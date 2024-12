Yubo öppnar vägen för åldersverifiering för att driva förtroende och säkerhet på deras sociala medieapp för Gen Z

I en fallstudie som kvantifierar och sammanfattar den positiva effekten av åldersverifiering på sociala medier ser Yoti, leverantören av digitala ID-lösningar, tillbaka på Yubos banbrytande tvååriga resa för att åldersverifiera alla användare på sin sociala medieapp.

PARIS, 13 december 2024 /PRNewswire/ -- Yubo, en ledande social medieapp för Gen Z, är stolta över att tillkännage publiceringen av en fallstudie gjord i samarbete med Yoti för att fira tvåårsjubileet av Yubos banbrytande beslut att proaktivt införa plattformsövergripande åldersverifieringsprotokoll under 2022, vilket gör Yubo till den första stora sociala medieplattformen att utföra åldersverifiering av 100 % av sin användarbas.

Fallstudien beskriver viktiga insikter om fördelarna med plattformsövergripande åldersverifiering på Yubo, inklusive förbättrad säkerhet genom att stärka åldersgränser, förbättrat användarengagemang och kvarhållande och stärkt förtroende bland användare. Hittills har Yubo behandlat över 290 miljoner åldersverifieringar med stöd av Yoti-teknik.

Initiativet har även förbättrat plattformens integritet genom att identifiera och hantera över 5 000 konton varje månad för falska åldersanspråk och förhindra att minderåriga under 13 år får tillgång till appen. Dessa proaktiva åtgärder är en integrerad del av Yubos uppdrag att tillhandahålla ett säkert utrymme för ungdomar att vara sociala.

En undersökning av över 12 000 användare som genomfördes av Yubo i oktober vidare belyste de positiva förtroende- och säkerhetseffekterna av stränga åldersverifieringsåtgärder på appen.

"Vårt beslut att implementera åldersverifiering för alla användare på Yubo är en bra representation av vårt fortsatta engagemang för säkerhet på nätet", säger Margaux Liquard, förtroende- och säkerhetschef på Yubo. "Vi är stolta över att Yubo kan fungera som en mall för andra plattformar i vårt utrymme som vill följa våra fotspår genom att införa dessa typer av policyer och verktyg."

Den engelskspråkiga versionen av Yubo-Yoti-fallstudien om ansiktsbaserad åldersuppskattning finns tillgänglig på YOTI:s webbplats.

Om Yubo

Yubo är en live social medieapp som gör det enkelt för Gen Z att få nya vänner och umgås online. Genom att eliminera gillamarkeringar och följare ger vi unga människor möjlighet att visa sitt sanna jag och skapa äkta relationer. Som en plattform som riktar sig mot unga vuxna är säkerhet en prioritet för Yubo. Alla våra funktioner och policyer utvecklas under vägledning av vår panel av säkerhetsexperter, som består av respekterade ledare och onlinesäkerhetsexperter från organisationer såsom National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), Thorn och The Diana Award. Yubo grundades i Frankrike 2015 och hittills har över 80 miljoner användare i mer än 140 länder anslutit sig till Yubo. Besök oss på yubo.live för att lära dig mer och följa vår resa.

