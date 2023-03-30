وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو توماس ماسا وكبار المستثمرين في وادي السيليكون مارك أندريسن وبن هورويتز يتحدثون في قمة "الأولوية"، المنظمة من قبل مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

ميامي،, 30 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) عن جلستين جديدتين تهدفان إلى تغيير قواعد اللعبة مع متحدثين مشهورين عالميًا في قمة "الأولوية" العالمية، التي عُقدت في ميامي في الفترة الممتدة من 30 إلى 31 مارس/آذار 2023.

في 30 مارس/آذار، سيناقش معالي وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو توماس ماسا كيف تتخذ الأرجنتين موقفًا من الإصلاح العالمي في كلمته الرئيسية "المعركة من أجل الاستقرار المالي في عالم غير مستقر". تدافع الأرجنتين أيضًا عن عملة مشتركة في أمريكا اللاتينية كبديل للاعتماد على الدولار الأمريكي.

في 31 مارس/آذار، ستشهد القمة مناسبة نادرة عندما سيعتلي كل من مارك أندريسن وبن هورويتز - اثنان من مؤسسي Andreessen Horowitz، إحدى شركات رأس المال الاستثماري الأكثر نفوذاً في وادي السيليكون - خشبة المسرح معاً. بصفتهما اثنين من أكثر المستثمرين تفكيرًا في العالم (تشمل الرهانات الناجحة إنستغرام Instagram وOculus VR Medium وDatabricksوسكايب Skype)، سيشارك أندريسن وهورويتز رؤيتهما حول التحولات الرهيبة التي تحدث في المجتمع وما هي الاستثمارات التي ستساعدنا في استكشاف الفرص الواعدة للنظام العالمي الجديد.

سيدير الجلسة آدم نيومان، مؤسس WeWork والذي قام بتغيير طريقة عمل البشر بمفرده.

نُبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد، ألا وهو التأثير في الإنسانية. نحن مبادرة عالمية وملتزمة بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. نشجع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات حيوية: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

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