MANDALAY RESOURCES TILLKÄNNAGER ETT EMITTENT MED NORMAL KURS

TORONTO, 16 januari, 2023 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "bolaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) meddelade idag att Toronto Stock Exchange ("TSX") har godkänt dess meddelande om avsikt att lägga ett emittentbud med normal kurs ("NCIB") på en del av bolagets stamaktier ("Stamaktier r"). NCIB kommer att göras i enlighet med TSX:s krav. Mandalay kan börja köpa stamaktier den eller omkring den 18 januari 2023.

Mandalay Logo

Den 13 januari 2023 hade Mandalay 92 456 701 Stamaktier utgivna och utestående. Enligt NCIB får Mandalay förvärva upp till 4 622 835 stamaktier under en 12-månadersperiod som börjar den 18 januari 2023 och slutar den 17 januari 2024, vilket motsvarar 5 % av de emitterade och utestående stamaktierna den 13 januari 2023. Köp enligt NCIB kommer att göras av Mandalay genom TSX:s och alternativa kanadensiska handelssystem. Det pris som Mandalay kommer att betala för alla stamaktier kommer att vara marknadspriset för dessa stamaktier vid tidpunkten för förvärvet. Enligt TSX:s regler är det maximala antalet stamaktier som kan köpas under samma handelsdag 6 723 stamaktier, med förbehåll för Mandalays möjlighet att göra ett köp i ett block av stamaktier per kalendervecka som överskrider denna gräns.

Mandalay har ingått ett uppdragsavtal och en plan för automatiska värdepappersköp med BMO Nesbitt Burns Inc. för att genomföra och underlätta köp av stamaktier enligt NCIB på ett systematiskt sätt baserat på förutbestämda kriterier på automatisk basis, oavsett om bolaget, efter att ha antagit NCIB, kan komma att inneha väsentlig icke-offentlig information. Alla stamaktier som köps inom ramen för NCIB kommer att annulleras när de köps av Mandalay. Bolaget kommer att finansiera köp av stamaktier genom överskottslikviditet från sin verksamhet.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt baserat naturresursföretag med producerande tillgångar i Australien (Costerfield guld-anmongruva) och Sverige (Björkdal-guldgruva). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av samhällsengagemang och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa aktieägarvärde genom lönsam drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram, både vid gruvorna i Costerfield och Björkdal. För närvarande är bolagets huvudmål att fortsätta bryta den högkvalitativa Youle-ådran i Costerfield, att få igång de djupare Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, och att utöka Youle-mineralreserverna. I Björkdal kommer bolaget att sträva efter att öka produktionen från Aurora-zonen och andra områden med högre halter under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna från gruvan.

Framåtblickande utlåtande:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om det föreslagna normala emittentbudet. Det finns ingen garanti för att det föreslagna normala emittenterbjudandet kommer att genomföras på de villkor som anges i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från dem som avses i dessa uttalanden, beroende på bland annat förändringar i råvarupriserna och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig från dem som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär daterat den 31 mars 2022, som finns tillgängligt under Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det inte garanteras att eventuella nedlagda resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det kan inte garanteras att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Läsarna bör därför inte förlita sig på framåtblickande uttalanden i onödan.

För ytterligare information eller för att få en kopia av det meddelande som lämnats in till TSX i samband med anbudet, vänligen kontakta: Dominic Duffy, VD och koncernchef; Edison Nguyen, direktör, Business Valuations and Investor Relations; Kontakt: 647.260.1566 ext. 1