Över 80 globala, nordiska, baltiska och arktiska verkställande direktörer och ledare inom industri, ekonomi, teknik och vetenskap möttes i Stockholm för att lansera The Origination Finance Studios

"New Nordics"-ekonomin blir ett globalt tyngdpunktcentrum för en plattform som ska accelerera europeisk produktivitet, värdebaserad god tillväxt och affärssamarbete

Stockholm Business Summit efterföljde en vecka av Davos-tumult som förde nordiska och arktiska länder till det geopolitiska centrumet för strategisk konkurrens

STOCKHOLM, 30 januari 2026 /PRNewswire/ -- Över 80 globala, nordiska, baltiska och arktiska företagsledare från näringslivet, samt regionala akademiska, vetenskapliga och teknologiska innovatörer, samlades på Stockholms historiska Grand Hôtel den 28–29 januari, bara dagar efter Davos-tumultet kring relationerna mellan USA och Europa, Grönland och tullspänningar. Ledande nordiska, baltiska och Fortune 500-profiler inom näringslivet samlades för att lansera The Origination Finance Studios, en global samverkansplattform för att påskynda dialog och lösningsutveckling i skala för näringsliv och samhälle. The Origination Finance Studios kommer att förankras i det framväxande nordisk-baltiska ekonomiska ledarskapsområdet för att accelerera nya finansiella modeller och industriella ramverk som krävs för att omforma långsiktigt hållbar tillväxt och välstånd – för de många snarare än de få. Med utgångspunkt i Stockholms historiska industri- och bankstyrkor och stadens status som Europas nya "kapitalhuvudstad" för återupplivandet av de europeiska marknaderna (113 miljarder USD i nytt kapital har tagits in bara under de senaste fem åren), kommer denna Origination Finance Studio och framtida sammankomster att expandera till strategiska geografier, särskilt i det globala syd, med Indien först bland andra.

Bland de framstående deltagarna finns Henrik Henriksson, vd för Stegra, Sveriges gröna stålskalningsföretag, Hans Vestberg, styrelseledamot i Blackrock och tidigare ordförande och vd för Verizon, Jakob Stausholm, tidigare vd för Rio Tinto, Niclas Mårtensson, vd för Stena Line Group, Annette Selmeier, medgrundare av Effective Energy Invest GmbH, Risto Siilasmaa, grundare av F-Secure och tidigare styrelseordförande och tillförordnad vd för Nokia, Tõnis Saar, chef för NATO:s Cooperative Cyber Defense Center of Excellence (CCDCoE), Line Gordon, direktör för Stockholm Resilience Center, Liza Jonson, vd för Swedbank Robur, samt Bridget Fawcett, global chef för Sustainability & Corporate Transitions Investment Banking på CITI.

Origination-grundaren Dr Osvald Magne Bjelland och Origination-teamet samlade många av världens mest kreativa affärshjärnor samt tänkare inom vetenskap och industri. Finance Studio-ansatsen har vuxit fram ur Bjellands bästsäljande Amazon-bok HOPE for Life on Our Planet: Inspiration for Seven Generations, ett tvåårigt arbete för att destillera insikterna från över 60 medförfattare från näringsliv, vetenskap, miljö, konst och religiösa sammanhang världen över, inklusive tre Nobels fredspristagare - Costa Ricas tidigare tvåfaldiga president Óscar Arias Sánchez, Irans Narges Mohammadi och Ukrainas Oleksandra Matviichuk , samt framstående företagsledare såsom Natarajan Chandrasekaran, styrelseordförande i Tata Sons, Hans Vestberg, styrelseledamot i Blackrock och tidigare styrelseordförande och vd för Verizon och Lord Browne of Madingley, grundare och styrelseordförande för BeyondNetZero och tidigare vd för BP. Ambassadör Jakob Kiefer, partner i Origination, kommer att fungera som chef för Stockholm Studio.

Talare i Stockholmprogrammets behandlade fyra teman med målet att säkra konkreta och genomförbara projekt som resultat av diskussionerna:

Ledarna för Origination Finance Studio-summiten sammanfattade aktuella erfarenheter och rekommendationer:

I detta kritiska skede rapporterade den gröna stålpionjären och vd:n Henrik Henriksson från frontlinjen om hur Stegra har kunnat finansiera ett av de största industriella skalningsprojekten i världen. Han delade både framgångar och utmaningar med att finansiera ett mångmiljardföretag från grunden och en uppdatering om de framsteg som gjorts för att kunna leverera grönt stål i stor skala från Boden, Sverige. "Stegra är ett ändamålsbyggt företag som syftar till att påskynda avkarboniseringen av industrier som är svåra att ställa om. Det är också i grunden ett exempel på hur kapital kan struktureras för att lösa några av mänsklighetens gemensamma utmaningar", sade Henrik Henriksson, vd för Stegra.

"Konceptet NEW Nordics växte fram i processen inför studion. Denna region kombinerar historisk stabilitet med innovation och god tillväxt. Sammantaget utövar detta område med 35 miljoner invånare ett ekonomiskt inflytande som kan jämföras med ett större G20-land och rankas bland de 15 största ekonomierna i världen. Faktum är att Sverige ensamt hade fler börsnoteringar än Tyskland, Frankrike och Spanien tillsammans för varje år under det senaste decenniet. "Om resten av EU presterade som Sverige skulle vi inte tala om ett konkurrenskraftsproblem", konstaterade Osvald Bjelland grundare och styrelseordförande för Origination,

"Att stänga teknikgapet är centralt för Europas resiliens", konstaterade Risto Siilasmaa, grundare av F-Secure, tidigare styrelseordförande och tillfällig verkställande direktör för Nokia samt grundare och styrelseordförande för WithSecure. "Vi behöver kartlägga var kritiska förmågor saknas, kvantifiera de investeringar som krävs för att fylla dessa gap och strategiskt mobilisera både offentliga och privata resurser. Det är kärnan i att säkerställa att New Nordics och Europa kan motstå systemiska chocker och behålla sin konkurrenskraft".

"Projekt inom energiomställningen måste gå från prototyper till fullskalig implementering. Vårt uppdrag är att identifiera vilka teknologier som är redo, var det finns finansieringsflaskhalsar och hur man strukturerar investeringar för att minska riskerna vid tidig implementering i stor skala", konstaterade Christian Rynning-Tønnesen senior partner och vd för Aker-ICP Infrastructure och tidigare vd för Statkraft.

"Europa saknar inte innovation; det saknar kapital och risklystnad för att investera och skala projekt snabbt och över tid. För långsiktiga investerare handlar frågan inte om vilja, utan samordning av kapital och skapandet av ett EU Inc.", hävdade Sebastian Frisk partner och chef för EQT Growth.

"En planet- och människocentrerad kapitalism, driven av hållbart samspel mellan natur, samhälle och ekonomi är en kraft för det goda som tjänar kommande generationer. Det är en väg till fler och större vinster och avkastning för alla intressenter - mänsklighet och natur", föreskrev Dr Phoebe Koundouri, professor vid Atens universitet och Cambridge University, samt medlem av nomineringskommittén för Nobelpriset i ekonomi.

Stockholm Finance Studio-programmet:

