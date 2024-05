Ny lösning snabbar på sökningar i stora datakluster och AI-arbetslaster

STOCKHOLM, 14 maj, 2024 /PRNewswire/ -- Quobyte, innovatören inom högpresterande lagringslösningar, presenterar en ny distribuerad File Query Engine (filrågemotor) som gör företagets lagringsplattform ännu snabbare och bättre. Med den nya motorn blir det möjligt för användare att söka i filsystemens metadata med enorm hastighet vilket är värdefullt för miljöer som hanterar stora datamängder.

Quobyte Introduces High-Performance File Query Engine for Large-Scale Storage Clusters and AI Workloads

Nya File Query Engine ger en rad fördelar, som möjligheten att använda användardefinierad metadata för AI/ML-träning, då användare direkt kan märka filer med data snarare än att behöva hantera små metadatafiler. Dessutom kan administratörer snabbt identifiera utrymmeskrävande så kallade "kalla filer" eller hitta filer som ägs av specifika användare. Nya lösningen gör det möjligt att snabbare och mer effektivt hantera stora datavolymer.

En avgörande faktor för prestandan på den nya lösningen är integreringen med Quobytes distribuerade och replikerade "key-value store", som lagrar metadata. Till skillnad från andra lösningar, kräver File Query Engine inga ytterligare databaslager, vilket leder till snabbare förfrågningar och mindre resursanvändning. Dataförfrågningar sker parallellt över alla metadataservrar för snabba sökningar i hela klustret eller utvalda volymer, och den behöver aldrig använda sig av föråldrad data.

"Detta är en game-changer för företag," säger Bjorn Kolbeck, VD för Quobyte. "Den förenklar processen att fråga filsystemets metadata och ger snabba och effektiva resultat även med stora datamängder, AI och maskininlärningsarbetslaster."

File Query Engine blir en del av Quobytes versión 3.22 och är automatiskt tillgänglig utan att någon konfiguration behövs.

Om Quobyte:

Quobyte provides a unified storage platform engineered for simplicity and high performance, suitable for enterprises and researchers pushing the frontiers of innovation. It ensures exceptional reliability and enterprise-level features, enabling rapid deployment and streamlined operations for organizations of various sizes, making HPC accessible for all. Quobyte empowers small teams to run large-scale infrastructures, advancing today's most groundbreaking research.

