381,00 0,90 0,45 1,4 0,6 MU23-044 424,70 426,20 1,50 1,30 1,1 1,1 MU23-044 427,55 428,00 0,45 0,26 3,5 0,9 MU23-044 482,90 483,55 0,65 0,59 12,7 7,5 MU23-044 523,10 523,60 0,50 0,35 2,0 0,7 MU23-044 529,10 531,75 2,65 2,29 6,3 6,3 MU23-044 534,45 535,30 0,85 0,70 0,8 0,6 MU23-044 539,70 540,35 0,65 0,56 1,9 1,0 MU23-044 540,85 541,35 0,50 0,43 1,6 0,7 MU23-044 542,75 543,30 0,55 0,45 2,0 0,9 MU23-044 544,20 548,40 4,20 3,22 3,2 3,2 MU23-044 549,30 550,00 0,70 0,54 1,0 0,5 MU23-044 556,40 557,35 0,95 0,32 2,0 0,6 MU23-044 562,00 562,50 0,50 0,47 19,5 9,2 MU23-044 594,85 595,60 0,75 0,43 1,3 0,6 MU23-058 81,70 82,15 0,45 0,29 2,9 0,8 MU23-058 141,60 142,70 1,10 0,52 5,5 2,9 MU23-058 228,05 229,70 1,65 0,83 2,3 1,9 MU23-058 239,80 241,20 1,40 0,24 21,7 5,2 MU23-058 246,50 247,65 1,15 0,58 15,3 8,9 MU23-058 259,80 260,45 0,65 0,22 3,7 0,8 MU23-058 268,80 269,40 0,60 0,50 125,0 62,5 MU23-058 273,60 274,00 0,40 0,31 5,9 1,8 MU23-058 306,00 309,15 3,15 2,02 2,6 2,6 MU23-058 357,65 360,60 2,95 1,25 2,9 2,9 MU23-058 378,10 378,60 0,50 0,41 3,8 1,6 MU23-058 401,30 402,10 0,80 0,40 1,3 0,5 MU23-059 252,10 253,00 0,90 0,69 9,3 6,4 MU23-059 284,50 285,40 0,90 0,52 1,6 0,8 MU23-059 346,60 347,00 0,40 0,33 8,2 2,7 MU23-059 366,60 367,50 0,90 0,82 1,9 1,5 MU23-059 373,10 373,70 0,60 0,46 1,6 0,7 MU23-059 404,85 405,60 0,75 0,53 21,9 11,6 MU23-059 417,50 418,75 1,25 1,02 3,3 3,3 MU23-059 439,05 439,60 0,55 0,48 1,9 0,9 MU23-059 467,20 467,90 0,70 0,54 8,6 4,6 MU23-059 494,15 495,00 0,85 0,73 1,0 0,7 MU23-059 495,85 496,50 0,65 0,56 1,6 0,9 MU23-059 506,85 508,75 1,90 1,46 4,5 4,5 MU23-059 543,55 544,00 0,45 0,34 2,8 1,0 MU23-059 559,40 560,00 0,60 0,49 7,3 3,6 MU23-059 564,50 565,60 1,10 0,95 0,8 0,8 MU23-059 567,50 568,10 0,60 0,52 2,9 1,5 MU23-059 591,35 592,30 0,95 0,48 2,4 1,1 MU23-061 173,00 173,70 0,70 0,78 2,5 1,9 MU23-061 239,40 240,00 0,60 0,46 10,5 4,8 MU23-061 332,15 333,00 0,85 0,65 3,0 1,9 MU23-061 403,65 404,50 0,85 0,55 1,0 0,5 MU23-061 407,90 408,35 0,45 0,29 2,9 0,8 MU23-061 479,10 479,60 0,50 0,43 1,5 0,6 MU23-061 482,70 483,50 0,80 0,51 2,0 1,0 MU23-061 549,20 550,15 0,95 0,50 2,1 1,1 MU24-006 121,70 122,35 0,65 0,42 6,2 2,6 MU24-006 224,55 225,45 0,90 0,58 1,2 0,7 MU24-006 304,30 304,80 0,50 0,32 1,9 0,6 MU24-006 334,40 335,70 1,30 1,13 0,9 0,9 MU24-006 354,70 355,80 1,10 0,71 43,9 31,0 MU24-006 522,90 523,60 0,70 0,61 1,3 0,8 MU24-006 559,60 562,00 2,40 2,08 1,4 1,4 MU24-006 570,20 570,95 0,75 0,57 5,3 3,0 MU24-006 588,05 588,65 0,60 0,56 9,1 5,1 MU24-007 59,95 61,10 1,15 0,49 1,2 0,6 MU24-007 83,30 84,00 0,70 0,54 1,3 0,7 MU24-007 414,10 415,00 0,90 0,64 1,3 0,8 MU24-007 417,20 417,85 0,65 0,59 3,0 1,8 MU24-007 423,10 423,70 0,60 0,54 1,6 0,8 MU24-007 424,80 429,20 4,40 3,99 1,4 1,4 MU24-007 437,40 437,90 0,50 0,43 6,1 2,7 MU24-007 441,00 441,60 0,60 0,52 2,1 1,1 MU24-007 459,50 460,40 0,90 0,58 1,2 0,7 MU24-007 515,60 516,45 0,85 0,65 1,4 0,9 MU24-007 520,05 520,95 0,90 0,58 8,0 4,6 MU24-007 563,10 564,00 0,90 0,64 7,4 4,7 MU24-008 50,00 50,90 0,90 0,69 1,0 0,7 MU24-008 272,25 272,80 0,55 0,48 1,1 0,5 MU24-008 278,15 279,00 0,85 0,55 0,9 0,5 MU24-008 329,00 329,55 0,55 0,35 3,4 1,2 MU24-008 349,50 350,10 0,60 0,39 2,0 0,8 MU24-008 434,50 435,40 0,90 0,58 0,9 0,5 MU24-008 580,85 581,45 0,60 0,54 1,2 0,6 MU24-008 614,50 618,35 3,85 3,62 6,1 6,1 MU24-008 621,00 621,80 0,80 0,57 1,7 1,0 MU24-009 216,35 217,10 0,75 0,57 4,5 2,6 MU24-009 229,35 230,30 0,95 0,73 2,6 1,9 MU24-009 260,40 261,35 0,95 0,73 2,0 1,5 MU24-009 290,60 291,40 0,80 0,61 2,9 1,8 MU24-009 307,60 309,20 1,60 1,03 1,2 1,2 MU24-009 312,90 313,60 0,70 0,40 10,5 4,2 MU24-009 327,05 328,00 0,95 0,32 6,9 2,2 MU24-009 376,80 377,70 0,90 0,52 25,0 12,9 MU24-009 404,70 405,30 0,60 0,39 1,3 0,5 MU24-009 483,00 483,80 0,80 0,61 0,8 0,5 MU24-009 492,45 493,00 0,55 0,48 1,9 0,9 MU24-009 568,30 569,00 0,70 0,35 4,0 1,4 MU24-010 185,40 186,30 0,90 0,64 4,2 2,7 MU24-010 199,00 200,30 1,30 0,55 5,4 3,0 MU24-010 255,25 255,95 0,70 0,49 2,5 1,3 MU24-010 274,35 275,25 0,90 0,69 1,7 1,2 MU24-010 329,05 329,75 0,70 0,40 3,4 1,4 MU24-010 355,85 356,55 0,70 0,54 9,3 5,0 MU24-010 412,00 412,70 0,70 0,49 1,9 0,9 MU24-010 414,40 415,00 0,60 0,46 2,8 1,3 MU24-010 416,60 417,80 1,20 0,92 15,0 13,8 MU24-010 486,15 486,90 0,75 0,57 0,9 0,5 MU24-010 517,75 518,90 1,15 0,94 178,9 168,5 MU24-010 522,70 523,30 0,60 0,52 2,6 1,4 MU24-010 528,00 529,80 1,80 1,63 4,1 4,1 MU24-010 539,20 543,10 3,90 2,76 39,6 39,6 MU24-010 558,20 559,20 1,00 0,57 1,1 0,6 MU24-010 566,20 566,70 0,50 0,25 2,0 0,5 MU24-010 572,40 573,00 0,60 0,30 9,7 2,9 MU24-023 48,70 49,40 0,70 0,45 3,8 1,7 MU24-023 232,10 232,90 0,80 0,51 1,1 0,5 MU24-023 490,50 491,20 0,70 0,45 1,1 0,5 MU24-023 501,40 502,00 0,60 0,46 1,2 0,5 MU24-023 523,15 523,80 0,65 0,56 1,1 0,6 MU24-023 532,00 532,90 0,90 0,64 3,7 2,3 MU24-023 535,90 536,40 0,50 0,43 1,9 0,8 MU24-023 541,60 545,25 3,65 3,16 2,7 2,7 MU24-023 566,30 567,50 1,20 0,77 2,4 1,8 MU24-023 575,75 576,50 0,75 0,53 1,8 1,0 MU24-023 578,40 579,10 0,70 0,49 1,6 0,8 MU24-023 586,25 588,15 1,90 1,22 5,9 5,9 MU24-024 275,10 276,00 0,90 0,58 7,7 4,4 MU24-024 408,70 409,50 0,80 0,69 43,0 29,8 MU24-024 485,00 485,80 0,80 0,69 69,4 48,1 MU24-024 497,50 498,00 0,50 0,25 7,7 1,9 MU24-024 507,80 508,80 1,00 0,77 1,8 1,4 MU24-024 579,50 581,40 1,90 1,46 2,3 2,3 MU24-024 587,00 587,60 0,60 0,56 7,3 4,1 MU24-024 594,00 595,40 1,40 1,21 2,9 2,9 MU24-025 231,00 231,65 0,65 0,33 5,5 1,8 MU24-025 298,95 299,50 0,55 0,39 3,2 1,2 MU24-025 357,00 357,90 0,90 0,58 2,0 1,1 MU24-025 370,70 371,30 0,60 0,46 1,1 0,5 Anteckningar: 1. När den verkliga bredden är större än 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halter över den sammansatta verkliga bredden. 2. Sammansättningar som ligger under 0,5 g/t Au när de spätts ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 2. Betydande avskärmningar från infillborrningsprogrammet för huvudzonen.

ID FÖR BORRHÅL FRÅN (M) TILL (M) INTERVALL (M) UPPSKATTAD

VERKLIG BREDD (M) AU HALT (G/T) AU (G/T) OVER MIN. 1M WIDTH MU24-018 68,70 69,30 0,60 0,52 3,8 2,0 MU24-018 108,70 109,20 0,50 0,43 22,9 9,9 MU24-018 128,85 129,20 0,35 0,30 3,3 1,0 MU24-018 145,50 146,50 1,00 0,77 7,6 5,8 MU24-018 150,90 151,70 0,80 0,61 0,8 0,5 MU24-018 156,80 157,30 0,50 0,43 9,6 4,1 MU24-018 164,80 165,60 0,80 0,61 9,4 5,8 MU24-018 180,50 181,25 0,75 0,48 1,7 0,8 MU24-018 192,60 193,50 0,90 0,58 3,0 1,7 MU24-018 195,50 196,40 0,90 0,58 1,3 0,7 MU24-018 199,00 200,00 1,00 0,64 2,1 1,3 MU24-018 201,00 201,90 0,90 0,58 0,9 0,5 MU24-018 212,00 213,00 1,00 0,94 1,1 1,0 MU24-018 219,20 220,00 0,80 0,73 2,1 1,5 MU24-018 259,40 260,30 0,90 0,78 0,9 0,7 MU24-018 262,60 265,70 3,10 0,80 16,8 13,5 MU24-018 290,15 292,00 1,85 1,60 115,8 115,8 MU24-018 295,00 299,00 4,00 3,76 1,2 1,2 MU24-018 320,20 321,50 1,30 0,84 1,6 1,3 MU24-019 81,00 82,10 1,10 1,03 9,9 9,9 MU24-019 119,80 121,40 1,60 1,03 6,9 6,9 MU24-019 154,00 156,25 2,25 1,95 3,1 3,1 MU24-019 169,05 170,10 1,05 0,91 1,9 1,7 MU24-019 182,35 184,20 1,85 0,93 7,7 7,2 MU24-019 195,70 198,50 2,80 1,80 1,9 1,9 MU24-019 204,00 204,50 0,50 0,38 12,0 4,6 MU24-019 221,75 224,30 2,55 1,64 2,1 2,1 MU24-019 251,30 251,90 0,60 0,46 1,9 0,9 MU24-019 255,10 255,80 0,70 0,54 1,7 0,9 MU24-019 291,60 292,20 0,60 0,52 2,3 1,2 MU24-019 302,35 302,85 0,50 0,17 67,6 11,6 MU24-020 134,00 134,40 0,40 0,20 12,1 2,4 MU24-020 147,60 148,15 0,55 0,52 2,3 1,2 MU24-020 157,00 159,30 2,30 1,48 1,0 1,0 MU24-020 174,20 177,00 2,80 1,80 4,9 4,9 MU24-020 183,60 184,45 0,85 0,65 1,9 1,2 MU24-020 188,65 189,20 0,55 0,42 1,4 0,6 MU24-020 190,00 191,00 1,00 0,77 4,4 3,4 MU24-020 201,90 202,50 0,60 0,46 1,2 0,6 MU24-020 208,90 211,00 2,10 1,97 1,0 1,0 MU24-020 235,75 237,60 1,85 0,63 6,3 4,0 MU24-020 264,65 266,20 1,55 1,34 43,0 43,0 MU24-021 81,00 82,00 1,00 0,87 1,4 1,2 MU24-021 101,80 102,60 0,80 0,69 1,2 0,8 MU24-021 119,60 120,55 0,95 0,82 12,0 9,9 MU24-021 191,85 192,75 0,90 0,78 1,1 0,8 MU24-021 197,00 198,00 1,00 0,87 1,0 0,9 MU24-021 209,00 209,70 0,70 0,61 9,9 6,0 MU24-021 219,50 220,10 0,60 0,52 3,8 2,0 MU24-021 233,70 234,30 0,60 0,52 21,4 11,1 MU24-021 263,30 264,10 0,80 0,69 1,0 0,7 MU24-022 194,10 194,50 0,40 0,35 59,3 20,5 MU24-022 230,00 231,00 1,00 0,87 1,5 1,3 MU24-022 254,00 255,00 1,00 0,87 1,7 1,4 MU24-022 284,00 285,00 1,00 0,87 0,8 0,7 Anteckningar: 1. När den verkliga bredden är större än 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halter över den sammansatta verkliga bredden. 2. Sammansättningar som ligger under 0,5 g/t Au när de spätts ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 3. Significant Intercepts from the Aurora Extension drilling program.

ID FÖR BORRHÅL FRÅN (M) TILL (M) INTERVALL (M) UPPSKATTAD

VERKLIG BREDD (M) AU HALT (G/T) AU (G/T) OVER MIN. 1M WIDTH MU23-053 411,90 414,15 2,25 1,92 3,8 3,8 MU23-053 433,00 434,00 1,00 0,85 0,9 0,7 MU23-053 436,15 437,15 1,00 0,85 1,9 1,6 MU23-054 257,55 258,20 0,65 0,22 3,7 0,8 MU23-054 265,40 266,10 0,70 0,24 3,2 0,8 MU23-054 339,50 340,00 0,50 0,17 7,8 1,3 MU23-054 403,30 406,55 3,25 1,63 1,9 1,9 MU23-054 463,00 463,80 0,80 0,40 4,6 1,8 MU23-055 246,70 247,20 0,50 0,32 8,0 2,6 MU23-055 266,30 267,20 0,90 0,58 1,2 0,7 MU23-055 298,35 298,75 0,40 0,14 31,3 4,4 MU23-055 341,00 342,10 1,10 0,55 1,2 0,7 MU23-055 348,85 350,40 1,55 0,78 3,2 2,5 MU23-055 417,30 418,35 1,05 0,67 1,7 1,2 MU23-056 264,10 265,90 1,80 0,61 1,9 1,1 MU23-056 430,15 431,45 1,30 0,55 57,3 31,5 MU23-056 435,50 436,15 0,65 0,50 17,6 8,8 MU23-056 462,00 462,90 0,90 0,57 2,4 1,4 MU23-056 488,80 489,10 0,30 0,19 4,6 0,9 MU23-057 296,40 296,90 0,50 0,25 2,5 0,6 MU23-057 373,00 373,70 0,70 0,54 2,0 1,1 MU23-057 476,50 477,10 0,60 0,16 3,6 0,6 MU24-001 124,40 125,40 1,00 0,50 2,2 1,1 MU24-001 325,20 327,60 2,40 1,70 3,9 3,9 MU24-001 416,00 416,55 0,55 0,50 1,5 0,8 MU24-002 64,10 64,80 0,70 0,61 1,3 0,8 MU24-002 346,60 347,20 0,60 0,52 4,4 2,3 MU24-003 19,40 20,00 0,60 0,34 13,3 4,6 MU24-003 154,30 155,30 1,00 0,64 0,8 0,5 MU24-003 331,00 331,85 0,85 0,60 1,6 1,0 MU24-003 442,60 443,60 1,00 0,77 1,4 1,0 MU24-004 18,75 19,10 0,35 0,25 42,7 10,6 MU24-004 73,05 74,05 1,00 0,34 1,5 0,5 MU24-004 296,65 296,95 0,30 0,15 5,6 0,8 MU24-004 344,80 352,20 7,40 3,70 3,4 3,4 MU24-004 390,45 390,80 0,35 0,15 3,6 0,5 MU24-004 400,50 400,80 0,30 0,15 46,3 6,9 MU24-004 434,70 435,00 0,30 0,13 10,8 1,4 MU24-004 465,00 465,40 0,40 0,28 2,5 0,7 MU24-005 22,80 23,60 0,80 0,51 1,2 0,6 MU24-005 410,80 411,30 0,50 0,25 32,2 8,1 MU24-005 418,40 419,00 0,60 0,34 3,4 1,2 MU24-005 425,70 426,60 0,90 0,31 1,6 0,5 MU24-005 437,75 438,55 0,80 0,21 2,7 0,6 MU24-005 449,80 450,80 1,00 0,17 4,4 0,8 MU24-005 484,50 485,50 1,00 0,34 3,4 1,2 MU24-026 160,90 161,90 1,00 0,50 1,7 0,9 MU24-027 37,00 37,50 0,50 0,25 2,3 0,6 MU24-027 127,00 128,00 1,00 0,50 1,3 0,6 MU24-027 139,00 144,60 5,60 2,80 1,2 1,2 MU24-028 25,00 26,00 1,00 0,50 1,6 0,8 MU24-028 385,30 386,00 0,70 0,35 5,8 2,0 MU24-029 17,80 18,70 0,90 0,45 1,6 0,7 MU24-029 24,10 24,70 0,60 0,30 2,6 0,8 MU24-029 63,00 65,00 2,00 1,00 4,5 4,5 MU24-029 71,30 72,30 1,00 0,50 1,8 0,9 MU24-029 103,10 105,10 2,00 1,00 5,1 5,1 MU24-029 332,30 333,30 1,00 0,50 3,9 2,0 MU24-029 427,60 428,60 1,00 0,50 2,3 1,2 Anteckningar: 3. När den verkliga bredden är större än 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halter över den sammansatta verkliga bredden. 4. Sammansättningar som ligger under 0,5 g/t Au när de spätts ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 4. Borrhålsinformation

BORRNINGAR ID FÖR BORRHÅL NORRA ÖSTRA HÖJD DJUP STUP AZIMUT DATUM SLUTFÖRT NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU23-042 763282 7213197 -282 599,30 -38,4 348,0 13 okt-23 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU23-043 763281 7213196 -282 580,00 -36,0 313,0 23 aug-23 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU23-044 763281 7213197 -282 605,10 -38,3 333,2 18 sept-23 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU23-058 763299 7213282 -386 438,10 -16,1 305,9 21 dec-23 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU23-059 763299 7213282 -386 600,00 -25,2 314,0 1 dec-23 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU23-061 763300 7213283 -386 596,60 -30,8 321,3 15 jan-24 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU24-006 763299 7213281 -386 596,60 -17,1 300,0 12 feb-24 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU24-007 763289 7213274 -385 619,65 -12,1 297,3 22 mars-24 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU24-008 763289 7213276 -386 623,60 -28,1 319,7 26 maj-24 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU24-009 763289 7213275 -385 630,60 -8,2 297,9 30 apr-24 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU24-010 763289 7213276 -385 579,20 -19,1 310,0 3 mars-24 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU24-023 763289 7213275 -385 629,45 -9,3 294,0 10 aug-24 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU24-024 763290 7213276 -386 611,70 -25,2 315,1 8 Sep-24 NORRA ZONEN UNDER MARMOR MU24-025 763289 7213275 -386 630,10 -23,6 304,8 18 juni-24 HUVUDZON INFILL MU24-018 764418 7213272 -373 336,10 -28,5 345,9 4 maj-24 HUVUDZON INFILL MU24-019 764418 7213272 -373 303,30 -34,1 353,5 11 maj-24 HUVUDZON INFILL MU24-020 764418 7213272 -373 399,20 -27,9 356,2 29 maj-24 HUVUDZON INFILL MU24-021 764418 7213272 -373 270,20 -34,2 2,2 12 juni-24 HUVUDZON INFILL MU24-022 764418 7213272 -373 300,00 -27,0 15,9 19 juni-24 AURORA FÖRLÄNGNING MU23-053 763715 7213333 -232 462,30 -46,3 2,0 30 aug-23 AURORA FÖRLÄNGNING MU23-054 763714 7213334 -231 471,40 -42,3 5,0 15 sept-23 AURORA FÖRLÄNGNING MU23-055 763715 7213334 -232 450,30 -39,9 3,6 27 sept-23 AURORA FÖRLÄNGNING MU23-056 763715 7213334 -232 501,10 -41,4 12,4 14 okt-23 AURORA FÖRLÄNGNING MU23-057 763715 7213333 -232 501,20 -39,9 16,9 29 okt-23 AURORA FÖRLÄNGNING MU24-001 763732 7213324 -315 500,00 -35,4 8,0 21 dec-23 AURORA FÖRLÄNGNING MU24-002 763731 7213324 -315 351,30 -22,8 14,0 2 jan-24 AURORA FÖRLÄNGNING MU24-003 763732 7213324 -315 505,00 -36,0 15,5 23 jan-24 AURORA FÖRLÄNGNING MU24-004 763731 7213324 -315 483,00 -29,6 18,3 8 feb-24 AURORA FÖRLÄNGNING MU24-005 763730 7213322 -315 504,30 -31,8 22,3 15 jan-24 AURORA FÖRLÄNGNING MU24-026 763711 7213333 -340 450,20 -33,1 20,9 11 juli-24 AURORA FÖRLÄNGNING MU24-027 763711 7213333 -340 500,20 -33,5 27,4 21 augusti-24 AURORA FÖRLÄNGNING MU24-028 763712 7213334 -340 402,30 -24,4 28,1 1 sep-24 AURORA FÖRLÄNGNING MU24-029 763712 7213334 -340 499,90 -30,7 25,3 23 sep-24 Anteckningar: 1. System för koordinater: SVREF 99





















För ytterligare information: Frazer Bourchier, direktör, VD och koncernchef, Edison Nguyen, direktör, företagsvärderingar och IR, Kontakt: 647.258.9722

