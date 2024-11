Mandalay Resources rapporterar starka finansiella resultat och skuldfri balansräkning för tredje kvartalet 2024

TORONTO, 8 november 2024 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "företaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) är glada över att kunna meddela starka finansiella resultat för det tredje kvartalet som avslutades den 30 september 2024. Företaget rapporterade en robust 35 % årlig ökning av intäkterna till 55,3 miljoner USD, tillsammans med betydande förbättringar av nettoinkomst och kassaflöde.

Företagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapport för kvartalet som avslutades den 30 september 2024, tillsammans med dess förvaltningsberättelse och analys ("MD&A") för motsvarande period, finns tillgänglig under företagets profil på www.sedar.com och på företagets webbplats på www.mandalayresources.com. Alla dollarbelopp i detta pressmeddelande avser amerikanska dollar om inget annat anges.

Höjdpunkter för tredje kvartalet 2024:

Förstärkt balansräkning Kontanttillgång på 54,7 miljoner USD från den 30 september 2024 , utan skulder.

Kontanttillgång på 54,7 miljoner USD från den , utan skulder. Kassaflöde: 20,6 miljoner respektive 12,9 miljoner USD genererades i kassaflöde från den löpande verksamheten och fritt kassaflöde 1 .

20,6 miljoner respektive 12,9 miljoner USD genererades i kassaflöde från den löpande verksamheten och fritt kassaflöde . Intäktstillväxt Konsoliderade intäkter ökade med 35 % jämfört med det tredje kvartalet 2023 till 55,3 miljoner USD. Björkdalsgruvan registrerade sina näst högsta kvartalsintäkter på 28,0 miljoner USD. Costerfield-gruvan genererade 27,3 miljoner USD i kvartalsintäkter.

Konsoliderade intäkter ökade med 35 % jämfört med det tredje kvartalet 2023 till 55,3 miljoner USD. Kostnad: Konsoliderad kontant driftkostnad 1 på 1 322 USD och total underhållskostnad 1 på 1 790 USD per producerade uns säljbara guldekvivalenter, och

Konsoliderad kontant driftkostnad på 1 322 USD och total underhållskostnad på 1 790 USD per producerade uns säljbara guldekvivalenter, och Lönsamhet: De konsoliderade nettointäkterna var 5,4 miljoner USD (0,06 USD eller 0,08 CAD per aktie), jämfört med 4,1 miljoner USD (0,04 USD eller 0,06 CAD per aktie) under det tredje kvartalet 2023.

Frazer Bourchier, VD och koncernchef, kommenterade:

"Mandalays resultat för tredje kvartalet 2024 visar vårt engagemang för en disciplinerad finansiell strategi för båda verksamheterna. Detta tillvägagångssätt har gjort det möjligt för oss att fortsätta att generera kassaflöde och ytterligare stärka vår balansräkning. Det tredje kvartalet förväntades alltid vara det lägsta produktionskvartalen på året, då Björkdalsgruvan stod inför ytterligare väderutmaningar och Costerfield-gruvan upplevde graderingsvariabilitet. I Björkdalsgruvan kommer man att fortsätta att fokusera på uns med högre marginaler och driftseffektivitet, medan Costerfields gruvschema kommer att övergå tillbaka till områden med högre kvalitet under det sista kvartalet i år. När vi övergår till fjärde kvartalet förväntar vi oss därför en återgång till produktionsnivåerna från det första halvåret och förväntar oss fortfarande att uppnå vår helårsriktning på 90 000 till 100 000 uns."

Hashim Ahmed, finansdirektör, kommenterade:

"Intäktstillväxten och genereringen av fritt kassaflöde återspeglar våra kostnadskontroller och försiktiga kapitalförvaltning samtidigt som vi drar nytta av höga metallpriser. I slutet av tredje kvartalet uppgick vår kassaflöde till 54,7 miljoner USD, vilket är mer än en fördubbling sedan december 2023, och vi har helt återbetalat det utestående saldot på 20 miljoner USD på vår revolverande kreditfacilitet, vilket stärker vår likviditet och finansiella flexibilitet. Denna position stöder Mandalays strävan efter strategiska tillväxtmöjligheter samtidigt som den balanserar operativa investeringar.

Våra kontanta driftkostnader per uns ökade till 1 322 USD årligen, drivet av högre bearbetningskostnader och tillfälligt lägre produktion på båda anläggningarna. Dessa ökade bearbetningskostnader var främst relaterade till avfall och vattenhantering vid Costerfield-gruvan, och en ökad andel av ytlagergenomströmning av lägre kvalitet för att maximera utvinning vid Björkdal. Våra totala underhållskostnader ökade också till 1 790 USD per uns. Vi fortsätter att fokusera på att införa kostnadskontrollåtgärder under de kommande kvartalen."

Bouchier avslutade: "Vårt fokus på genomförande och kostnadshantering ligger till grund för våra bredare tillväxtmål. Vi har åtagit oss att maximera aktieägarvärdet genom noggrann kapitalfördelning, operativ stringens och förbättring av vår tillgångsbas för att leverera hållbara, långsiktiga avkastningar för våra intressenter."

Finanssammanfattning för det tredje kvartalet 2024

Följande tabell sammanfattar företagets konsoliderade finansiella resultat för de tre månaderna och nio månaderna som avslutades 30 september 2024 och 2023:

(USD i tusentals, utom där annat anges) Tre månader avslutade Nio månader avslutade 30 september 30 september

2024 2023 2024 2023 Intäkter 55 289 40 907 173 854 122 756 Försäljningskostnader 25 911 24 245 78 104 80 087 Justerad EBITDA (1) 27 243 15 422 89 840 37 257 Justerade nettointäkter (1) 10 557 3 654 39 511 943 Konsoliderade nettointäkter 5 352 4 068 27 097 5 146 Kapitalutgifter 9 004 10 018 30 940 32 889 Totala tillgångar 323 728 273 548 323 728 273 548 Totala skulder 96 242 91 669 96 242 91 669 Justerade nettointäkter (förluster) per aktie (1) 0,11 0,04 0,42 0,01 Konsoliderade nettointäkter per aktie 0,06 0,04 0,29 0,06

1. Justerad EBITDA, justerade nettointäkter och justerade nettointäkter per aktie är icke-GAAP-prestandamått som inte har någon standarddefinition enligt IFRS. Se "Icke-GAAP-prestandamått" i slutet av detta pressmeddelande för ytterligare information.

Under det tredje kvartalet 2024 genererade Mandalay konsoliderade intäkter på 55,3 miljoner USD, vilket är 35 % högre än 40,9 miljoner USD intjänade under det tredje kvartalet 2023. Detta berodde främst på högre genomsnittliga realiserade metallpriser: 2 557 USD per uns för guld och 25 821 USD per ton för antimon under det tredje kvartalet 2024 jämfört med 1 993 USD per uns och 12 069 USD per ton under det tredje kvartalet 2023.

Mandalay genererade en justerad EBITDA på 27,2 miljoner USD under det tredje kvartalet 2024, jämfört med 15,4 miljoner USD under det tredje kvartalet 2023. Ökningen av justerad EBITDA berodde främst på högre intäkter under innevarande kvartal. De justerade nettointäkterna var 10,6 miljoner USD under det tredje kvartalet 2024, vilket exkluderar en förlust på finansiella instrument på 5,2 miljoner USD, jämfört med justerade nettointäkter på 3,7 miljoner USD under det tredje kvartalet 2023.

De konsoliderade nettointäkterna var 5,4 miljoner USD under det tredje kvartalet 2024, jämfört med 4,1 miljoner USD under det tredje kvartalet 2023. Mandalay avslutade det tredje kvartalet 2024 med 54,7 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Sammanfattning av verksamheten under tredje kvartalet

Tabellen nedan sammanfattar företagets verksamhet, investeringar och operativa enhetskostnader för de tre månaderna och nio månaderna som slutade 30 september 2024 och 2023:



Tre månader avslutade Nio månader avslutade 30 september 30 september

2024 2023 2024 2023 Costerfield-gruvan







Producerat guld (uns) 8 218 8 377 31 221 23 041 Producerat antimon (t) 252 395 1 015 1 456 Producerade guldekvivalenter (uns) 10 697 10 808 39 036 32 278 Kontanta driftkostnader (1) per producerat uns guldekvivalenter (USD) 1 174 975 911 942 Totala underhållskostnader (1) per producerat uns guldekvivalenter (USD) 1 424 1 265 1 168 1 215 Kapitalutveckling (tusental USD) 582 943 2 459 2 791 Inköp av fastigheter, anläggningar och utrustning (tusental USD) 690 1 030 2 834 2 627 Kapitaliserad prospektering (tusental USD) 2 433 1 962 6 662 6 081 Björkdalsgruvan







Producerat guld (uns) 9 626 11 224 32 595 30 590 Kontanta driftkostnader (1) per producerat uns guld (USD) 1 487 1 189 1 356 1 375 Totala underhållskostnader (1) per producerat uns guld (USD) 1 967 1 474 1 776 1 781 Kapitalutveckling (tusental USD) 1 941 1 959 6 732 6 529 Inköp av fastigheter, anläggningar och utrustning (tusental USD) 1 903 3 195 4 607 11 522 Kapitaliserad prospektering (tusental USD) 1 455 929 3 066 3 273 Konsoliderat







Producerade guldekvivalenter (uns) 20 323 22 032 71 631 62 868 Kontanta driftkostnader (1) per producerat uns guldekvivalenter (USD) 1 322 1 084 1 113 1 153 Totala underhållskostnader (1) per producerat uns guldekvivalenter (USD) 1 790 1 436 1 530 1 583 Kapitalutveckling (tusental USD) 2 523 2 902 9 191 9 320 Inköp av fastigheter, anläggningar och utrustning (tusental USD) (2) 2 593 4 225 11 965 14 149 Kapitaliserad prospektering (tusental USD) 3 888 2 891 9 784 9 420

1. Kontanta driftkostnader och totala underhållskostnader är icke-GAAP-prestandamått som inte har någon standarddefinition enligt IFRS. Se "Icke-GAAP-prestandamått" i slutet av detta pressmeddelande för ytterligare information. 2. omfattar utrustning som köpts för återvinningsaktiviteter på en icke-verksam anläggning.

Den konsoliderade kontanta driftkostnaden per uns producerade guldekvivalenter ökade med 22 % till 1 322 USD per uns under det tredje kvartalet 2024 jämfört med 1 084 USD per uns under det tredje kvartalet 2023 på grund av en minskning på 8 % av produktionen av guldekvivalenter under det tredje kvartalet 2024 med 20 323 producerade uns jämfört med 22 032 uns under det tredje kvartalet 2023, i kombination med en ökning på 13 % av kontantkostnaderna främst på grund av ökade kostnader för avfalls- och vattenhantering vid Costerfield-gruvan och ökad genomströmning (tonnage) i processanläggningen vid Björkdalsgruvan.

De totala underhållskostnaderna ökade med 25 % till 1 790 USD per uns producerade guldekvivalenter under det tredje kvartalet 2024, jämfört med 1 436 USD under det tredje kvartalet 2023, främst på grund av en ökning på 22 % av kontanta driftkostnader per uns av producerade guldekvivalenter. De konsoliderade allmänna och administrativa kostnaderna var 0,9 miljoner USD högre jämfört med det tredje kvartalet 2023, främst på grund av högre kostnader för affärsutveckling.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Under det tredje kvartalet 2024 producerade Costerfield 8 218 uns guld jämfört med 8 377 uns under det tredje kvartalet 2023, en ökning med 2 % eller 159 uns. Minskningen i producerade uns var ett resultat av en minskning av den genomsnittliga kvaliteten av utvunnet guld från 9,56 g/t under det tredje kvartalet 2023 till 8,09 g/t under det tredje kvartalet 2024. Produktionen under det tredje kvartalet 2024 påverkades av några oplanerade överbrott i Shepherd-brytningar. Antimonproduktionen under det tredje kvartalet 2024 uppgick till 252 ton, en minskning med 36 % jämfört med de 395 ton som producerades under det tredje kvartalet 2023. Detta berodde huvudsakligen på en minskning av det genomsnittliga malda antimonvärdet från 2,18 % under det tredje kvartalet 2023 till 1,33 % under det tredje kvartalet 2024 på grund av ökad malmutvinning från Shepherd-ådran som bär mindre antimon än malm från Youle-malmkroppen.

Driftkostnaden per uns producerade guldekvivalenter ökade med 20 % till 1 174 USD per uns under det tredje kvartalet 2024 jämfört med 975 USD per uns under det tredje kvartalet 2023, och den totala underhållskostnaden per uns producerade guldekvivalenter ökade med 13 % till 1 424 USD per uns under det tredje kvartalet 2024, jämfört med 1 265 USD per uns under det tredje kvartalet 2023, båda främst som en följd av en ökning på 19 % av kontanta driftkostnader jämfört med det tredje kvartalet 2023, främst på grund av ökade bearbetningskostnader på grund av högre kostnader för avfalls- och vattenhantering och ökade gruvkostnader på grund av högre underhållskostnader, inklusive oplanerat korrigerande underhåll av maskiner och ökade kostnader för delar. Costerfield-gruvan genererade 27,3 miljoner USD i intäkter och 17,5 miljoner USD i justerad EBITDA, vilket resulterade i nettointäkter på 8,5 miljoner USD.

Björkdals guldgruva, Skellefteå, Sverige

Under det tredje kvartalet 2024 producerade Costerfield 9 626 uns guld jämfört med 11 224 uns under det tredje kvartalet 2023, en minskning med 14 % eller 1 598 uns. Minskningen i Björkdalsgruvan berodde främst på lägre utvunna ton på grund av dåligt väder som orsakade översvämningar i huvudzonen (östra) och därmed tillfälligt begränsade tillgången till detta område. Följaktligen var anläggningen tvungen att vända sig till och förlita sig på gruvområden med lägre kvalitet. Med minskad gruvflexibilitet som påverkar utvunna ton var det även en ökning av lågkvalitativa ytlagerutvinningar för att maximera anläggningsutvinningar vilket ledde till lägre produktionsuns. Huvudkvaliteten för det utvunna guldet förväntas återgå till nivåerna den hade under det första halvåret 2024, eftersom tillgången återgår till den huvudsakliga (östliga) förlängningen och mer material utvinns från det mer konsekventa och tillförlitliga underjordiska området.

Driftkostnaden per producerat uns för det tredje kvartalet 2024 ökade med 25 % till 1 487 USD per uns jämfört med 1 189 USD per uns under det tredje kvartalet 2023 och den totala underhållskostnaden per producerat uns av guldekvivalenter ökade med 33 % till 1 967 USD per uns under det tredje kvartalet 2024 jämfört med 1 474 USD per uns under det tredje kvartalet 2023, båda främst som ett resultat av den minskade guldproduktionen med 14 %, kombinerat med en ökning på 7 % av de kontanta driftkostnaderna, främst på grund av högre genomströmning efter driftsättningen av kapitalinvesteringsprojektet under det första kvartalet 2024 för anläggningskonverteringen, vilket resulterade i en ökad förbrukning av slipmedel och annat förbrukningsmaterial. Björkdal-verksamheten medförde även ökade konsultkostnader på grund av anlitandet av en gruvoptimeringsgrupp med fokus på att förbättra utnyttjandet av befintlig teknik och system vid gruvan fram till 2025 och därefter. Den externa gruppen av ämnesexperter rådgav verksamheten om undvikande av flaskhalser i gruvdriften, kostnadsoptimering och produktivitetsförbättringar. Björkdalsgruvan genererade 28,0 miljoner USD i intäkter och 11,8 miljoner USD i justerad EBITDA, vilket resulterade i nettointäkter på 4,7 miljoner USD.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett naturresursföretag baserat i Kanada med produktionstillgångar i Australien (Costerfield-gruvan) och Sverige (Björkdalsgruvan). Företaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland dess anställda.

Mandalays mål är att skapa värde för sina aktieägare genom lönsam drift och regionala prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är företagets huvudmål att fortsätta bryta de högkvalitativa Youle- och Shepherd-ådrorna i Costerfield och att utöka mineralreserverna. I Björkdalsgruvan kommer företaget att sträva efter att öka produktionen från det östra utbyggnadsområdet och andra högkvalitativa områden under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna från gruvan.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om företagets förväntade resultat under 2024. Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingar kan skilja sig väsentligt från de som avses i dessa uttalanden, bland annat beroende på förändringar i råvarupriserna och allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och utveckling skiljer sig från de som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär från den 31 mars 2024, varvid en kopia därav finns tillgängligt under Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom finns det ingen garanti för att eventuella resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt kartlägga viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntade, uppskattade eller avsedda. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på framåtblickande uttalanden för mycket.

Icke-GAAP-prestandamått

Detta pressmeddelande kan innehålla referenser till justerad EBITDA, justerade nettointäkter, fritt kassaflöde, kontanta driftkostnader per producerade uns av guldekvivalenter och totala underhållskostnader som alla är icke-GAAP-prestandamått och därför inte har standardiserade betydelser enligt IFRS. Därför kan dessa mått möjligen inte vara jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder justerad EBITDA och fritt kassaflöde som mått på operativa resultat för att underlätta bedömning av företagets förmåga att generera likviditet genom operativt kassaflöde, för att finansiera framtida behov av rörelsekapital och för att finansiera framtida kapitalutgifter, samt för att underlätta jämförelser av finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder justerade nettointäkter för att underlätta förståelsen av företagets finansiella resultat före påverkan av engångsposter eller särskilda poster. Företaget anser att dessa mått är användbara för, och kan användas av, investerare och andra användare av företagets finansiella rapporter för att utvärdera företagets operativa och kontanta resultat eftersom de möjliggör analys av dess finansiella resultat utan att ta hänsyn till särskilda, icke-kontanta och andra icke-kärnposter, vilka kan variera kraftigt från företag till företag och mellan period till period.

Företaget definierar justerad EBITDA som intäkter från gruvdrift, nettointäkter efter administrationskostnader och före räntor, skatter, icke-kontanta omkostnader/(intäkter), koncerninterna avgifter och finansieringskostnader. Företaget definierar justerade nettointäkter som nettointäkter före särskilda poster. Särskilda poster är intäkts- och kostnadsposter som presenteras separat på grund av sin karaktär och i vissa fall på grund av de förväntat sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerade nettointäkter, å ena sidan, och de konsoliderade nettointäkterna, å andra sidan, ingår i MD&A.

Företaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på företagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) och genom att sedan subtrahera investeringar och leasingbetalningar. Se avsnittet "Icke-GAAP-prestandamått" i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från driftsaktiviteter.

För Costerfield-gruvan beräknas producerade uns guldekvivalenter genom att addera producerade uns guld och producerade ton antimon gånger det genomsnittliga antimonpriset under perioden dividerat med det genomsnittliga guldpriset under perioden. Den totala kontanta driftkostnaden förknippad med produktionen av dessa producerade ekvivalenta uns under perioden divideras sedan med producerade uns guldekvivalenter för att ge driftkostnaden per producerat uns ekvivalenter. De kontanta driftkostnaderna exkluderar royaltykostnader. De totala underhållskostnaderna för anläggningen inkluderar totala kontanta driftkostnader, underhållskapital för gruvdrift, royaltykostnader, ackumulering av återvinningsförsörjning och amortering av anrikningsdammar. Underhållskapital återspeglar kapitalet som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande nivå av verksamhet. Anläggningens totala underhållskostnad per uns guldekvivalenter under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerat med producerade uns guldekvivalenter under perioden.

För Björkdalsgruvan divideras sedan den totala kontanta driftkostnaden för produktionen av gulduns under perioden med producerade gulduns för att ge driftkostnaden per producerat gulduns. De kontanta driftkostnaderna exkluderar royaltykostnader. De totala underhållskostnaderna för anläggningen inkluderar totala kontanta driftkostnader, underhållskapital för gruvdrift, royaltykostnader, ackumulering av återvinningsförsörjning och amortering av anrikningsdammar. Underhållskapital återspeglar kapitalet som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande nivå av verksamhet. Anläggningens totala underhållskostnad per uns guldekvivalenter under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerat med producerade uns guldekvivalenter under perioden.

För företaget som helhet beräknas de kontanta driftkostnaderna per uns guldekvivalenter genom att summera producerade uns guldekvivalenter av varje anläggning och sedan dividera summan med summan av kontanta driftkostnader på anläggningarna. De konsoliderade kontanta driftkostnaderna exkluderar royaltykostnader och allmänna och administrativa kostnader på företagsnivå. Denna definition uppdaterades under det tredje kvartalet 2020 för att utesluta allmänna och administrativa företagskostnader för att bättre anpassa sig till industristandarden. Den totala underhållskostnaden per uns guldekvivalenter under perioden är lika med summan av de kontanta driftkostnaderna i samband med produktionen av uns guldekvivalenter vid alla anläggningar under perioden plus företagets allmänna omkostnader under perioden plus underhållskapital för gruvdrift, royaltykostnader, ackumulering av återvinningsförsörjning och amortering av anrikningsdammar, dividerat med det totala antalet producerade uns guldekvivalenter under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontanta driftkostnader, och även driftkostnader och totala underhållskostnader, ingår i MD&A.

