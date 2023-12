theLotter: Amerikanska Powerball har nått 760 miljoner $, vilket har lett till en aldrig tidigare skådad ökning av lottobetting i Sverige

STOCKHOLM, 28 december, 2023 /PRNewswire/ -- theLotter Sverige rapporterar en betydande ökning av lottobetting nu när den amerikanska Powerball-jackpotten har växt till estimerade 760 miljoner $ / cirka 7,5 miljarder i svenska kronor (i klumpsumma 364,5 miljoner $ / 3,6 miljarder kronor), lagom till den kommande dragningen lördagen den 30 december 2023, årets sista dragning.

Intresset för Powerball har ökat världen över de senaste veckorna. Kanske kommer jackpotten snart att överträffa det populära lottots världsrekord på 2,04 miljarder $ som gick till en lycklig vinnare i november 2022. I Sverige kan lottofans delta i spänningen genom att gå in på webbplatsen theLotter Sverige och lägga bet på den kommande dragningen.

"Vårt varumärke är nu väl etablerat i Sverige", säger John Ryott, verksamhetschef för theLotter Sverige. "Lottobetting finns även på ett flertal spelterminaler i fysiska butiker runt om i landet. Vi är en betrodd leverantör och kunderna känner igen oss och litar på oss då vi arbetar utifrån de strängaste riktlinjerna och helt i enlighet med lagstiftningen."

Ryott tillägger, "Svenskarna älskar att spela på lotterier och de njuter verkligen av de massiva vinsterna som erbjuds. Dessutom är webbplatsen lätt att använda, det är enkelt att betta och vi är pålitliga. Så ja, det är klart att spelarna kommer tillbaka."

theLotter, som har varit verksamt över hela världen sedan 2002, har licenser på Malta, Isle of Man och Australien. Företaget lanserade sin svenska webbplats efter att ha fått spellicens från den svenska Spelinspektionen år 2020. Utöver US Powerball erbjuder theLotter Sverige sina kunder lottobetting på bland annat EuroMillions, US Mega Millions, Italiens SuperEnalotto och spanska La Primitiva.

För mer information om theLotter Sverige och för att betta på de största lotterierna hemifrån, besök thelotter.se.

Om theLotter Sverige

