دائرة الصحة - أبوظبي وشركة "إيلي ليلي" توقعان اتفاقية تعاون لتطوير البحوث السريرية والابتكار في الرعاية الصحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، اتفاقية تعاون مع "إيلي ليلي"، شركة المستحضرات الصيدلانية العالمية الرائدة، على هامش زيارة وفد أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسعى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية هذه إلى تأسيس إطار تعاون شامل ضمن مجالات البحوث السريرية، وأدلة العالم الواقعية، وتقنيات الرعاية الصحية، وذلك في ظل الجهود الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة.

DoH Declaration of Collaboration with Eli Lilly DoH Declaration of Collaboration with Eli Lilly



وبحضور معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ولي آن بيوسي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والاتصال في "إيلي ليلي"، وقع اتفاقية التعاون كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، وإيرينا زابوروزيت، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "إيلي ليلي".

وتماشياً من تطلعات أبوظبي الطموحة في الرعاية الصحية، سيعمل الجانبان على المضي بجهود البحث السريري وعلوم الحياة في الإمارة مع التركيز على الأورام والسكري والأمراض العصبية. بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون دائرة الصحة – أبوظبي مع "إيلي ليلي" لاستكشاف الابتكارات الكفيلة بمعالجة تحديات الرعاية الصحية العالمية عبر الاستفادة من بنية وإمكانات الرعاية الصحية وعلوم الحياة المتطورة في أبوظبي.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: "تسعى أبوظبي من خلال علاقات التعاون الدولية إلى تشكيل مجموعات بحثية مدعومة بشركاء عالميين، لاستكشاف مرونة واستدامة قطاع الرعاية الصحية حول العالم وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى. وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تمهد أبوظبي الطريق أمام المنطقة ككل للشروع برحلة تحول طموحة مدعومة بالابتكار وعلوم الحياة والشراكات القيّمة مع أبرز المؤسسات العالمية في القطاع. لذلك، تفخر دائرة الصحة – أبوظبي بشراكتها مع إيلي ليلي سعياً لتعزيز تميز مخرجات الرعاية الصحية والاستمرار بتقديم أفضل مستويات الرعاية والخيارات العلاجية المتطورة للمرضى في أبوظبي وخارجها".

من جانبه قالت إيرينا زابوروزيت، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "إيلي ليلي": "يعكس تعاوننا مع دائرة الصحة - أبوظبي التزامنا المتواصل بتوسيع نطاق توافر علاجاتنا وتعزيز الابتكار لتحسين كفاءة وفعالية تقديم الرعاية الصحية، حيث عملت إيلي ليلي منذ إنشائها قبل أكثر من 145 عاماً على مواصلة الابتكار الدوائي وتوفير منتجات بجودة عالية، والمضي قدماً بتحقيق أفضل النتائج للمرضى في شتى أنحاء العالم، واضعين نصب أعيننا المسؤولية التي تقع على عاتقنا كشركاء في تعزيز الابتكار."

تجدر الإشارة إلى أن وفداً رفيع المستوى بقيادة دائرة الصحة – أبوظبي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة بين 1 و8 يونيو 2023 لاستعراض فرص الشراكة القيّمة التي تقدمها الإمارة واستكشاف آفاق التعاون الممكنة مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير والتصنيع والابتكار.

وتأكيداً على تنوع منظومة أبوظبي وخبراتها في قطاع الرعاية الصحية، جمع الوفد الزائر ممثلين عن 12 جهة في الإمارة وهي دائرة الصحة – أبوظبي، مكتب أبوظبي للاستثمار، الاتحاد للشحن، مجموعة كيزاد كجزء من موانئ أبوظبي، شركة "أسينو" كجزء من شركة أبوظبي القابضة ADQ، جي 42، أم 42، مبادلة للاستثمار، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بيور هيلث، وضمان. وجمع وفد أبوظبي أكثر من 46 ممثل بارز من قطاعات متنوعة، وجسد التزام المنطقة بالابتكار وتبادل المعارف وتعزيز علاقات التعاون الدولية.

وسيتوجه الوفد إلى بوسطن تزامناً مع مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023 لاستعراض نجاح الإمارة بتنمية وتطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية.

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Rania El Kebbe

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The Department of Health - Abu Dhabi SOURCE