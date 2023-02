Ukraina-stöd gynnar företag

Enligt en ny undersökning köper konsumenter i Europa gärna från företag som stöttar ukrainska flyktingar genom att anställa dem. Konsumenterna uppskattar företagen för att de agerar snarare än donerar pengar.

Företagsledare utfärdar en brådskande uppmaning till företag i Europa att integrera flyktingar från Ukraina och andra delar av världen. Behoven förändras och nya data visar ett överväldigande konsumentstöd till företag som anställer flyktingar.

Ett år efter Rysslands invasion av Ukraina har nuvarande och tidigare verkställande direktörer från ISS, Microsoft Polen, PepsiCo och Unilever anslutit sig till Tent Partnership for Refugees i samband med Tent European Business Summit. Toppmötet i juni kommer att mobilisera europeiska företag för att påskynda den ekonomiska integrationen av ukrainska kvinnor på flykt.

STOCKHOLM, 22 februari, 2023 /PRNewswire/ -- Inför ettårsdagen av den ryska invasionen av Ukraina meddelar Tent Partnership for Refugees (Tent) att de kommer inleda World Refugee Week den 19 juni med ett europeiskt toppmöte Paris . Tent är ett globalt nätverk med över 300 företag som arbetar för att främja ekonomisk integration av flyktingar. De uppskattar nu att åtta miljoner människor, majoriteten kvinnor, har flytt från kriget i Ukraina. Ungefär 50 000 befinner sig i Sverige. Under Tent European Business Summit kommer stora företag i Europa tillkännage vilka åtgärder de planerar att vidta för att anställa och utbilda tiotusentals flyktingar från Ukraina och andra delar av världen. Målet med sammankomsten är att förena företagsledare i Europa för att påskynda arbetet med att inkludera ukrainska flyktingar på arbetsmarknaden. drive

Tillsammans med Hamdi Ulukaya, grundare av Tent och vd för Chobani, kommer ISS vd Jacob Aarup-Andersen, Microsoft Polens vd Dominika Bettman, PepsiCos vd Ramon LaGuarta, och Unilevers tidigare vd Paul Polman medverka. Syftet är att diskutera och presentera konkreta åtgärder till arbetsgivare över hela Europa för att öka stödet till flyktingar. Att hjälpa ukrainska kvinnor på arbetsmarknaden och stödja företag i processen är fokuset för Tents nya initiativ Sunflower Project . Initiativet kommer vara grunden för mötet i juni tillsammans med Tents nya kortfilm To Whom It May Concern . En kortfilm som, med hjälp av kvinnliga artister från Ukraina, illustrerar den extraordinära styrkan, skickligheten och motståndskraften som finns hos flyktingar, men som ofta förbises av arbetsgivare.

-Beslutsfattare i Europa har tagit steget och välkomnat ukrainska kvinnor som flytt från kriget, men nu måste företagen också göra sin del för att hjälpa dem att hitta jobb och försörja sig. Detta är det viktigaste steget för att hjälpa flyktingar att integreras i nya samhällen. Det är syftet med Tent European Business Summit, och tillsammans med de visionära vd:arna som deltar, uppmanar jag nu andra företagsledare över hela Europa att ta steget, sänka barriärerna och anställa kvinnor från Ukraina som är på flykt. De kommer stärka er arbetskraft och förtjänar inte bara att överleva, utan också att blomstra i processen av att bygga upp sina liv på nytt, säger Hamdi Ulukaya, grundare av Tent och vd för Chobani.

Tent har i tidigare studier visat att företag som anställer flyktingar blir mer attraktiva för anställda och att flyktingar tenderar att stanna kvar hos arbetsgivare . Idag utvidgar Tent sitt arbete genom att släppa en ny paneuropeisk undersökning som utforskar flyktingrelaterade företagsaktiviteter. Undersökningen omfattar över 5600 konsumenter i Europa. Resultaten visar att konsumenter i alla åldrar visar starkt stöd för företag som anställer flyktingar. Hela 51 procent är mer benägna att köpa från ett företag som anställer flyktingar. Det överstiger andelen konsumenter som är mer benägna att köpa från företag som i stället donerar pengar (49 %). Detta är ett resultat som skiljer sig avsevärt från tidigare studier , då stödet för företag som donerar pengar varit högre. Endast 12 procent är mindre villiga att köpa från företag som anställer flyktingar. Resultaten visar även att konsumenter med olika politiska ståndpunkter stödjer företag som anställer flyktingar, även de som identifierar sig som konservativa i frågan.

-Att anställa flyktingar är en av de smartaste sakerna ett företag kan göra. Däremot stöter flyktingar på problem på vägen mot ekonomisk integration – språkbarriär, avsaknad av sociala och professionella nätverk, och bristande förståelse för den lokala arbetsmarknaden. Tent har en unik roll i att hjälpa företag att sänka dessa barriärer så att de kan anställa flyktingar i större skala; vi är redo att stödja det europeiska näringslivet i dessa åtaganden, säger Gideon Maltz, VD för Tent.

Jacob Aarup-Andersen, vd för ISS A/S, säger: "Som en av världens största arbetsgivare, tror vi på ISS starkt på att mångfald och en inkluderande arbetsmiljö bidrar till en mer kreativ, produktiv, och framgångsrik verksamhet. Det tillåter också de anställda, oavsett bakgrund, att känna tillhörighet och känna sig meningsfull. Jag har blivit berörd av att bevittna detta bland våra anställda som flytt från kriget i Ukraina. På ISS är vi stolta över att vara partner till Tent, och vi bjuder nu in andra företagsledare att också uppmärksamma den talang som finns hos flyktingar, främja en inkluderande arbetsmiljö och erbjuda dessa motståndskraftiga individer den nystart de förtjänar."

Dominika Bettman, vd på Microsoft Polen, säger: "Med Polen som välkomnar fler Ukrainska flyktingar än något annat land i Europa, har vi på Microsoft bevittnat den svåra situation som de befinner sig i. Som en långvarig medlem i Tent Partnership for Refugees, som stöttar flyktingar över hela världen, har det varit inspirerande att se företag i Polen ställa upp som aldrig förr för att stödja folket i Ukraina. Företag i Europa kan och måste agera, och jag uppmanar företagsledare över hela kontinenten att sluta sig samman med oss och lova att stödja ukrainska kvinnor och alla flyktingar med det arbete och den värdighet som de förtjänar."

Paul Polman, företagsledare, talesman och tidigare vd på Unilever, säger: "Företag måste nu mer än någonsin agera med syfte, handla ansvarsfullt och samarbeta för att lösa en av vår tids största utmaningar. Utöver det moraliska imperativet har det även ett ekonomiskt värde. Med miljontals flyktingar som är fördrivna över hela Europa och den bistra milstolpen vi har framför oss, kommer företag som välkomnar, integrerar och stöttar flyktingar att dra nytta av individernas talang samt stödja deras ekonomiska ställning. Det kommer belönas av kunder och samhället i stort."

Ramon Laguarta, ordförande & vd för PepsiCo, säger: "PepsiCo är stolta över att fortsätta bygga vidare på vårt arbete med Tent Partnership for Refugees, som inkluderar vårt åtagande att anställa 500 flyktingar i USA och att stödja flyktingar genom mentorskap och jobbmöjligheter i Europa. Vi är fast beslutna att utöka vår påverkan i regionen och vet att vi kan åstadkomma meningsfull förändring när företagsledare går samman för att välkomna och anställa Ukrainare och andra flyktingar till arbetsstyrkan. För när vi hjälper de som behöver det, kan vi skapa starkare samhällen."

