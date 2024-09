Mandalay Resources rapporterar högkvalitativa antimon- och guldfynd, tar resursexpansionen i Costerfield framåt Sverige - Svenska USA - English Sverige - English Mandalay Resources Corporation 13 sep, 2024, 20:14 GMT Dela den här artikeln Dela den här artikeln TORONTO, 13 september, 2024 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Företaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) är glada över att kunna ge en uppdatering om borrningen vid sin Costerfield-verksamhet i Victoria, Australien. Höjdpunkter för nya borrningar: Continue Reading

Figure 1. Perspective representation looking west of the Costerfield mine workings and major veining. Veining unchanged during 2024 in red and discovered or updated veining in varied colours to link with below long sections. Figure 2. Cross section, looking north, of the Kendal, Youle and Shepherd system illustrating their relative locations and orientations and well as new drilling. The section is schematic and created to best illustrate the relationships of the targets across different northings (Kendall at approx. 7125N. and Shepherd at 6600N). Results of grade above 7.5 g/t AuEq when diluted to 1.8 m are also annotated with estimated true width and grade. Figure 3. Longitudinal section of the Shepherd 630 Vein system with new results labelled with hole ID. Results of grade above 7.5 g/t AuEq when diluted to 1.8 m are also annotated with estimated true width and grade. Figure 4: Core photograph of the Kendall 580 Vein in BC399, grading 33.4 g/t gold and 31.4% antimony over 1.00m (ETW 0.67 m) and displaying gold-antimony vein textures commonly observed at Costerfield. Figure 5. Longitudinal section of the Kendal drilling, with new results labelled with hole ID. Results of grade above 7.5 g/t AuEq when diluted to 1.8m are also annotated with estimated true width and grade. Figure 6. Cross section, looking north, of the Cuffley and Augusta veining, local geology and new drilling. Results of grade above 7.5 g/t AuEq when diluted to 1.8 m are also annotated with estimated true width and grade. Figure 7. Longitudinal section of the Cuffley Deeps south veining, with new results labelled with hole ID. Results of grade above 7.5 g/t AuEq when diluted to 1.8 m are also annotated with estimated true width and grade. Figure 8. AD203 intercept of Cuffley Deeps South grading 58.4 g/t gold and 17.6% antimony over 0.77 m (ETW 0.55m)

Figure 9. Discovery intersection of the Cuffley Deeps South Eastern Vein in drillhole AD213. Abundant visible gold (inset) and textures similar to that seen in the Shepherd veins

Figure 10. Longitudinal section of the Cuffley Main lode showing the locations and grade of drillholes TP021 and CB001 relative to the existing Cuffley resource envelope, and the position of the structurally disruptive Rattler Fault.

Mandalay Resources Corporation logo

Förlängnings- och fyllningsborrning på Shepherd- och Kendall-ådrorna ger förtroende för förlängning med avskärmningar, inklusive: 751,7 g/t guld och 1,8 % antimon över 0,22 m (ETW på 0,21 m ) i PD142 291,3 g/t guld över 1,26 m (ETW 0,53 m ) i PD175; 547,3 g/t guld över 0,86 m (ETW 0,75 m ) i KD907; 107,0 g/t guld över 0,55 m (ETW 0,40 m ) i PD114 och 33,4 g/t guld och 31,4 % antimon över 1,00 m (ETW på 0,67 m ) i BC399.

Borrning under Cuffley söder om Costerfield indikerar ett spännande framväxande område: 550,0 g/t guld över 0,15 m (ETW 0,12 m ) i AD213 och 58,4 g/t guld och 17,6 % antimon över 0,77 m (ETW 0,55 m ) i AD203

Borrning norr om Cuffley upptäckte även höggradig mineralisering och en möjlig förlängning av Cuffley-systemet: 17,1 g/t guld och 0,3 % antimon över 1,20 m (ETW 1,12 m ) i CB001 och 4,0 g/t guld och 20,2 % antimon över 0,45 m (ETW 0,34 m ) i TP021.



Observera: Ytterligare information om fynd, inklusive betydande fynd inom sammansatta intervall, finns i bilagan till detta pressmeddelande.

Chris Davis, vice VD för prospektering och operativ geologi, kommenterade:

Under de senaste 15 åren har Mandalay framgångsrikt producerat guld och antimon från sin Costerfield-gruva, med enastående perioder av exceptionell produktion, särskilt under de senaste fem åren från Youle och Shepherd. Genom innovativa metoder har Mandalay visat potentialen för fortsatt pågående ersättning av reserver. År 2024 har företagets främsta fokus varit på fortsatt utveckling av mål nära gruvan för att förlänga gruvans liv och utnyttja befintlig infrastruktur.

"Borrningsaktiviteter nära Youle och Shepherd har ökat vårt förtroende för omedelbart omgivande områden som innehåller fack av högkvalitativ mineralisering och förväntas läggas till i produktionsschemat.

"Dessutom har ådror som ligger under den mycket lönsamma Cuffley-depån, som tidigare var underutvecklade på grund av framgångarna vid Youle, visat högkvalitativ potential. År 2024 är målet att definiera tillräckligt med mineralresurser för att motivera en förlängning av gruvan på djupet.

"Cuffley Deeps-borrningen har också varit framgångsrik, med ytterligare utforskning vid Cuffley North som skurit genom en högkvalitativ ådra längs Cuffley horisontellt, vilket indikerar den potentiella närvaron av ytterligare gruvområden. Denna upptäckt tyder även på möjligheten att ytterligare utöka de norra områdena av Augusta- och Brunswick-fynden."

2024 Fokus nära Costerfield-gruvan

Under 2024 har prospektering nära gruvan fokuserat på att bygga mineralresurser och reserver runt de omedelbara gruvfronterna i Youle och Shepherd, samtidigt som man testar den betydande potentialen under och runt Augusta- och Cuffley-systemet i söder.

I norr har fyllnings- och förlängningsborrning av Shepherd gett ytterligare säkerhet i systemet samtidigt som potentialen hos de västra ådrorna har utökats. Ovanför Youle har Kendall-systemet historiskt blivit utvunnet, men den senaste borrningen tyder på att det fortfarande finns betydande mineralisering som lämnats ostört mellan de bägge gruvområdena.

I slutet av 2023 flyttades fokus på testning av resursförlängning från Brunswick Deeps till Cuffley eftersom systemets djuppotential blev uppenbar genom framgångarna för två initiala testhål söder om Cuffley Deeps-panelen. Mandalay insåg potentialen för djupförlängning och upprepning av malmskott och omdirigerade därför sina prospekteringsinsatser. Följaktligen har betydande fynd påträffats i djupen inom Cuffley Deeps South-området, Cuffley North-området och Cuffley West (figur 1).

Shepherd- och Kendall-förlängningarna

Sedan den senaste utforskningsuppdateringen (november 2023) har 133 diamantborrhål på totalt 13 040 m borrats i Shepherd- och Kendall-områdena.

Inom Shepherd har borrningen och den efterföljande geologiska omtolkningen gett viktig insikt, inklusive betydelsen av grundstensparallella laminerade kvartsfynd som kvalitetskontrollfunktioner. Denna dynamik har även visats under gruvdrift och integrerats i den geologiska ådermodellen, vilket gör det möjligt för Mandalay att rikta in sig på ytterligare områden med potentiella uppgraderingar nära dessa interaktioner.

Mycket av förlängningsarbetet vid Shepherd har koncentrerats på att avgränsa den västligaste ådran (630) bland dem. Detta har även resulterat i identifieringen av parallella ådror i öster och väster (figur 2) inklusive några exceptionella antimonskärningar.

Höjdpunkter från denna borrning, förutom de hål som nämns ovan, inkluderar:

7,4 g/t guld och 49,1 % antimon över 0,44 m (ETW 0,22 m ) i PD147;

(ETW ) i PD147; 18,3 g/t guld och 26,2 % antimon över 2,02 m (ETW 1,15 m ) i PD190;

(ETW ) i PD190; 15,1 g/t guld och 22,2 % antimon över 1,26 m (ETW 0,53 m ) i PD211;

(ETW ) i PD211; 26,7 g/t guld och 22,1 % antimon över 0,31 m (ETW 0,19 m ) i SQ040B1 inom 611;

(ETW ) i SQ040B1 inom 611; 108,0 g/t guld och 29,1 % antimon över 0,58 m (ETW 0,30 m ) i PD151;

(ETW ) i PD151; 26,4 g/t guld och 36,7 % antimon över 0,21 m (ETW 0,18 m ) i PD210 och

(ETW ) i PD210 och 19,9 g/t guld och 14,1 % antimon över 1,69 m (ETW 0,94 m ) i PD172 inom 632.

Det är värt att notera de högkvalitativa antimonvärdena som finns i fyndigheterna. Denna borrning har bekräftat att 630-ådran i detta södra område är konsekvent rik på antimon utöver guld, vilket var slutsatsen från de resultat som presenterades i Mandalays utforskningsuppdatering 2023 (se 7 november 2023).

Målriktad borrning har konsoliderat idén att Deimos-förkastningen fungerar som en viktig nivågräns för Shepherd-systemet, även om lovande mineraliserade strukturer har genomskurits under förkastningen. Det finns tecken på att det finns ytterligare sydvästra utstick inom systemet bortom 630-ådran och att de kan testas från ytan.

Längre norrut har omfattande borrning för gruvoptimering ägt rum med särskild inriktning på att identifiera och avgränsa höghaltiga sedimentzoner. Dessa interaktionszoner och kopplingsstrukturer ger en viktig potential på grund av möjligheten för höghaltiga fynd. Följande fyndigheter påvisar de höga halter som har identifierats i dessa interaktionszoner:

107,0 g/t guld och 0,1 % antimon över 0,55 m (ETW 0,40 m ) i PD114;

(ETW ) i PD114; 48,2 g/t guld och 1,8 % antimon över 2,87 m (ETW 2,47 m ) i PD132 inom 600;

(ETW ) i PD132 inom 600; 547,3 g/t guld och 0,1 % antimon över 0,86 m (ETW 0,75 m ) i KD907 inom 605;

(ETW ) i KD907 inom 605; 73,5 g/t guld och 11,2 % antimon över 0,29 m (ETW 0,27 m ) i PD140 och

(ETW ) i PD140 och 751,7 g/t guld och 1,8 % antimon över 0,22 m (ETW 0,21 m ) i PD142 inom 610.

I Kendall-zonen syftade borrningen till att avgränsa de norra och uppåtgående fortsättningarna av ådrorna som ursprungligen utvecklades 2018 när Youle-området först nåddes av Mandalay Resources. Vid den tiden var åderkontinuiteten i detta område inte väl definierad på grund av den uppdelade geologin som därefter har lösts genom underjordisk borrning. Vid gruvdrift fanns endast ytborrningsdata med låga borrningsvinklar till ådrorna tillgänglig, vilket resulterade i en otillräcklig förståelse av Kendall-ådrorna. Medan potentialen i denna zon var erkänd under denna tid fokuserade gruvdriften på den mer konsekventa och förstådda Youle-ådern som Kendall-systemet sammanfaller med på djupet.

Kendall-området innehåller många subparallella, vertikala ådror som upptar en ungefär 80 m bred klyvningsutveckling inom den breda åsen i den huvudsakliga Costerfield antiklinalen. Individuella ådror påverkas av grundstensparallella laminerade kvartsfynd, där de ofta ses gå västerut längs förkastningen i flera meter. Dessutom tenderar ett nordvästtrenderande veckgeometri att kontrollera högkvalitativa skott inom enskilda ådror, vilket kräver borrning för att fullt ut förstå systemet.

Arbetare i den historiska Costerfield-gruvan under mitten av 1930-talet gruvade Kendall-ådrorna ner till 8:e nivå (cirka 930RL). De försökte hitta nya malmpaneler norr och väster om gruvan med en kort diamantborrningskampanj, men hade begränsad framgång. Företaget var för tillfället främst intresserat av att hitta malm på den nuvarande gruvnivån och hade föga intresse för att fortsätta den vertikala utvecklingen eller slutföra 9:e nivåns tvärskärning. Som visas i figur 5 sjönk Kendall-systemet under området som var av intresse (både västerut och norrut) och förblev oprovat.

Den borrning som behandlas i detta pressmeddelande har avsevärt uppgraderat "580"-ådran i Kendall-området upp till den historiska 8:e nivån och har utökat 580-ådrans värde med följande högkvalitativa fynd:

82,6 g/t guld och 45,0 % antimon över 0,20 m (ETW 0,08 m ) i BC394;

(ETW ) i BC394; 54,7 g/t guld och 63,5 % antimon över 0,60 m (ETW 0,25 m ) i BC395 och

(ETW ) i BC395 och 38,0 g/t guld och 35,7 % antimon över 1,00 m (ETW 0,54 m ) i BC399.

Detta område är lättillgängligt för gruvdrift med minimal kapitalutveckling och har betydande utrymme för ytterligare tillägg. Kommande borrningar kommer att undersöka Kendall-ådran som upprättats till gränsen för Whitelaw-förkastningens fot och även tillhandahålla information om områden norr om den nuvarande resursgränsen.

Cuffley-förlängningstestning

I slutet av 2023 korsade borrhålet AD200 högkvalitativ mineralisering i ett tidigare otestat område nedanför och söder om den tidigare utvunna Cuffley-depån, cirka 150 m från den befintliga Cuffley-resursens södra gräns. Uppföljningsborrningar har hittills korsat den mineraliserade strukturen i alla riktningar runt AD200, totalt 7 006 m (14 hål). Fortsatt borrning äger rum för att identifiera högkvalitativa skott inom det mineraliserade planet som verkar vara fortsättningen av en nordöstlig vertikal förkastning som genomskär och förskjuter den utgrävda Cuffley-loden i en låg vinkel. Minst två ytterligare parallella förkastningsstrukturer har avgränsat sig i Cuffley Deeps South-målområdet som är mineraliserade och som i AD203 innehåller höggradig mineralisering (58,4 g/t guld och 17,6 % antimon över 0,77 m (ETW 0,55 m)).

AD213 korsade en guldrik kvartsådra cirka 20 m öster om den huvudsakliga Cuffley Deeps-panelen (550,0 g/t guld över 0,15 m (ETW 0,12 m)). Uppföljningsborrningar pågår för att fastställa kontinuiteten och omfattningen av denna tidigare okända mineralisering.

Förståelsen av prospektivitet i den norra änden av Cuffley-depån har ökat under de senaste månaderna. Tidigare gruvdrift i Cuffley stoppades norrut när fynden minskade. Nedgången i halter tros vara relaterad till en tvärgående nordvästlig veckstruktur med en förkastningsås. Historiska borrningar för resursdefinition identifierade inte ekonomiska utbyggnader på förkastningens norra sida.

Borrhålet TP021 påträffade 4,0 g/t guld och 20,2 % antimon över 0,45 m (ETW 0,34 m). Samtidigt inleddes Cuffley-Brunswick Gap-programmet, vilket innebar borrning över Costerfield-korridoren från öster för att testa ett sparsamt borrat område norr om Cuffley-depån. Det initiala borrhålet CB001 korsade högkvalitativ mineralisering (17,1 g/t guld och 0,3 % antimon över 1,20 m (ETW 1,12 m)) 80 m norr om Cuffley-resursgränsen, 190 m norr om de närmaste drivningarna på Cuffley-loden.

Dessa två fynd är direkt längs Cuffley-loden och kan indikera att Cuffley-mineraliseringen stärks norrut efter Rattler-förkastningens avbrott. Tillgång till detta område underlättas av det angränsande Brunswick-gruvområdet och kommer att vara ett prioriterat område som ska utvidgas under resten av 2024.

Framåtfokus för prospektering nära gruvan

Med tanke på de senaste spännande resultaten som beskrivs ovan kommer Cuffley Deeps att förbli det primära fokuset för utforskning nära gruvan. Borrningen kommer även att fortsätta på den lovande norra fortsättningen av Cuffley-systemet samt andra pågående målsättningar i Brunswick norra förlängningsområde med en potentiell ytterligare åder cirka 300 m öster om den centrala korridoren.

Regional borrning fortsätter även med djupprovning av Robinsons och True Blue satellitfyndigheterna samt den norra potentialen i fältet.

Borrning och analys

Alla diamantborrkärnor loggades och provtogs av Costerfield-geologer eller kontrakterade geologer med betydande branscherfarenhet som arbetade under Costerfield-geologens tillsyn. Alla prover skickades till On Site Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. filtrerad eldprovsanalys. Denna metod används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten i fördelningen av borrprover med grovkornigt guld. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med filtrering på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar den återstående massan. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner vid +75 µm och -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium som specialiserar sig på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från den 28 mars 2024 med titeln "Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report". Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurerna för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, vice vd för operativ geologi och prospektering på Mandalay Resources, är Chartered Professional of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen i detta pressmeddelande.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt baserat resursföretag med produktionstillgångar i Australien (Costerfield-gruvan med guld och antimon) och Sverige (Björkdalsguldgruvan). Företaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet och samtidigt utveckla en hög nivå av engagemang i samhället och bland dess anställda.

Mandalays mål är att skapa värde för sina aktieägare genom lönsam drift och fortsatta regionala prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvorna. För närvarande är företagets huvudmål att fortsätta bryta den högkvalitativa Youle-ådran i Costerfield, att öka produktionen i de djupare Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, och att utöka mineralreserverna. I Björkdalsgruvan kommer företaget att sträva efter att under kommande år producera i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera vinstmarginalerna från gruvan.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotentialen av Youle-, Shepherd-, Cuffley- och Kendall-fyndigheterna (Costerfield). Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingar kan skilja sig väsentligt från de som avses i dessa uttalanden, bland annat beroende på förändringar i råvarupriserna och allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan resultera i faktiska resultat och utvecklingar som skiljer sig från dem som omnämns i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär daterat den 28 mars 2024, varav en kopia av detta formulär finns tillgänglig under Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom finns det ingen garanti för att eventuella resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt kartlägga viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntade, uppskattade eller avsedda. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på framåtblickande uttalanden i onödan.

Bilaga

Tabell 1. Borrningssammansättningar

BORR HÅL-ID FRÅN (M) TILL (M) BORR BREDD (M) VERKLIG BREDD (M) AU HALT (G/T) SB HALT (%) AU (G/T) ÖVER MIN. 1,8M BRYTNING BREDD ÅDERNAMN AD203 404,05 404,57 0,52 0,43 9,9 4,9 4,07 Cuffley Deeps Adj. AD206 373,89 374,27 0,99 0,81 2,88 0,16 1,4 Cuffley Deeps Adj. AD211 514,77 514,88 0,11 0,08 8,76 2,62 0,54 Cuffley Deeps Adj. AD211 578,32 579,44 1,12 1,05 3,09 LLD 1,79 Cuffley Deeps Adj. CW002 233,24 234,8 1,56 1 1,35 2,75 3,03 Cuffley Deeps Adj. AD200 489,7 492,79 2,98 1,44 3,69 LLD 2,96 Cuffley Deeps South AD200W1 486,31 489,64 3,03 2,42 7,55 LLD 10,15 Cuffley Deeps South AD202 543,3 543,35 0,05 0,04 14,7 0,4 0,3 Cuffley Deeps South AD203 431,52 432,29 0,77 0,55 58,44 17,59 26,05 Cuffley Deeps South AD204 528,86 529,32 0,46 0,42 0,57 LLD 0,13 Cuffley Deeps South AD205 524,88 525,12 0,49 0,31 1,82 LLD 0,32 Cuffley Deeps South AD206 400,49 401,79 1,3 1,05 0,44 LLD 0,25 Cuffley Deeps South AD207 354 354,4 0,29 0,23 0,42 0,01 0,06 Cuffley Deeps South AD208 516,82 517,01 0,19 0,16 0,68 LLD 0,06 Cuffley Deeps South AD209A 611,6 611,96 0,36 0,29 0,29 0,01 0,05 Cuffley Deeps South AD210 466,37 466,8 0,43 0,2 0,44 LLD 0,05 Cuffley Deeps South AD211 531,2 534,12 2,92 2,39 1,07 0,06 1,16 Cuffley Deeps South AD212 466,37 467,31 0,94 0,72 LLD LLD LLD Cuffley Deeps South AD213 325,09 325,24 0,15 0,12 550 0,12 35,63 Cuffley Deeps South VG-ådra AD213W1 325,17 325,33 0,16 0,11 23,9 0,01 1,5 Cuffley Deeps South VG-ådra CB001 605,68 606,88 1,2 1,12 17,15 0,33 10,98 Cuffley Huvudsaklig TP021 172,62 172,82 0,45 0,34 3,96 20,2 3,4 Cuffley Huvudsaklig CW004 332,9 333,7 0,8 0,63 2,09 LLD 0,73 Cuffley West BC394 131,47 131,67 0,2 0,08 82,6 45 7,64 Kendall 580-ådran BC395 140,58 141,18 0,6 0,22 54,7 63,5 21,48 Kendall 580-ådran BC396 132,2 132,31 0,11 0,06 16,9 1,05 0,56 Kendall 580-ådran BC397 123,79 123,93 0,14 0,09 2,36 4,05 0,42 Kendall 580-ådran BC398 99,64 99,88 0,24 0,16 11,4 24,3 4,16 Kendall 580-ådran BC399 82,96 83,96 1 0,67 33,42 31,4 35,36 Kendall 580-ådran BC401 165,11 165,38 0,27 0,12 4,37 21,9 2,52 Kendall 580-ådran BC403 166,11 166,43 0,32 0,06 6,53 6,93 0,57 Kendall 580-ådran BC396 95,12 95,27 0,15 0,06 4,45 1,34 0,24 Kendall 581-ådran BC395 155,77 156,14 0,37 0,2 4,23 9,64 2,56 Kendall 582-ådran KD909 7,55 8,55 1 0,52 17,95 0,11 5,25 Shepherd 600-ådran KD910 1,74 2,2 0,46 0,44 25,73 LLD 6,26 Shepherd 600-ådran PD085 55,88 56,42 0,54 0,42 59,1 0,01 13,75 Shepherd 600-ådran PD101 35,78 36,06 0,28 0,23 31,8 LLD 4,01 Shepherd 600-ådran PD114 36,03 36,58 0,55 0,4 107 0,05 23,73 Shepherd 600-ådran PD132 8,53 11,4 2,87 2,47 48,21 1,78 51,67 Shepherd 600-ådran PD184 20,28 20,63 0,35 0,25 LLD LLD LLD Shepherd 600-ådran PD185 27,3 27,87 0,57 0,18 0,09 LLD 0,01 Shepherd 600-ådran PD108 14,24 15,42 1,18 0,79 0,29 LLD 0,13 Shepherd 603-ådran KD907 LLD 0,86 0,86 0,75 547,31 0,06 229,46 Shepherd 605-ådran KD908 LLD 0,32 0,32 0,3 33,15 0,01 5,52 Shepherd 605-ådran PD102 8 8,84 0,84 0,8 0,12 LLD 0,06 Shepherd 609-ådran PD103 8,75 9,22 0,47 0,38 1,72 LLD 0,36 Shepherd 609-ådran PD108 32,65 32,85 0,2 0,12 0,56 LLD 0,04 Shepherd 609-ådran PD140 39,94 40,23 0,29 0,27 73,48 11,17 14,1 Shepherd 610-ådran PD142 39,15 39,37 0,22 0,21 751,67 1,83 88,07 Shepherd 610-ådran PD150 47,7 47,8 0,1 0,09 0,05 LLD LLD Shepherd 610-ådran PD140 36,2 36,34 0,14 0,14 0,26 LLD 0,02 Shepherd 611-ådran PD142 35,47 35,57 0,1 0,1 0,26 LLD 0,01 Shepherd 611-ådran PD147 89,63 90,07 0,44 0,22 7,35 49,1 12,33 Shepherd 611-ådran PD150 42,14 42,27 0,13 0,13 0,33 LLD 0,02 Shepherd 611-ådran PD190 7,39 9,41 2,02 1,15 18,34 26,24 44,27 Shepherd 611-ådran PD211 17,3 18,56 1,26 0,53 15,09 22,21 17,01 Shepherd 611-ådran SQ040B1 347,43 347,74 0,31 0,19 26,7 22,1 7,2 Shepherd 611-ådran PD215 19,84 19,94 0,1 0,07 0,37 LLD 0,01 Shepherd 621-ådran PD217 14,82 14,95 0,13 0,11 5,76 LLD 0,36 Shepherd 621-ådran PD218 22,35 22,65 0,3 0,18 7,46 0,01 0,76 Shepherd 621-ådran PD219 15,61 15,82 0,21 0,21 5,61 4,15 1,56 Shepherd 621-ådran PD113 2,84 3,1 0,26 0,06 0,53 0,54 0,05 Shepherd 622-ådran PD134 47,26 47,38 0,12 0,09 40,4 3,84 2,33 Shepherd 622-ådran PD135 68,67 68,98 0,31 0,18 0,48 LLD 0,05 Shepherd 622-ådran PD136 48,27 48,37 0,1 0,07 41,8 6,45 2,17 Shepherd 622-ådran PD141 47,65 47,76 0,11 0,1 29,2 18,5 3,56 Shepherd 622-ådran PD147 54 54,45 0,45 0,29 0,91 0,34 0,25 Shepherd 622-ådran PD151 75,1 75,6 0,5 0,25 0,54 LLD 0,08 Shepherd 622-ådran PD171 68,9 69,14 0,24 0,12 0,18 LLD 0,01 Shepherd 622-ådran PD172 60,74 60,86 0,12 0,07 1,44 LLD 0,05 Shepherd 622-ådran PD175 58,58 59,84 1,26 0,53 291,33 0,02 86,49 Shepherd 622-ådran PD176 40,7 40,91 0,21 0,12 5 LLD 0,32 Shepherd 622-ådran PD178 29,86 30,29 0,43 0,32 13,9 LLD 2,51 Shepherd 622-ådran PD179 86,79 87 0,21 0,09 0,32 LLD 0,02 Shepherd 622-ådran PD181 65,78 65,93 0,15 0,08 0,35 0,01 0,02 Shepherd 622-ådran PD109 4,5 4,72 0,22 0,21 3,86 LLD 0,44 Shepherd 625-ådran PD175 67,15 67,3 0,15 0,08 0,13 LLD 0,01 Shepherd 625-ådran PD176 49,71 49,9 0,19 0,12 0,06 LLD LLD Shepherd 625-ådran PD111 27,33 27,52 0,19 0,15 0,24 LLD 0,02 Shepherd 630-ådran PD112 31,42 31,8 0,38 0,14 0,13 LLD 0,01 Shepherd 630-ådran PD113 74,09 76,06 1,97 0,55 14,47 LLD 4,39 Shepherd 630-ådran PD128 22,9 23,01 0,11 0,1 5,96 3,14 0,7 Shepherd 630-ådran PD129 31,82 31,92 0,1 0,06 15,6 14,5 1,43 Shepherd 630-ådran PD131 25,81 26,03 0,22 0,16 0,02 LLD LLD Shepherd 630-ådran PD134 71,02 71,68 0,66 0,49 15,6 LLD 4,23 Shepherd 630-ådran PD135 97,6 97,83 0,23 0,13 5,97 0,03 0,45 Shepherd 630-ådran PD136 74,9 75,28 0,38 0,27 22,1 0,02 3,37 Shepherd 630-ådran PD151 108,14 108,72 0,58 0,3 108 29,1 27,72 Shepherd 630-ådran PD171 105,36 105,62 0,26 0,13 5,98 23,6 3,82 Shepherd 630-ådran PD172 93,3 94,03 0,73 0,42 1,2 0,53 0,51 Shepherd 630-ådran PD173 118,14 118,36 0,22 0,11 0,1 LLD 0,01 Shepherd 630-ådran PD174 116,6 116,9 0,3 0,14 0,09 LLD 0,01 Shepherd 630-ådran PD179 120,98 121,68 0,7 0,31 1,9 LLD 0,33 Shepherd 630-ådran PD181 96,44 96,81 0,37 0,2 21,2 19,1 6,47 Shepherd 630-ådran PD188 62,66 63,08 0,42 0,32 1,54 LLD 0,28 Shepherd 630-ådran PD189 15,4 16,07 0,67 0,66 0,38 0,21 0,29 Shepherd 630-ådran PD191 26,4 26,51 0,11 0,09 0,07 1,09 0,1 Shepherd 630-ådran PD209 19,32 20,66 1,34 1,19 0,03 LLD 0,02 Shepherd 630-ådran PD210 23,31 23,52 0,21 0,18 26,4 36,7 9,59 Shepherd 630-ådran SQ040A 378,74 379,54 0,8 0,61 0,2 LLD 0,07 Shepherd 630-ådran PD134 94,17 95,62 1,45 1,05 2,14 0,23 1,51 Shepherd 632-ådran PD135 133,46 134,65 1,19 0,69 0,71 LLD 0,27 Shepherd 632-ådran PD136 101,91 102,27 0,36 0,26 1,24 LLD 0,18 Shepherd 632-ådran PD171 148,36 149,14 0,78 0,41 8,57 0,12 2 Shepherd 632-ådran PD172 123,43 125,12 1,69 0,94 19,92 14,08 24,69 Shepherd 632-ådran PD174 147 147,41 0,41 0,19 6,4 5,89 1,9 Shepherd 632-ådran PD181 135,13 135,53 0,4 0,22 41,4 2,83 5,68 Shepherd 632-ådran PD205 4,91 5,28 0,37 0,15 2,16 14,72 2,55 Shepherd 632-ådran PD206 1,96 3,3 1,34 0,09 16,77 1,85 0,99 Shepherd 632-ådran PD134 77,54 77,98 0,44 0,16 0,46 LLD 0,04 Shepherd 634-ådran Anteckningar

1. AuEq-halten (guldekvivalenter) beräknas med hjälp av följande formel:

AuEq g per t=Au g per t+Sb% × (Sb-pris per 10 kg × Sb-återvinning vid bearbetning)

(Au-pris per g×Au-återvinning vid bearbetning)

De priser och återvinningar som använts: Au $/oz = 1 900; Sb $/t = 11 700; återvinning av Au = 93 % och återvinning av Sb = 92 % 2. LLD innebär en odetekterbar mängd antimon. Detektionsgränsen för den använda analysen är 0,01 % 3. Sammansättningar som inte tolkas vara kopplade till en namngiven ådra och som är lägre än 1 g/t AuEq vid utspädning till 1,8 m anses inte vara betydelsefulla och redovisas inte här.





















Tabell 2. Borrhålsinformation

Borrningsprogram Borrhål ID Östra Norra Höjd Djup Stup Azimut Datum slutförd Cuffley Deeps South AD200 15271 4548 1000 719,7 -62,7 276,2 2024-01-13 Cuffley Deeps South AD200W1 15271 4548 1000 497,4 -62,7 276,2 2024-01-14 Cuffley Deeps South AD202 15260 4599 992 712,7 -48,4 232,9 2024-01-20 Cuffley Deeps South AD203 15260 4601 992 500,4 -59,3 270,5 2024-03-13 Cuffley Deeps South AD204 15259 4600 992 551,4 -55,2 249,4 2024-03-29 Cuffley Deeps South AD205 15259 4601 992 785,0 -65,2 273,9 2024-04-13 Cuffley Deeps South AD206 15259 4601 992 500,4 -56,9 289,6 2024-04-24 Cuffley Deeps South AD207 15259 4600 992 410,3 -54,4 263,1 2024-04-30 Cuffley Deeps South AD208 15260 4599 992 682,0 -60,1 244,6 2024-05-13 Cuffley Deeps South AD209A 15260 4600 992 746,0 -62,7 231,1 2024-06-02 Cuffley Deeps South AD210 15260 4601 992 515,7 -65,6 278,7 2024-06-26 Cuffley Deeps South AD211 15260 4600 992 615,0 -72,2 255,8 2024-07-15 Cuffley Deeps South AD212 15260 4599 992 500,0 -51,5 241,9 2024-06-13 Cuffley Deeps South AD213 15261 4601 992 435,0 -57,8 267,1 2024-07-26 Cuffley Deeps South AD213W1 15100 4599 745 329,2 -57,8 267,1 2024-07-25 Kendall North BC394 15353 7012 922 175,4 -13,6 25,1 2024-06-20 Kendall North BC395 15353 7012 922 224,0 -6,5 22,3 2024-06-24 Kendall North BC396 15353 7012 922 180,0 -0,9 26,5 2024-06-27 Kendall North BC397 15353 7012 922 200,0 -3,8 28,6 2024-06-29 Kendall North BC398 15353 7012 922 125,4 3,0 42,5 2024-07-02 Kendall North BC399 15354 7012 922 116,3 -6,3 45,2 2024-07-16 Kendall North BC401 15354 7012 922 205,0 -8 18 2024-07-08 Kendall North BC403 15354 7012 922 240,0 -13,3 16,5 2024-07-14 Cuffley North CB001 15779 5364 1183 985,9 -30,5 275,0 2024-05-28 Cuffley West CW002 15251 4944 944 400,0 -50,4 233,4 2024-05-24 Cuffley West CW004 15251 4947 944 400,0 -51,0 302,0 2024-06-02 Prod. Opt. (Shepherd 600) KD907 15242 6961 712 10,1 25,4 88,5 2024-01-25 Prod. Opt. (Shepherd 600) KD908 15242 6961 711 10,0 -20,1 90,1 2024-01-25 Prod. Opt. (Shepherd 600) KD909 15244 7004 711 23,4 22,0 100,0 2024-01-28 Prod. Opt. (Shepherd 600) KD910 15245 7002 710 13,0 -20,1 99,1 2024-01-29 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD085 15182 6825 667 86,2 -2,8 136,2 2023-10-02 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD101 15182 6825 666 59,8 -26,8 123,7 2023-09-27 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD102 15229 6826 686 18,0 -12,4 105,8 2023-09-07 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD103 15229 6838 687 19,0 28,2 105,9 2023-09-08 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD108 15218 6770 688 47,0 28,6 132,0 2023-09-13 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD109 15194 6968 625 10,3 3,9 253,2 2023-09-24 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD111 15180 6853 666 38,3 -22,9 246,0 2023-08-12 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD112 15179 6774 667 52,5 -33,6 209,5 2023-10-12 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD113 15180 6772 668 90,7 -4,9 194,4 2023-10-17 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD114 15182 6803 667 62,0 -46,1 113,5 2023-10-20 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD128 15179 6775 668 34,0 -1,2 251,3 2023-11-03 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD129 15180 6775 668 50,0 18,5 216,1 2023-11-07 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD131 15180 6817 668 52,0 35,9 240,8 2022-11-08 Prod. Opt. (Shepherd 600) PD132 15239 6911 740 15,9 21,8 110,3 2023-11-10 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD134 15215 6764 688 104,4 4,2 225,5 2023-11-28 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD135 15215 6764 687 168,0 -6,6 212,8 2023-12-05 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD136 15215 6764 687 113,2 -9,6 226,7 2023-12-11 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD140 15233 6882 685 68,0 -8,4 266,9 2023-11-17 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD141 15232 6855 686 84,0 -8,3 268,4 2023-11-21 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD142 15233 6882 685 55,3 -3,3 270,4 2023-11-17 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD147 15215 6764 688 122,6 15,0 221,0 2023-12-22 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD150 15226 6832 686 70,3 4,7 264,5 2023-12-19 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD151 15215 6764 688 148,5 -4,8 209,0 2024-01-15 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD171 15212 6755 688 160,0 1,9 207,7 2024-02-15 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD172 15212 6755 688 136,8 7,2 212,8 2024-03-21 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD173 15213 6757 688 132,4 -13,6 208,7 2024-02-27 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD174 15212 6755 688 176,5 -6,8 206,9 2024-03-06 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD175 15229 7021 623 72,0 -6,5 215,5 2024-04-29 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD176 15224 7019 622 61,0 -10,9 227,7 2024-05-03 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD178 15227 7024 622 43,2 -32,9 261,3 2024-05-03 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD179 15212 6755 688 140,2 0,0 203,1 2024-03-19 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD181 15212 6755 688 164,6 7,3 209,2 2024-03-22 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD184 15199 6999 623 39,5 -49,3 91,4 2024-04-05 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD185 15199 6999 623 56,9 -68,7 47,4 2024-04-08 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD188 15211 6756 687 112,1 -26,7 241,8 2024-03-28 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD189 15150 6686 703 19,3 6,0 89,4 2024-05-06 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD190 15146 6673 705 27,7 46,4 132,2 2024-05-15 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD191 15146 6673 704 33,0 18,2 121,4 2024-05-07 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD205 15140 6625 706 25,0 60,9 96,8 2024-05-08 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD206 15139 6620 705 31,1 26,0 174,8 2024-05-09 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD209 15141 6625 704 35,8 -1,8 118,1 2024-05-20 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD210 15142 6628 704 39,9 -7,1 56,9 2024-05-15 Prod. Opt. (Shepherd 630) PD211 15145 6669 704 46,0 33,6 154,8 2024-05-20 Prod. Opt. (Shepherd Nth) PD215 15209 7246 576 46,3 14,2 49,8 2024-06-12 Prod. Opt. (Shepherd Nth) PD217 15209 7246 575 29,8 -30,0 101,6 2024-06-13 Prod. Opt. (Shepherd Nth) PD218 15209 7247 575 34,0 -23,7 45,0 2024-06-14 Prod. Opt. (Shepherd Nth) PD219 15208 7245 576 23,0 6,3 101,4 2024-06-14 Shepherd 630 SQ040A 15376 6754 958 420,0 -45,0 233,0 2024-02-21 Shepherd 630 SQ040B1 15376 6754 958 420,0 -43,3 237,6 2024-03-03 Cuffley North TP021 15385 5484 1181 199,5 -32,6 299,8 2024-04-16

För ytterligare information: Frazer Bourchier, President och verkställande direktör; Edison Nguyen, direktör för företagsvärderingar och investerarrelationer, kontakt: 647.258.9722

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501899/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501898/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501897/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501896/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501895/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501894/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501893/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501891/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501890/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501889/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg

Logo https://mma.prnewswire.com/media/2501880/Mandalay_Resources_Corporation_Mandalay_Resources_Reports_High_G.jpg