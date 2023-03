Em direção aos objetivos de "Dual Carbon", a Sinopec pede a construção da CCUS no sistema voluntário de redução de emissões da China

Reciclagem química de plásticos residuais vista como a principal abordagem no avanço da sustentabilidade da indústria química

PEQUIM, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ — Ma Yongsheng, Presidente da China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), está pedindo a inclusão de projetos de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) no sistema voluntário de redução de emissões da China.

A Qilu-Shengli Oilfield CCUS reduzirá as emissões de carbono em 1 milhão de toneladas por ano. (PRNewsfoto/SINOPEC)

A CCUS é uma tecnologia-chave de descarbonização com o potencial de reduzir significativamente as emissões e ser um contribuinte fundamental no caminho para atingir os objetivos "Dual Carbon". Embora a tecnologia e os projetos CCUS da China estejam se desenvolvendo continuamente, a escala dos projetos da CCUS ainda é relativamente pequena em comparação com o volume total de emissões, e determinadas lacunas nas tecnologias centrais, especialmente o alto custo, estão limitando a aplicação comercial em larga escala.

A proposta de Ma de incluir CCUS projects no sistema voluntário de redução de emissões da China exige o relançamento e a construção do mercado nacional unificado de CCER (China Certified Emission Reduction), para que mais projetos de redução de carbono possam participar do mercado de carbono e motivar as empresas a realizar emissões projetos de redução.

"Enquanto isso, é crucial conduzir e publicar pesquisas da metodologia CCUS em nível nacional, ou credenciar pesquisas metodológicas concluídas pelas empresas e publicar em tempo hábil para promover o desenvolvimento em escala de projetos da CCUS", observou Ma.

Ele sugere alterar os regulamentos da indústria CCUS, estrutura institucional e legal e especificações técnicas para lançar padrões nacionais de certificação quantitativa CCUS e explorar as políticas de apoio, como preferência fiscal CCUS e incentivos de subsídios para atingir a meta de neutralidade de carbono.

A reciclagem química de resíduos plásticos é uma abordagem sustentável de "resíduos em riqueza" para promover a transformação verde do refino e da indústria química e parte do roteiro da economia circular para melhorar a taxa de utilização de recursos e reduzir as emissões de GEE. Enquanto a China realiza pesquisas tecnológicas em sincronia com seus pares internacionais, ainda existem desafios de dificuldade na aquisição de matérias-primas, falta de maturidade tecnológica e capacidade de planejamento global de toda a cadeia da indústria. É essencial estabelecer demonstrações industriais e cadeias industriais de reciclagem química, bem como matérias-primas e sistemas padrão relacionados a produtos.

Ma propôs acelerar o planejamento de alto nível e promover empresas para estabelecer centros nacionais de inovação, continuar a lidar com as principais tecnologias e fortalecer o desenvolvimento comercial e a utilização de recursos sob a orientação do governo para promover ainda mais a transformação verde da indústria.

Para mais informações, por favor, acesse Sinopec.

