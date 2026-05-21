Yozma riktar in sig på Europa med en prisvärd elektrisk offroadlösning med IN 10

HAMBURG, Tyskland och LULEÅ, Sverige, 21 maj 2026 /PRNewswire/ -- I takt med att elektrisk mobilitet och friluftsaktiviteter fortsätter att växa i popularitet i Europa utforskar allt fler förare tystare och mer tillgängliga sätt att njuta av offroadäventyr.

Efter det starka mottagandet av Yozma IN 10 på den amerikanska marknaden introducerar Yozma nu Yozma IN 10 i Europa — en elektrisk dirtbike på instegsnivå, utformad för förare som söker spänningen i offroadkörning med mindre buller, lägre underhåll och en mer förarvänlig upplevelse än traditionella bensindrivna modeller.

Yozma IN 10 Red

Tillgänglig elektrisk offroadprestanda

Som elektrisk pitbike erbjuder Yozma IN 10 förarvänliga köregenskaper och praktisk prestanda för godkända leder och offroadkörning på helger. Yozmas elektriska dirtbike ger känslan av en elektrisk dirtbike-motorcykel med mindre buller och är miljövänlig.

Yozma IN 10 är utrustad med ett vridmoment på 146 N•m, ett 48 V 23,4 Ah-batteri, en räckvidd på upp till nästan 85 km och en maximal förarvikt på 120 kg, vilket ger nya förare och fritidsförare en praktisk balans mellan kontroll, kapacitet och vardaglig användbarhet.

CE-certifierad för europeiska förare

Yozma IN 10 är CE-certifierad, vilket stöder Yozmas fokus på kvalitet, säkerhet och beredskap för europeiska förare. I takt med att elektrisk mobilitet blir en allt större prioritet i regionen erbjuder Yozma IN 10 ett renare alternativ med lägre underhåll än traditionella bensindrivna dirtbikes.

Yozma IN 10 finns nu tillgänglig i hela Europa, med den starkaste tidiga efterfrågan i Sverige, Tyskland, Rumänien, Kroatien och Danmark.

Tillgänglighet

Yozma IN 10 finns nu tillgänglig i hela Europa i rött och svart.

Officiell webbplats: https://eu.yozmasport.com/products/in-10

Om Yozma

Yozma är ett varumärke för elektriska dirtbikes med fokus på att utveckla högpresterande, miljövänliga offroadfordon för moderna förare. Genom att kombinera innovativ elteknik med förstklassig design och förarfokuserad konstruktion skapar Yozma elektriska dirtbikes för tonåringar och vuxna som söker alternativ till bensindrivna motorcyklar. Företaget fortsätter att expandera i Nordamerika och Europa samtidigt som det bidrar till att forma framtiden för elektrisk motorsport.

Följ oss på sociala medier:

Tiktok: Yozmasport

Instagram: @yozmasport_eu

Facebook: YozmaSport EU

Mediekontakt

Kontakta oss:

Företag: Yozmasports

Kontakt: Zach

E-post: [email protected]



Webbplats:https://eu.yozmasport.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2981840/IN_10_RED.jpg