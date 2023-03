El Ministro de Economía de Argentina, Sergio Tomás Massa, y los importantes inversionistas de Silicon Valley Marc Andreessen y Ben Horowitz a ser oradores en PRIORITY, con el respaldo de FII Institute

MIAMI, 29 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- FII Institute anunció dos nuevas sesiones transformadoras con oradores de renombre mundial a celebrarse en su cumbre mundial PRIORITY, la cual se llevará a cabo en Miami los días 30 y 31 de marzo de 2023.

El 30 de marzo, Su Excelencia Sergio Tomás Massa, Ministro de Economía de la República Argentina, abordará la manera en que Argentina está tomando una postura a favor de la reforma global en su discurso de apertura "The Battle for Financial Stability in an Unstable World" (La batalla por la estabilidad financiera en un mundo inestable). Argentina también promueve una moneda común latinoamericana como alternativa a la dependencia del dólar estadounidense.

El 31 de marzo, la cumbre será testigo de una ocasión excepcional en la que Marc Andreessen y Ben Horowitz, cofundadores de Andreessen Horowitz, una de las firmas de capital de riesgo más influyentes de Silicon Valley, se presentarán juntos en el escenario. Como dos de los inversionistas más progresistas del mundo (entre sus inversiones exitosas se encuentran Instagram, Oculus VR Medium, Databricks y Skype), Andreessen y Horowitz compartirán sus perspectivas sobre los cambios drásticos que están ocurriendo en la sociedad y cuáles inversiones nos ayudarán a gestionar las oportunidades más prometedoras del Nuevo Orden Mundial.

Adam Neumann, inventor de WeWork y a quien se le atribuye haber cambiado personalmente la manera en que los seres humanos trabajan hoy en día, moderará la sesión.

Acerca de FII Institute:

FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE es una nueva fundación global sin fines de lucro con un brazo inversor y una sola agenda: impacto en la humanidad. Con alcance global y comprometidos con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), fomentamos grandes mentes de todo el mundo y convertimos las ideas en soluciones del mundo real en cinco áreas críticas: inteligencia artificial (IA) y robótica, educación, atención médica y sostenibilidad.

