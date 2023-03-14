نحو أهداف "الكربون المزدوج"، تدعو سينوبك إلى بناء احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه في نظام خفض الانبعاثات الطوعي في الصين

إعادة التدوير الكيميائي لنفايات البلاستيك يُنظر إليها على أنها نهج رئيسي في تعزيز استدامة الصناعة الكيميائية

بكين، 14 مارس 2023 /PRNewswire/ -- يدعو السيد/ مايونغ شنغ، رئيس شركة البترول والكيماويات الصينية (هونغ كونغ: 0386، "سينوبك ")، إلى إدراج مشاريع احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه (CCUS) في نظام خفض الانبعاثات الطوعي في الصين.

The Qilu-Shengli Oilfield CCUS will reduce carbon emissions by 1 million tons per year.

احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه (CCUS) هي تقنية رئيسية لإزالة الكربون مع إمكانية تقليل الانبعاثات بشكل كبير وأن تكون مساهمًا رئيسيًا في الطريق لتحقيق أهداف "الكربون المزدوج". في حين أن تكنولوجيا ومشاريع احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه (CCUS) الصينية تتطور باطراد، فإن حجم مشاريع احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه (CCUS) لا يزال صغيرًا نسبيًا مقارنة بحجم الانبعاثات الإجمالي، وبعض الثغرات في التقنيات الأساسية، وخاصة التكلفة العالية، تحد من التطبيق التجاري على نطاق واسع.

يدعو اقتراح مايونغ بإدراج مشاريع احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه (CCUS) في نظام خفض الانبعاثات الطوعي في الصين إلى إعادة إطلاق وبناء سوق (الصين المعتمدة لخفض الانبعاثات) CCER الوطني الموحد، بحيث يمكن لمزيد من مشاريع خفض الكربون المشاركة في سوق الكربون وتحفيز الشركات على تنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات.

"في هذه الأثناء، من الأهمية بمكان إجراء ونشر أبحاث منهجية احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه (CCUS) على المستوى الوطني، أو اعتماد الأبحاث المنهجية التي أكملتها الشركات ونشرها في الوقت المناسب لتعزيز التطوير الواسع النطاق لمشاريع احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه (CCUS)".

ويقترح تعديل لوائح صناعة احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه (CCUS) والإطار المؤسسي والقانوني والمواصفات الفنية لإطلاق المعايير الوطنية لشهادة احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه (CCUS) الكمية، واستكشاف السياسات الداعمة مثل التفضيل الضريبي احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه (CCUS وحوافز الدعم نحو تحقيق هدف الحياد الكربوني.

إعادة التدوير الكيميائي لنفايات البلاستيك هو نهج مستدام "من النفايات إلى الثروة" لدفع التحول الأخضر لصناعة التكرير والكيماويات وجزء من خارطة طريق الاقتصاد الدائري لتحسين معدل استخدام الموارد والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. في حين تقوم الصين بإجراء البحوث التكنولوجية بالتزامن مع أقرانها الدوليين، لا تزال هناك تحديات صعوبة في الحصول على المواد الخام، وعدم نضج التكنولوجيا وقدرات التخطيط الشاملة لسلسلة الصناعة بأكملها. من الضروري إنشاء سلسلة صناعية وصناعة إعادة التدوير الكيميائي بالإضافة إلى المواد الخام والأنظمة القياسية ذات الصلة بالمنتجات.

واقترح مايونغ تسريع التخطيط على أعلى مستوى وتشجيع الشركات على إنشاء مراكز وطنية للابتكار، ومواصلة معالجة التقنيات الأساسية، وتعزيز التنمية التجارية واستخدام الموارد تحت إشراف الحكومة لمواصلة تعزيز التحول الأخضر للصناعة.

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