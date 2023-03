Ministro da Economia da Argentina, Sergio Tomás Massa, e os Principais Investidores do Sillicon Valley, Marc Andreessen e Ben Horowitz, Falarão na PRIORITY, Impulsionados pelo FII Institute

MIAMI, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- FII Institute anunciou duas novas sessões revolucionárias com palestrantes de renome mundial a serem realizadas no seu Global PRIORITY Summit, realizado em Miami, de 30 a 31 de março de 2023.

Em 30 de março, Sua Excelência Sergio Tomás Massa, Ministro da Economia da República Argentina, discutirá como a Argentina está se posicionando em prol da reforma global em sua palestra "The Battle for Financial Stability in an Unstable World" (A Batalha pela Estabilidade Financeira em um Mundo Instável). A Argentina também está defendendo uma moeda comum latino-americana como uma alternativa à dependência do dólar dos EUA.

No dia 31 de março, a conferência testemunhará uma ocasião rara em que Marc Andreessen e Ben Horowitz, dois cofundadores da Andreessen Horowitz, uma das empresas de capital de risco mais influentes do Silicon Valley, aparecerem juntos no palco. Como dois dos investidores mais progressistas do mundo (As apostas bem-sucedidas incluem Instagram, Oculus VR Medium, Databricks e Skype), Andreessen e Horowitz compartilharão suas percepções sobre as mudanças sísmicas que estão acontecendo na sociedade e quais investimentos nos ajudarão a aproveitar as oportunidades mais promissoras da New Global Order.

A sessão será moderada por Adam Neumann, que inventou a WeWork e mudou sozinho a forma como os humanos trabalham.

Sobre o FII Institute

FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE é uma nova fundação global sem fins lucrativos com um braço de investimento e uma agenda: Impacto na Humanidade. Global e comprometido com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), promovemos grandes mentes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real em cinco áreas críticas: Inteligência Artificial (IA) e Robótica, Educação, Saúde e Sustentabilidade.

